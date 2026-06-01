Francie: Noční můra Bruselu se blíží. Záchrana se vzdaluje

01.06.2026 12:31 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Francouzi a Francouzky půjdou za rok touto dobou k prezidentským volbám. Volbám, které uzavřou desetileté období vlády Emmanuela Macrona. Průzkumy rok před prvním kolem voleb ukazují, že jednoznačným favoritem je lídr Národního sdružení Jordan Bardella. Server France 24 napsal, že opravdu zajímavý se zdá být souboj o druhé postupové místo do druhého kola volby. Právě zde by se mohla naplnit noční můra Bruselu.

Francie: Noční můra Bruselu se blíží. Záchrana se vzdaluje
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Předseda francouzské pravicové strany Národní sdružení Jordan Bardella

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 19551 lidí
Server France 24 představil rok před francouzskými prezidentskými volbami průzkum, který ukázal, jak si stojí dosud známí možní uchazeči o prezidentský úřad.

V průzkumu jasně vede Jordan Bardella. Rok před volbami by mu v prvním kole voleb dalo hlas 32 procent lidí. A kdo by postoupil do druhého kola spolu s Bardellou? Tady to začíná být podle serveru France 24 velmi zajímavé, protože 17 procent podpory si v očích voličů drží Édouard Philippe, bývalý předseda francouzské vlády, který mluví perfektně německy, neboť i v Německu studoval a prezident Macron mu dal důvěru.

A 16 procent si u voličů drží Jean-Luc Mélenchon, bývalý poslanec Evropského parlamentu a levicový politik, který založil silně levicově orientované uskupení Nezlomná Francie a který na prezidenta kandidoval již třikrát, neúspěšně. Zformoval kolem sebe tzv. Novou lidovou frontu. Tato formace, složená z několika levicových stran, vyhrála zatím poslední parlamentní volby z roku 2024, kde se však ukázalo, že je francouzská politická scéna značně roztříštěná. Přibližně třetinu hlasů totiž získal Mélenchon, přibližně třetinu Bardella se svým Národním sdružením a přibližně třetinu Macronovi centristé.

France 24

Anketa

Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?

1%
98%
1%
hlasovalo: 9455 lidí
Od té doby francouzští poslanci jen obtížně hledají základní shodu na celé řadě zákonů.

Podle serveru Politico reálně hrozí, že se ve druhém kole francouzských prezidentských voleb zhmotní noční můra Bruselu. Jinými slovy, že ve druhém kole prezidentských voleb proti sobě stanou Bardella a Mélenchon. Oba se vůči Bruselu staví značně kriticky.

„Mélenchon čerpá velkou podporu z dělnické třídy a imigrantských komunit a jeho kritici ho odsuzují za antisemitismus a ‚brutalizaci‘ politiky,“ napsal server s tím, že Mélenchonův postup do druhého kola by byl pro politika samotného velkým úspěchem, ale odhady naznačují, že ve druhém kole s Bardellou by drtivě prohrál.

„Mélenchon je na levici oblíbený, protože je drsný, nedělá ústupky kapitalismu, ale jeho osobnost má i jiné aspekty, je dobře obeznámen s historií a vidí širší souvislosti,“ řekl analytik Bruno Cautrès. „Zjemňuje svůj image… ví, jak vést prezidentskou kampaň,“ dodal.

„Mnoho lidí si myslí, že kdyby si museli vybrat mezi Nezlomnou Francií a Národním sdružením... byla by to noční můra. A já s tím souhlasím,“ řekl Édouard Philippe, který je považován za nejsilnějšího kandidáta středového proudu.

Server Politico také upozornil, že Philippa oslabuje fakt, že se o místo na slunci hlásí i další expremiér z časů Emmanuela Macrona Gabriel Attal. A pokud se jeden z těchto kandidátů nestáhne, může se stát, že ve vzájemném boji ve skutečnosti uvolní místo ve druhém kole Mélenchonovi.

Psali jsme:

Paříž v plamenech. Už zní, kdo za to může
Kyjev zasažen, zdemolován. Ale státům NATO se platit nechce
Stížnosti na Trumpa. Vůbec neposlouchá diplomaty
Tak to dnes může fungovat: Vymyslel cenu, udělil sám sobě a rozjel byznys

Zdroje:

https://www.france24.com/en/a-year-ahead-of-the-french-presidential-election-where-do-candidates-stand

https://www.politico.eu/article/french-election-brussels-nightmare-jean-luc-melenchon-vs-jordan-bardella/

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EU , Francie , přímá volba prezidenta , zahraničí , Politico , Macron , France 24 , Mélanchon , Attal , Bardella , Édouard Philippe

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Naplní se podle vašeho názoru noční můra Bruselu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Budete někoho žalovat?

Je podle vás obsah, kterým byly někteří žáci testováni žalovatelný? Tvrdíte, že pracujete na právním stanovisku, zajímal by mě přesně jeho význam, přínos, protože to, co se stalo je opravdu hodně za hranou a nechápu, že k tomu vůbec mohlo dojít. Taky bych nerad, aby se situace opakovala.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasyKardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasy Potraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšnéPotraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšné

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vystrčilův trapas. Jedno FOTO boří cestu na Tchaj-wan

13:31 Vystrčilův trapas. Jedno FOTO boří cestu na Tchaj-wan

Hodnotová i pragmatická zároveň. Tak předseda Senátu Miloš Vystrčil označuje svou zahraniční cestu n…