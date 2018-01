Zoo Plzeň v roce 2017 navštívilo přes 450 tisíc hostů

Zoologické a botanické zahradě města Plzně stoupá již pátým rokem roční návštěvnost, v roce 2017 přišlo do krajské zoo 452 762 návštěvníků. Jedná se o čtvrtý nejlepší návštěvnický výsledek v historii zoo. Rok 2016 byl překonán o 11 tisíc příchozích. Absolutní rekord zahrady v návštěvnosti je z roku 2011, a to 460 969 osob.

„V průběhu roku s ohledem na počty příchozích se zdálo, že bude překonán absolutní rekord hostů. Jen za prvních pět měsíců roku 2017 byla návštěvnost rekordní. Nejnavštěvovanějšími měsíci byly tradičně červenec a srpen, shodně přišlo po oba měsíce 84 tisíc zájemců o zvířata a rostliny. Na Silvestra přivítali posledního návštěvníka roku 2017 okolo 13. hodiny primátor města Martin Zrzavecký a první náměstek Martin Baxa. Jednalo se o rodinu Kašparových z Bručné. Jde o časté návštěvníky plzeňské zoo, kteří mají rádi především krokodýly a koně,“ přiblížil rok 2017 v zoo mluvčí Martin Vobruba.

Plzeňské zoo se dařilo i chovatelsky. V únoru se zde narodilo mládě nosorožce indického Růženka, v listopadu pak mládě lva berberského Baqir. Návštěvníky zaujali ale také dingo, zubr, zebra Chapmannova, velbloud dvouhrbý, kanadští rysové, sedmé mládě kuandu obecného, první mládě damana stepního či pásovce štětinatého a kulovitého. Do zdejší zahrady v letošním roce přicestoval mimo jiné bílý klokan a samec pandy červené Nepál. Velkou radost měli chovatelé v Království jedu v podobě premiérových odchovů u smrtonošů, mamby černé nebo kobry červené.

Zajímavou novinkou roku byla výstava Co je české, to je hezké na statku Lüftnerka nebo výstava Poklady ostrovů v pavilonu nosorožců. Ze zoo odcestovala například dvouletá samice irbise Chandra do Lipska.

autor: Tisková zpráva