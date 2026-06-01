Rozkol kolem Trumpa? Pochybnosti kolem J. D. Vance

„Ten, kdo dostane tuto práci, bude velmi důležitý. A pokud dostanete nesprávného člověka, bude to katastrofa,“ vyjádřil se 47. prezident USA pro časopis Fortune.
Bývá zvykem, že pokračovatelem končícího prezidenta bude jeho viceprezident. Po Ronaldu Reaganovi, který byl prezidentem v letech 1981 až 1989, volby za Republikánskou stranu vyhrál George Bush starší, Reaganův viceprezident. A sám se stal hlavou státu.
Jenže podle NYT má Donald Trump pochybnosti, zda by jeho viceprezident J. D. Vance zvládl pokračovat ve směru, který nastavil. Několika svým partnerům podle serveru amerického listu Trump sdělil, že „Vance nikdy nevyhrál těžký závod bez jeho pomoci“. Postěžoval si také, že Vance si zbytečně často bere dovolenou.
Víc než jednou také Trump připomněl, že se Vance stavěl proti zahájení války s Íránem. „Jsem větší mírotvůrce než vy – ale musel jsem to udělat,“ vysvětloval prý Trump Vancovi, když rozhodoval o zahájení útoku.
Oficiálně však z Bílého domu zaznívá, že vztah Donalda Trumpa a J. D. Vance je prakticky ideální.
„V historii nebyl žádný viceprezident, který by měl větší moc, a to odráží silnou důvěru a vztah mezi nimi. Jakékoli falešné mediální narativy z neznámých a nejmenovaných zdrojů, které si vymýšlejí příběhy, zjevně netuší, jak je to doopravdy,“ uvedl ve svém prohlášení Steven Cheung, ředitel komunikace Bílého domu.
NYT doplnil, že mezi Trumpem a Vancem vidí několik rozdílů. Trump se rád obklopuje luxusem. Naproti tomu Vance, který vzešel ze skromných poměrů, rád bere rodinu domů do Cincinnati nebo do Camp Davidu, lesního prezidentského útočiště, které Trump navštívil během svého druhého funkčního období pouze jednou.
NYT v této souvislosti upozorňuje, že právě v případě války v Íránu se to viceprezidentovi může vymstít. Řada stoupenců Trumpova hnutí MAGA totiž válku s Íránem nepodporuje a jednoho dne to mohou viceprezidentovi připomenout. Až si řekne o jejich podporu.
Dalším možným pokračovatelem Donalda Trumpa může být jeho ministr zahraničí Marco Rubio. NYT v této souvislosti zmiňuje ještě jedno jméno. Někteří z dnešních Trumpových podporovatelů vidí možného pokračovatele Donalda Trumpa v Robertu F. Kennedym mladším, dnešním ministrovi zdravotnictví v administrativě Donalda Trumpa.
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.