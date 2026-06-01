Vondráček (Svobodní): Média si jaksi zapomněla všimnout...

Zatímco média šijou do Filipa Turka, který má exekutivní pozici vládního zmocněnce pro Green Deal a z toho vyplývajících mnoho povinností, za jeho účast na jednání Sněmovny 63,3 %, pánové předsedové "lepších stran" v opozici bez vládního angažmá Kupka, Havel nebo Rakušan mají méně než on, čehož si však média jaksi zapomněla všimnout...
PS: Když už o tom teda píšu, moje účast je 89,3 %. Každopádně účast na hlasování opravdu není to, co by nás při výkonu mandátu mělo zajímat nejvíc. Jen k tomu pokrytectví médií jsem prostě nemohl mlčet. Zkrátka do konzervativního pravičáka Turka střílí progresivistická a levicová média s radostí z každé zbraně, která se jim dostane pod ruce.
Mgr. Libor Vondráček
