„Pro to bych nehlasoval.“ Ministr Plaga si postavil hlavu, opozici se nezavděčil

15.05.2026 7:57 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Nesouhlasím! Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga se postavil proti svým koaličním kolegům a ve shodě s opozicí a s církvemi promluvil o smíření mezi sudetskými Němci a Čechy. A přišla reakce.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Poslanci vládní koalice ANO, Motoristů a SPD si ve Sněmovně odhlasovali, že by se sjezd sudetských Němců neměl konat v České republice. Vzhledem k tomu, že poslanci řešili téma mnoho hodin, poslanci opozice už se odmítli zúčastnit a místo řečnění za sněmovním pultíkem spolu s církvemi vyzvali ke smíru.

Ke smíru vyzval i ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga.

„Deklarace smíření a společné budoucnosti, pro kterou jsem před lety jako zastupitel města Brna hlasoval, byla reakcí na Brněnský pochod smrti a za jejím poselstvím si stále stojím. A to jak za poselstvím smíření k těm, kdo byli násilným vyhnáním postiženi, tak za poselstvím společné budoucnosti. To vychází z přesvědčení, že pokud si uchováme na obou stranách vědomí o nepřijatelnosti uvedených činů a budeme schopni k nim zaujmout otevřený postoj, nic podobného se nebude opakovat. Z tohoto důvodu bych pro usnesení, které dnes bylo Sněmovnou schváleno, nehlasoval,“ zdůraznil na sociální síti X.

Bývalý lidovecký poslanec Ivan Gabal Plagovo vyjádření ocenil.

Plagův kolega z vlády, ministr pro sport Boris Šťastný, nabídl jiný pohled.

„O poválečném odsunu Němců z Československa rozhodly vítězné mocnosti druhé světové války na Postupimské konferenci v létě 1945 — tedy USA, Velká Británie a Sovětský svaz. Proto tomuto příspěvku absolutně nerozumím.“

Plaga své vyjádření opřel o citaci přímo z Deklarace smíření.

„Po osvobození Brna na základě usnesení Zemského národního výboru ze dne 30. května 1945 nařídil v odpoledních hodinách Národní výbor pro Velké Brno, aby se na Mendlově náměstí ve 22 hodin shromáždili všichni německy hovořící Brňané. Během noci a k ránu je vyvádějí ozbrojené Revoluční gardy a armádní jednotky z města. Procesí asi dvaceti tisíc osob čeká nekonečný pochod směrem k rakouským hranicím. Bez jídla, bez vody, bez lékařské péče, bez základní hygieny, bez odpočinku. Podle očitých svědectví po cestě mnozí umírali vyčerpáním, podléhali epidemiím, které se rozšířily v pohořelickém táboře; někteří byli ozbrojeným doprovodem ubiti či zastřeleni. Tento ‚akt pomsty‘, který měl být odplatou za nacistické zločiny, přitom ty, kteří se na nich aktivně podíleli, postihl jen okrajově. Akce byla namířena především proti ženám, dětem a starým lidem, kteří tvořili naprostou většinu účastníků pochodu. Mezi vyhnanými bylo mimo jiné i mnoho Čechů a německých antifašistů. Tento akt vstoupil do historie jako tzv. ‚Brněnský pochod smrti‘. Jsme si dobře vědomi nesrovnatelně rozsáhlejších zločinů, které spáchal nacistický režim. Zároveň si uvědomujeme, že utrpení zůstává utrpením, ať je jeho původcem kdokoli a v kterékoli době,“ citoval z dokumentu ministr školství.

Profesionální volební sázkař, jak sám sebe na sociálních sítích představuje Michal Sirový, Plagovi zatleskal. „Dobře, že to píše! Plaga je takový Marco Rubio vlády Andreje Babiše,“ napsal.

Plagu za jeho vyjádření ocenil i bývalý ministr práce a sociálních věcí za lidovce Marian Jurečka.

„Alespoň jeden, kdo nedrží ústa a krok a je schopen říci svůj názor. Díky za to a oceňuji,“ zdůraznil.

Plagovi zatleskal i lidovecký poslanec Tomáš Zdechovský, který ocenil, že se mezi politiky z hnutí ANO najdou slušní lidé.

„I mezi lidmi v hnutí ANO jsou slušní lidé. Díky, Roberte Plago, za tento tweet! Mám respekt k lidem, kteří se dívají do budoucnosti. Prostě za minulostí je potřeba udělat tlustou čáru,“ konstatoval.

Ozvala se i končící senátorka Miroslava Němcová (ODS), která oznámila, že už nebude obhajovat mandát a politické pole přenechá mladším. Němcová Plagu nešetřila.

„To usnesení je strašnou ostudou ČR. Min. Plaga ochotně slouží jako maňásek v komedii ANO s lidskou tváří. Hlasoval pro nevydání, volil Okamuru. Dnešek a každá příští hanebnost jsou důsledkem těchto dvou hlasování. Babiš s anoministry se schovali, ale bez hlasů ANO by to neprošlo,“ připomínala Němcová.

Stejně kritický byl i Kryštof Eckhardt z hnutí STAN, místopředseda hnutí v Ústeckém kraji.

„Ministr Robert Plaga mohl kdykoliv vystoupit ve Sněmovně nebo dnes přijít a hlasovat proti. Nic z toho, pokud se nepletu, neudělal. Slova jsou to hezká, ale činy zase neukázal (stejně jako v době, kdy fašistický rasista, kterého Plaga volil, útočil na Ukrajince). Smutná realita,“ konstatoval.

 

