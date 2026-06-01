Francie: Noční můra Bruselu se blíží. Záchrana se vzdaluje

V průzkumu jasně vede Jordan Bardella. Rok před volbami by mu v prvním kole voleb dalo hlas 32 procent lidí. A kdo by postoupil do druhého kola spolu s Bardellou? Tady to začíná být podle serveru France 24 velmi zajímavé, protože 17 procent podpory si v očích voličů drží Édouard Philippe, bývalý předseda francouzské vlády, který mluví perfektně německy, neboť i v Německu studoval a prezident Macron mu dal důvěru.
A 16 procent si u voličů drží Jean-Luc Mélenchon, bývalý poslanec Evropského parlamentu a levicový politik, který založil silně levicově orientované uskupení Nezlomná Francie a který na prezidenta kandidoval již třikrát, neúspěšně. Zformoval kolem sebe tzv. Novou lidovou frontu. Tato formace, složená z několika levicových stran, vyhrála zatím poslední parlamentní volby z roku 2024, kde se však ukázalo, že je francouzská politická scéna značně roztříštěná. Přibližně třetinu hlasů totiž získal Mélenchon, přibližně třetinu Bardella se svým Národním sdružením a přibližně třetinu Macronovi centristé.
Podle serveru Politico reálně hrozí, že se ve druhém kole francouzských prezidentských voleb zhmotní noční můra Bruselu. Jinými slovy, že ve druhém kole prezidentských voleb proti sobě stanou Bardella a Mélenchon. Oba se vůči Bruselu staví značně kriticky.
„Mélenchon čerpá velkou podporu z dělnické třídy a imigrantských komunit a jeho kritici ho odsuzují za antisemitismus a ‚brutalizaci‘ politiky,“ napsal server s tím, že Mélenchonův postup do druhého kola by byl pro politika samotného velkým úspěchem, ale odhady naznačují, že ve druhém kole s Bardellou by drtivě prohrál.
„Mélenchon je na levici oblíbený, protože je drsný, nedělá ústupky kapitalismu, ale jeho osobnost má i jiné aspekty, je dobře obeznámen s historií a vidí širší souvislosti,“ řekl analytik Bruno Cautrès. „Zjemňuje svůj image… ví, jak vést prezidentskou kampaň,“ dodal.
„Mnoho lidí si myslí, že kdyby si museli vybrat mezi Nezlomnou Francií a Národním sdružením... byla by to noční můra. A já s tím souhlasím,“ řekl Édouard Philippe, který je považován za nejsilnějšího kandidáta středového proudu.
Server Politico také upozornil, že Philippa oslabuje fakt, že se o místo na slunci hlásí i další expremiér z časů Emmanuela Macrona Gabriel Attal. A pokud se jeden z těchto kandidátů nestáhne, může se stát, že ve vzájemném boji ve skutečnosti uvolní místo ve druhém kole Mélenchonovi.
