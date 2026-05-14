Nechtěli migranty, ubytovna pro ně shořela. V Nizozemsku došlo na drsný střet

Podle původních plánů mělo zařízení pojmout až 110 žadatelů o azyl, po tlaku veřejnosti ale úřady kapacitu snížily na 70 míst. Ani to však část místních neuklidnilo.
Protesty proti azylovému centru se přitom v oblasti konaly už před příjezdem prvních migrantů. Odpor proti zařízení narůstal několik dní a už 7. května se v Loosdrechtu uskutečnila větší demonstrace označovaná jako „pohřeb demokracie“, které se účastnily stovky lidí.
Video z hlavního incidentu, který se odehrál v úterý večer po příjezdu prvních 15 žadatelů o azyl, zveřejnila také turecká státní televize TRT World. Ta s odkazem na nizozemská média uvedla, že se před budovou sešlo zhruba 400 demonstrantů a během protestu vypukl požár. Záběry zachycují právě první večer nepokojů, kdy začaly hořet keře a stromy u bývalé radnice, zatímco na místě zasahovala policie.
Zpočátku přitom protest působil relativně klidně. Lidé mávali nizozemskými vlajkami a skandovali hesla proti migraci. Večer se ale situace změnila v násilný střet. Někteří lidé házet směrem k objektu pochodně a silnou pyrotechniku. Hořet začaly keře a stromy kolem budovy, jedna z pochodní dopadla i na střechu objektu, uvedl server Dutch News.
Nizozemská veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že uvnitř budovy bylo v té době 15 migrantů a zaměstnanci zařízení. Nikdo z nich nebyl zraněn.
Hasičům bránili v zásahu
Situace se následně ještě více vyhrotila. TRT World i Dutch News informovaly, že část demonstrantů bránila hasičům v přístupu k požáru. Policie proto povolala pořádkové jednotky, které oblast vyčistily.
Několik lidí bylo zatčeno kvůli žhářství a narušování veřejného pořádku. NOS zároveň uvedla, že policisté čelili během zásahu útokům pyrotechnikou.
Server NL Times doplnil, že nepokoje v Loosdrechtu pokračovaly i další večer. Protest proti azylovému centru měl začít relativně pokojně na vyhrazeném místě poblíž radnice, kde obec otevřela dočasné nouzové ubytování pro žadatele o azyl.
Později večer ale demonstranti znovu začali házet nebezpečnou pyrotechniku na policisty. Pořádková policie proto zasáhla a k rozehnání davu použila vodní dělo. Zadrženi byli čtyři lidé.
NL Times zároveň uvedl, že po úterním požáru přijala obec Wijdemeren, pod kterou Loosdrecht spadá, přísná opatření. V okolí budovy jsou zakázána shromáždění, lidé se zahaleným obličejem se k místu nesmějí přibližovat a policie může v oblasti zastavovat a prohledávat osoby.
Premiér: Naprosto skandální
Nizozemský premiér Rob Jetten incident ostře odsoudil. „Je naprosto skandální, že skupina výtržníků v Loosdrechtu sáhla k násilí, zakládala požáry a šířila mezi lidmi strach,“ uvedl podle Dutch News. Zároveň zdůraznil, že lidé mají právo vyjadřovat své obavy, nikoliv ale používat násilí.
Kritika zazněla i od ministra pro azyl a migraci Davida van den Brinka. Ten podle NOS prohlásil, že události v Loosdrechtu „nemají nic společného s demonstrací“, ale jde o vandalismus a násilí.
Nepokoje se šíří i do dalších měst.
Loosdrecht není jediným místem, kde se protesty proti migrantům v posledních dnech vyostřily. Dutch News upozornil, že demonstrace pokračují také v dalších částech země.
Například v Apeldoornu lidé už několik večerů po sobě protestují proti plánu ubytovat 240 žadatelů o azyl v bývalé školní budově. Policie tam v posledních dnech zatkla desítky lidí kvůli výtržnostem a používání pyrotechniky.
Situaci řeší i nizozemské obce. Sdružení nizozemských municipalit VNG podle NL Times požádalo o urgentní jednání s vládou kvůli nepokojům v Loosdrechtu i dalších místech, včetně IJsselsteinu, Den Bosche a Apeldoornu. Podle sdružení jsou obce, které na žádost kabinetu zajišťují ubytování pro žadatele o azyl, stále častěji vystaveny zastrašování, hrozbám, násilí a organizovaným narušením veřejného pořádku.
Do situace se už vložila i nizozemská tajná služba AIVD. Podle NOS zkoumá, zda za protivládními a protiimigračními protesty nestojí organizované skupiny nebo koordinovaná činnostt.
