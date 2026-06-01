„To se to má prodávat v každé večerce?“ Babišův zásah proti drogám

Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
„Na druhé straně si nemyslím, že je dobré z České republiky udělat laboratoř volnější drogové politiky. … My máme za to, že máme chránit zdraví občanů, dětí a mladých lidí. Česká republika je naprostou anomálií,“ konstatoval také Babiš s tím, že ještě předchozí vláda zavedla kategorii psychomodulačních látek, kam patří kratom, a umožnila jeho volný prodej.
„Česká republika je v tomto naprostou anomálií,“ zlobil se Babiš u řečnického pultíku. Zahraniční odborné instituce upozorňují na možné následky. „Jen u nás jsme kratom označili za bezpečný. Je to absurdní. Jsme jediní. Česká republika svou benevolentní politikou vůči kratomu podkopává úsilí států EU, které kratom zakázaly,“ vysvětloval Babiš s tím, že se i díky tomu Česko mění v kratomový hub. Jen v roce 2025 bylo podle Babiše do Česka dovezeno 492 tun kratomu. Podle premiéra to jen dokazuje, že jsme místem pro distribuci této látky dál do Evropy. Babiš má za to, že to vůbec není dobře.
„Chceme, aby se z kratomu stala nová legální droga? Chceme, aby byl kratom dostupný v každé večerce? To asi nechceme!“ zdůrazňoval Babiš.
Ing. Andrej Babiš
A hned pokračoval.
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Anketa
Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?
Dotkl se také otázky reorganizace několika agend na Úřadu ČR, kam spadají i otázky vyrovnávání se se závislostmi.
„Já zásadně odmítám, že by přesunem této problematiky nastaly problémy. Kratom a další látky podle Babiše patří pod ministerstvo zdravotnictví, ale hodlá se jim věnovat jako nadresortnímu tématu.“
„Taky jsem to byl já, kdo jako první ministr zničil hazardní automaty. To mám všechno za sebou a dělali jsme to vždy ve prospěch našich spoluobčanů,“ jal se připomínat.
A přidal ještě jednu poznámku.
„Než někdo začne obhajovat současnou benevolenci nebo zlehčovat riziko, které drogy nesou, měli bychom se ptát především lidí, kteří se s následky užívání drog potýkají každý den,“ dovolával se Babiš lidí a celých rodin, které užívání drog zničilo. „Aby co nejméně rodičů muselo zažít bolest ze ztráty dítěte, aby co nejméně lidí promarnilo svůj život kvůli rozhodnutí, které udělali v patnácti nebo v šestnácti letech,“ zdůrazňoval Babiš.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku