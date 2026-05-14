Šebelová (STAN): Smutná ukázka politické bezradnosti Babišovy vlády

15.05.2026 7:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Sněmovny o sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Jednání Sněmovny o sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení je smutnou ukázkou politické bezradnosti Babišovy vlády.

Na tuhle schůzi nepůjdeme. Odmítáme dělat stafáž politickému divadlu, které neřeší skutečné problémy lidí.

Místo vytahování historie jako rukojmí se věnujeme tomu, co má dopad na současnost i budoucnost: veřejnému zdraví a prevenci nemocí.

Proto s MUDr. Tomem Philippem připravujeme dva kulaté stoly. První už 11. června, druhý v září. Budeme řešit například pohyb na předpis nebo přínos očkování v onkologii.

My řešíme problémy tady a teď. Ne divadlo.

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

