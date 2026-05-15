„Pro to bych nehlasoval.“ Ministr Plaga si postavil hlavu, opozici se nezavděčil

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Ke smíru vyzval i ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga.
„Deklarace smíření a společné budoucnosti, pro kterou jsem před lety jako zastupitel města Brna hlasoval, byla reakcí na Brněnský pochod smrti a za jejím poselstvím si stále stojím. A to jak za poselstvím smíření k těm, kdo byli násilným vyhnáním postiženi, tak za poselstvím společné budoucnosti. To vychází z přesvědčení, že pokud si uchováme na obou stranách vědomí o nepřijatelnosti uvedených činů a budeme schopni k nim zaujmout otevřený postoj, nic podobného se nebude opakovat. Z tohoto důvodu bych pro usnesení, které dnes bylo Sněmovnou schváleno, nehlasoval,“ zdůraznil na sociální síti X.
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Bývalý lidovecký poslanec Ivan Gabal Plagovo vyjádření ocenil.
Plagův kolega z vlády, ministr pro sport Boris Šťastný, nabídl jiný pohled.
„O poválečném odsunu Němců z Československa rozhodly vítězné mocnosti druhé světové války na Postupimské konferenci v létě 1945 — tedy USA, Velká Británie a Sovětský svaz. Proto tomuto příspěvku absolutně nerozumím.“
MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.
Plaga své vyjádření opřel o citaci přímo z Deklarace smíření.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Profesionální volební sázkař, jak sám sebe na sociálních sítích představuje Michal Sirový, Plagovi zatleskal. „Dobře, že to píše! Plaga je takový Marco Rubio vlády Andreje Babiše,“ napsal.
Plagu za jeho vyjádření ocenil i bývalý ministr práce a sociálních věcí za lidovce Marian Jurečka.
„Alespoň jeden, kdo nedrží ústa a krok a je schopen říci svůj názor. Díky za to a oceňuji,“ zdůraznil.
Plagovi zatleskal i lidovecký poslanec Tomáš Zdechovský, který ocenil, že se mezi politiky z hnutí ANO najdou slušní lidé.
„I mezi lidmi v hnutí ANO jsou slušní lidé. Díky, Roberte Plago, za tento tweet! Mám respekt k lidem, kteří se dívají do budoucnosti. Prostě za minulostí je potřeba udělat tlustou čáru,“ konstatoval.
Ozvala se i končící senátorka Miroslava Němcová (ODS), která oznámila, že už nebude obhajovat mandát a politické pole přenechá mladším. Němcová Plagu nešetřila.
„To usnesení je strašnou ostudou ČR. Min. Plaga ochotně slouží jako maňásek v komedii ANO s lidskou tváří. Hlasoval pro nevydání, volil Okamuru. Dnešek a každá příští hanebnost jsou důsledkem těchto dvou hlasování. Babiš s anoministry se schovali, ale bez hlasů ANO by to neprošlo,“ připomínala Němcová.
Stejně kritický byl i Kryštof Eckhardt z hnutí STAN, místopředseda hnutí v Ústeckém kraji.
„Ministr Robert Plaga mohl kdykoliv vystoupit ve Sněmovně nebo dnes přijít a hlasovat proti. Nic z toho, pokud se nepletu, neudělal. Slova jsou to hezká, ale činy zase neukázal (stejně jako v době, kdy fašistický rasista, kterého Plaga volil, útočil na Ukrajince). Smutná realita,“ konstatoval.
