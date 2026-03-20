Zoo Ostrava: Samice manula se seznamuje s novým partnerem

Samice manula (*2020) byla do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava přivezena na začátku loňského roku ze Zooparku Chomutov. Současně s koordinátorem EAZA ex situ programu (EEP) probíhala jednání o dovozu samce. Vzhledem k málo početné populaci těchto asijských koček chovaných v rámci evropských zoologických zahrad se samice nového partnera dočkala zhruba po roce. V současné době je v Evropě chováno necelých 80 jedinců této kočkovité šelmy. Transporty zároveň ovlivňuje prevalence infekčních kočičích onemocnění, která mohou být pro manuly fatální.
Samec pochází ze Zoo Poznan a první dny pobýval odděleně od samice v zázemí, aby si zvykl na nové prostředí. Zvířata ale na sebe mohla vidět, cítit se a také se slyšet. Vokalizace v období říje je pro manuly typická, byť pro chovatele těžko zachytitelná. Ke spojení samotnému jsme přistoupili až po aklimatizaci samce na nové prostředí. To proběhlo bez větších komplikací, v prvních okamžicích samice doslova bleskově vyrazila do boudičky k samci. Nyní tedy mohou trpěliví návštěvníci pozorovat pár manulů v nově upraveném výběhu nedaleko pavilonu Indické šelmyl.
V Evropě je v současnosti chováno 79 zvířat, úspěšný odchov se za poslední rok zdařil v pouhých šesti zařízeních. Jedná se však o úspěch oproti minulým letům, která byla na mláďata velmi chudá. Všechna zvířata jsou řízena EEP, v rámci něhož vydává koordinátor programu doporučení k přesunům a rozmnožení zvířat. Cílem řízeného chovu je udržet populaci druhu v lidské péči co nejzdravější a životaschopnou. Populace manulů je však nevelká s relativně malými úspěchy při odchovech mláďat. Budeme proto doufat, že se nově sestavený pár začne rozmnožovat, a přispěje tak k posílení evropské populace těchto zajímavých malých koček.
Manuli byli v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava chováni v letech 2006 až 2015. Během této doby (v roce 2007) zde proběhl pouze jediný porod, odchov ale nebyl úspěšný, všechna mláďata krátce po narození uhynula. Od té doby se tuto kočkovitou šelmu nepodařilo rozmnožit a s úhynem posledních chovaných jedinců v roce 2015 se zoo rozhodla pro ukončení chovu. S obnovením chovu doufáme, že se podaří nastartovat novou, a snad úspěšnější etapu chovu manulů v Ostravě.
Manul (Otocolobus manul) obývá náhorní stepi, polopouště, pouště a skalnaté terény centrální Asie až do výšky 4000–4800 m n. m. (dává přednost jižním svahům a místům, kde není tak hluboká sněhová pokrývka, kde se hůř pohybuje a hůř se shání potrava). Životu v chladném prostředí je dobře přizpůsoben velmi hustou a dlouhou srstí (až 6 cm). Chlupy na břiše dosahují až dvojnásobné délky než chlupy na hřbetě a bocích (slouží tak jako dokonalá izolační vrstva). Žije samotářsky a je aktivní ve dne i za soumraku. Loví především hlodavce, pišťuchy a kurovité ptáky. Na přelomu zimy samec vyhledá samici a zůstává s ní několik dnů. Samice rodí 1 až 7 slepých mláďat.
