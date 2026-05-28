Zlínský kraj: Filmy podpořené krajem ozdobí letošní Zlín Film Festival

„Hejtmanství systematicky podporuje audiovizuální tvorbu prostřednictvím svého dotačního programu, který pomáhá vzniknout hraným, dokumentárním i animovaným filmům. Od roku 2018 rozdělil mezi 38 snímků v rámci této podpory více než 50 milionů korun. Festival uvede i animovaný seriál Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence, na jehož výrobu přispěl kraj částkou téměř 1,6 milionu korun,“ řekl krajský radní pro kulturu a cestovní ruch Ivan Láska.
Zlínský kraj je atraktivní lokalitou pro filmaře. Kromě finanční podpory ze strany hejtmanství region nabízí pestré lokace, profesionální zázemí a vstřícné podmínky pro natáčení. Finanční prostředky, které kraj do podpory filmů vkládá, se do regionu vracejí formou útrat filmových štábů nebo tvůrců animovaných projektů. Produkční týmy během natáčení využívají místní služby – ubytování, stravování, dopravu, technické zázemí i pracovní sílu – a tím posilují lokální ekonomiku.
„Ještě neproběhlo vyúčtování u osmi podpořených filmů, ale už teď můžeme říct, že tento dotační titul vrátil do regionu přes 90 milionů korun. Každá koruna, kterou do něj vložíme, se nám tak minimálně dvojnásobně vrací zpět do regionu,“ informoval Ivan Láska, s tím, že se předpokládá, že právě uvedené filmy a seriál Místo Zločinu Zlín, které měly hodně natáčecích dnů v kraji, s číslem ještě výrazně pohnou.
Velmi pozitivní je rovněž dopad na cestovní ruch. Lokace, kde se natáčí, se často stávají vyhledávanými turistickými cíli. Lákají návštěvníky, kteří chtějí osobně poznat místa známá z filmového plátna. Filmové projekty tak přispívají ke zviditelnění regionu a podporují jeho turistický potenciál.
„Náš dotační titul na podporu audiovize je nicméně úspěšný nejenom ekonomicky, ale rovněž umělecky. Z filmů, které kraj podpořil, obdržely Úsměvy smutných mužů a Tonda, Slávka a kouzelné světlo Českého lva. Zlatého ledňáčka na filmovém festivalu Finále Plzeň získala komedie Kdyby radši hořelo, kterou ve světové premiéře uvedl Mezinárodní filmový festival Berlinale. Film Smečka byl uveden na několika festivalech ve světě. Do hlavní soutěže karlovarského festivalu se dostaly filmy Úsvit od režiséra Matěje Chlupáčka, Atlas ptáků držitele Českého lva – režiséra Olmo Omerzu či film Zpráva o záchraně mrtvého natočený zlínským rodákem Václavem Kadrnkou, který získal cenu HAF Goes to Cannes a sbíral ocenění na festivalech v Indii nebo Kolumbii,“ vyjmenoval Ivan Láska několik úspěšných filmů. „Velmi si ceníme také toho, že naše dotace umožnily i vznik filmů s regionální tematikou, například dokumentu o významné osobnosti našeho kraje Josefu Sousedíkovi nebo film o designu či lidových tradicích,“ uzavřel Láska.
Kraj zve na svůj festivalový program v parku Komenského
Zlínský kraj se aktivně zapojí také do festivalového programu. Lidé mohou od pátku do neděle (29.–31. května) navštívit stánky Zlínského kraje v parku Komenského. Jeden z nich nabídne dětem i dospělým hravé aktivity inspirované regionem – speciální „Člověče, nezlob se“, slepou mapu, vědomostní kvízy, skládačky s motivy kraje nebo oblíbené „Hvězdy kraje“, díky kterým návštěvníci poznají významné osobnosti spojené s regionem. Chybět nebudou ani aktivity pro nejmenší.
Další stanoviště představí téma pěstounské péče a její význam. Během soboty budou návštěvníkům k dispozici pracovnice sociálního odboru krajského úřadu i jedna z pěstounek, která se podělí o svůj osobní příběh a zkušenosti.
V parku Komenského bude mít svůj stánek také Centrála cestovního ruchu Východní Moravy s tipy na výlety po regionu. Ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska zde letos vznikne tematický fotopoint inspirovaný postavami Macha a Šebestové. Návštěvníci se mohou těšit na dobové kostýmy, kouzelné sluchátko i další rekvizity spojené s tvorbou kroměřížského rodáka Miloše Macourka. Fotopoint zároveň odkáže na výstavu Miloš Macourek králem fantazie, kterou Muzeum Kroměřížska připravilo k letošnímu 100. výročí jeho narození.
Stánky Zlínského kraje budou otevřeny v pátek od 8.30 do 13.00 a od 14.00 do 19.00 hodin, v sobotu a neděli pak od 10.00 do 19.00 hodin.
