Čína zveřejnila hrůzné video. Toto vše v něm poslala na Tchaj-wan

30.12.2025 10:41 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Čína spustila svou válečnou hru proti Tchaj-wanu. Směrem k ostrovu odpaluje rakety. Simuluje blokádu ostrova. Tchajwanský prezident Lai Ching-te promluvil ke svým spoluobčanům. Čínská armáda uveřejnila video generované umělou inteligencí, které zobrazuje automatizované humanoidní roboty, mikrodrony a ozbrojené robotické psy útočící na ostrov.

Foto: screen X
Popisek: Čínská vojenská přehlídka

Komunistická Čína dává dlouhodobě najevo, že ostrov Tchaj-wan považuje za svou provincii, byť neposlušnou, a prezident Si Ťin-pching spolu s dalšími komunistickými funkcionáři tvrdí, že jednoho dne ostrov opět ovládnou. Čínská armáda také v okolí ostrova pravidelně pořádá cvičení. Jedno z nich probíhá právě teď. K ostrovu létají rakety a čínské námořnictvo nacvičuje blokádu ostrova. Agentura Reuters upozornila, že nejde o žádné cvičné rakety, ale o ostrou střelbu.

Čínské válečné hry probíhají již druhý den a armáda nasadila do akce i nové obojživelné stroje. Do akce byly nasazeny také bombardéry. Zdroje z Tchaj-wanu agentuře Reuters sdělily, že Číňané trénují údery proti americké technice, jako je raketový systém HIMMARS, který by teoreticky mohl zasáhnout cíle v jižní Číně. Probíhá také nácvik útoků na ponorky.

Cvičení s názvem Justice Mission 2025, v překladu Mise spravedlnosti 2025, začala 11 dní poté, co USA oznámily rekordní balíček zbraní pro Tchaj-wan v hodnotě 11,1 miliardy dolarů. Jedná se o dosud největší cvičení Pekingu co do celkového pokrytí a blízkosti k ostrovu.

Tchajwanský prezident Lai Ching-te na sociální síti Facebook napsal, že čínská cvičení „jsou v rozporu s chováním očekávaným od zodpovědné velmoci“. Dodal, že jednotky v první linii byly připraveny ostrov bránit, za což poděkoval armádě. „Díky vaší službě ve dne v noci může národ žít jako obvykle a postupovat v míru,“ napsal. Ale jedním dechem dodal, že vláda v Tchaj-peji nechce situaci vyhrocovat. „Budeme jednat zodpovědně a nebudeme eskalovat konflikty ani vyvolávat spory.“

Server Taiwan News doplnil, že vláda prezidenta Lai Ching-tea označila reformu a posílení pobřežní stráže za jednu ze svých priorit. Reformu pobřežní stráže považuje vláda za klíčovou s ohledem na čínské operace v okolí ostrova. V rámci tohoto programu pobřežní stáž již obdržela nová plavidla. Do roku 2031 má být postaveno 147 plavidel pobřežní stráže. Součástí programu má být i nasazení dronů v rámci pobřežní stráže a využití umělé inteligence, která má pomoct sledovat okolí ostrova prakticky nepřetržitě.

Za svůj druhý zásadní úkol si vláda stanovila ochranu podmořských komunikačních kabelů.

Agentura Reuters také upozornila, že v okolí ostrova vedou námořní obchodní trasy. Přes Tchajwanský průliv probíhá obchod v hodnotě přibližně 2,45 bilionu dolarů a vzdušný prostor nad ostrovem je součástí vzdušné trasy mezi Čínou, druhou největší ekonomikou světa, a rychle rostoucími trhy východní a jihovýchodní Asie.

Peking přiostřil své výroky vůči Tchaj-wanu poté, co japonská premiérka Sanae Takaičiová minulý měsíc naznačila, že hypotetický čínský útok na Tchaj-wan by mohl vyvolat vojenskou reakci Tokia.

Čínská armáda v pondělí zveřejnila video generované umělou inteligencí, které zobrazuje automatizované humanoidní roboty, mikrodrony a ozbrojené robotické psy útočící na ostrov. Čínská státní média v úterý pokračovala v publikování zpráv, včetně jedné zprávy s názvem Kladiva spravedlnosti, který ukazuje i tchajwanského prezidenta Lai Ching-tea, jak je drcen jedním kladivem, které dopadlo na jih ostrova a současně na něj na severu ostrova dopadá druhé kladivo.  

Agentura Reuters minulý týden informovala, že podle odhadů Pentagonu může být čínská komunistická armáda schopná ovládnout demokratický ostrov v roce 2027, což je zároveň rok stého výročí založení Čínské lidové osvobozenecké armády.

