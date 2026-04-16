Zoo Praha a Ondřej Sokol představí v sobotu mládě vombata

16.04.2026 19:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Sameček nebo samička? Už tuto sobotu 18. dubna prozradí Zoo Praha spolu s patronem pražských vombatů, hercem a moderátorem Ondřejem Sokolem, pohlaví nejnovějšího přírůstku vombata obecného.

Zoo Praha a Ondřej Sokol představí v sobotu mládě vombata
Akce začne ve 14 hodin v Darwinově kráteru. Pestrý doprovodný program včetně herního stanoviště či výtvarné dílny však bude připraven už od 10 hodin dopoledne. Hravou formou se tak nejen malí návštěvníci dovědí poznatky ze života těchto jedinečných vačnatců, ale i další zajímavosti o australské a tasmánské fauně. Lidé se navíc mohou ve 13 a 15 hodin těšit na oblíbená komentovaná setkání právě s vombaty.

