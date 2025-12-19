Hanácká vodka odhaluje novou limitku v odvážném designu

Jsou večery, kdy hudba zní o něco hlasitěji, světla jsou trochu jasnější a smích přátel naplní celý prostor. Chvíle, kdy zapomenete na povinnosti, pustíte se do tance a necháte se unést přítomným okamžikem. Právě tehdy vznikají vzpomínky, ke kterým se budete vracet ještě dlouho po skončení večírku.
A právě pro tyto momenty je tu Hanácká vodka, aby podtrhla energii společných chvil, barevnost noci a radost ze života. Oblíbená značka z prostějovské Palírny U Zeleného stromu se s novým komunikačním konceptem „Pure Spirit. Colorful Life“ posouvá do světa osobitosti, barev a autentických prožitků. Čistota se tu stává výchozím bodem pro pestrost, každý si může namíchat svůj vlastní styl, svůj vlastní životní mix. Její nový vizuální styl, za kterým stojí designér Martin Zouhar, pracuje s typickou modrou barvou značky v kombinaci s barevnými vlnitými pruhy, které symbolizují otevřenost, hravost a rozmanitost.
Mezi fanoušky značky jsou nejoblíbenější hned dvě období v roce. Léto se nese na vlně festivalů a míchaných drinků, zatímco zimní měsíce patří večírkům, oslavám a silvestrovským setkáním. Jako už tradičně, i letos byla představena speciální zimní limitovaná edice etikety. „Ve spolupráci s designérkou Anežkou Strakovou jsme chtěli fanouškům přinést radost a barvy, které rozproudí i nejchladnější dny,“ přibližuje Filip Vostrý, brand manažer Hanácké vodky. Barevné koktejly symbolizují pestrost života – chuť tvořit, bavit se a užívat si každý okamžik. Geometrické tvary na pozadí zase vyjadřují energii, pohyb a tanec, který k zimním večerům patří stejně jako přátelé a dobrá nálada. A drobné hvězdy dodávají celé kompozici špetku lesku, připomínají sněžení i třpyt zimní party. Limitovaná edice zkrátka vnáší do chladných dní barvy a hravou atmosféru a připomíná, že i zimní večery mohou být plné života, třeba na silvestrovské party s přáteli. K dostání je již nyní v maloobchodní síti po celé České republice.
Za popularitou Hanácké vodky stojí nejen moderní komunikace, ale především samotný produkt. Jde o 100 % českou vodku, jejímž základem je křišťálově čistá voda z hlubinných vrtů na Hané. Pískovo-štěrkové podloží zajišťuje její přirozenou filtraci a jedinečnou čistotu, která je dále podpořena šestinásobnou filtrací přes aktivní uhlí a precizním výrobním procesem. Výsledkem je mimořádně jemná, čistá a vyvážená vodka, ideální jak pro samotné popíjení, třeba na ledu, tak zejména pro barevné míchané drinky. „A pokud dáváte přednost již namíchaným drinkům, rozhodně doporučujeme naše novinky HANÁCKÁ READY v praktické plechovce,“ říká Filip Vostrý. Na trhu je azurově modrý FRESH SPIRIT s curacaem a limetkou, sladkokyselý LUSH SPIRIT s maracujou a osvěžující CHILL SPIRIT s bezovým květem a citronem.
Hanácká vodka si dlouhodobě drží výjimečnou pozici i na trhu. Dle dat z AC Nielsen patří dlouhodobě k nejprodávanějším značkám vodky v České republice, čímž potvrzuje, že není jen symbolem tradice, ale také oblíbenou volbou českých spotřebitelů.