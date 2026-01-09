Senátorka Ludková: Ombudsman nemá být ideologickým aktivistou

Veřejný ochránce práv má chránit práva všech občanů. Nemá být ideologickým aktivistou, ale profesionálním garantem práva a elementární spravedlnosti. Právě proto je klíčové, aby tuto funkci zastával člověk se zkušenostmi a pevnými hodnotami, které dokáže obhajovat i pod tlakem.
Společně s kolegy Zdeňkem Hrabou, Pavlem Fischerem, Tomášem Jirsou a dalšími, jsme proto navrhli jako společného kandidáta JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D.
Má za sebou úspěšnou praxi v obhajobě občanů jak před Ústavním soudem, tak před Evropským soudem pro lidská práva. Je zárukou, že úřad ombudsmana zůstane institucí hájící právo a nebude se měnit v nástroj aktivistických zájmových skupin.
O nominacích bude Senát rozhodovat koncem ledna, finální slovo bude mít Poslanecká sněmovna.
Věříme, že Jakub Kříž uspěje v konkurenci a obstojí i tváří v tvář méně vhodným kandidátům.
