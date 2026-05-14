Papajanovský (STAN): Předkládáme s kolegy lex střízlivost, který ve sněmovně zakáže alkohol

Zatímco běžní zaměstnanci do práce pod vlivem alkoholu přijít nesmí, poslanci mohou alkohol ve sněmovně konzumovat bez omezení. Úroveň a důstojnost nejen dlouhých nočních jednání tomu pak odpovídá. Předkládáme proto s kolegy z klubu Starostů lex střízlivost, který ve sněmovně zakáže alkohol (a samozřejmě i jiné návykové látky).
Návrh je pozměňovacím návrhem k novele jednacího řádu. Pokud někdo povinnost být střízlivý poruší, může přijít jako pokutu až o 1 měsíční plat – rozhodnutím mandátového a imunitního výboru. Ve svém volném čase si mohou poslanci dělat co chtějí, ale v práci by nikdo pít neměl.
Věřím, že návrh podpoří kolegové napříč politickými stranami – důstojné jednání sněmovny by mělo být společným cílem nás všech.
