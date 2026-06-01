„Větrný“ vekslák naslibuje, pak dopadnete takhle. Hynek Beran starostům

Zamlada jste pracoval kromě energetiky i ve finančním sektoru. Co jste všechno dělal?
Říkáte, že někteří investoři větrných elektráren se podobají sňatkovým podvodníkům?
Ano, v některých případech je tento příměr plně na místě. Sňatkový podvodník si také musí sehnat slušný oblek a vystupovat jako vážený muž, aby v iluzi budoucího zajištěného života vyloudil z bohaté vdovy spořitelní knížku. Slovo „investor“ vzbuzuje už samo o sobě iluzi bohaté firmy. Ale krajem jezdí i „investoři“, kteří mají čerstvě založené společnosti s ručením omezeným se základním jměním deset tisíc korun. Nemají žádnou historii a jejich pracovníci často nejsou ani z energetiky. Taková společnost nemá ve skutečnosti ani na zimní gumy k drahému autu, kterým takovýto vekslák přijede, a obvykle nemají ani náležitý odborný potenciál.
Oni ale obvykle říkají, že za nimi někdo bohatý stojí?
Tak ať přijede místo takového chudého agenta ten bohatý a položí portmonku na stůl: Jedna větrná elektrárna stojí kolem 300 milionů korun. Kdo z čtenářů zná takového, kdo by měl takovou částku pohromadě a mohl začít stavět? Takových lidí je relativně málo. Když máte firmu, třeba síť hotelů nebo luxusní resort, může být cena takové firmy i s nemovitostmi kolem 3 miliard. Pokud se rozhodnete, že budete kromě turismu investovat do větrné energetiky, jste bezesporu investorem. Ale vekslákovi se základním jměním 10 tisíc korun nebo i čerstvě založenou akciovou společností se dvěma miliony bez jakékoli podnikatelské historie nepůjčí banka bez záruky ani 30 milionů korun, natož 300. A oni chtějí stavět hned několik větrníků za několik miliard.
A co když je majitelem té chudé společnosti bohatá zahraniční nebo tuzemská společnost?
Za prvé je to otázka transparentnosti té společnosti. Firmě, která nemá jasného majitele, strukturu a původ těch peněz, nemůže dát vláda záruku, za něco takového by zavřeli i ministra. Vzpomeňme si na nedávnou aféru s bitcoiny, je to podobná kauza. I když uznávám, že třeba pro drogovou mafii by byl příjem ze státního rozpočtu s výnosem garantovaným 20 let vítaný byznys, a také s menším rizikem. Nemusí u toho nic pašovat, a tak by se ze zločineckého gangu stali „poctiví“ solární baroni jako třeba v případě bitcoinů. Koneckonců jsme případy měli i nedávno v české zednářské lóži. Velmistr Libor Adamec byl ředitelem („chief of staff“) krachujícího Soleku a jeho podřízený podnikatel Jan Dvořák měl ve své lóži F. A. Zach tři zadržené a zavřené členy vedení mezinárodní mafie. Toto se stává v ODS i v dříve solidních spolcích, je prostě jiná doba. Je potřeba si dávat pozor.
Ale i když máme prověřeného solidního majitele a ne podezřelý kapitál nebo mafiány, je potřeba prověřit záruky.
Pro čtenáře je to slyšet už v názvu, „Společnost s ručením omezeným“?
Ano, přesně tak. Ale to samé platí i pro akciovou společnost. Představte si, že si u nás založí takovou společnost třeba Bill Gates, Jeff Bezos nebo Elon Musk. Je jejím jediným majitelem, vloží do ní základní jmění deset tisíc korun nebo i ty dva miliony. Pak ta společnost nadělá v obci dvacet milionů dluhů a úspěšně zkrachuje. Investor ale ručí do výše jmění té společnosti, nikoli svým miliardovým majetkem. Ještě si pak bude v USA, v Rakousku nebo někde na Kypru stěžovat, že mu jeho čeští manažeři špatně podnikali. Předtím tím těch dvacet milionů utratit třeba za přípravu projektu nebo i korupci skrytou pod nákupy pozemků a různé poradenské transakce, a zkrachovat až potom.
Varovali jsme i Ministerstvo průmyslu a obchodu před možnými recidivami společností H-System, Bohemia Energy nebo Malina Group. V oblasti developerské výstavby, energetických společností nebo solární výstavby má v tomto Česká republika dlouhodobou opakovanou tradici. Údajně toto prosazovali ministři minulé koalice Lukáš Vlček a Petr Hladík, aby se na žádných bankovních zárukách netrvalo a vznikl tím v České republice „lepší trh“. V tomto případě ale nikoli trh s elektřinou, ale trh s energošmejdy, kteří si přerozdělují naše budoucí daně.
A když je spolumajitelem té společnosti obec?
Rovnice je v tomto případě podobná: Dluh dvacet milionů, ale ten partner obce má jenom dva. Firma zkrachuje, věřitelé si vezmou dva miliony nebo to, co z nich zbylo, a obec doplatí zbývajících osmnáct. Rozdíl je jediný, oklamaná bohatá vdova přijde jenom o své vlastní úspory, ale oklamaná starostka přijde o majetek obce, to znamená i všech jejích občanů. Další rozdíl je ale také v tom, že v určitých případech pak může jít na pár let vydělávat „do tepláků“, vysoké trestní sazby jsou už od půl milionu nahoru. Když se někdo účastní takovéto akce prvně, udělá u toho obvykle na rozdíl od zkušených podvodníků chyby, když jim z vlastní chamtivosti dělá bílého koně.
Na čem vydělá investor bez dostatečného kapitálu, když takový záměr pokračuje?
Je to jednoduché. Když má všechno s obcí dojednáno, oběhne další úřady. Obec i případné zainteresované osoby mají příslib budoucího honoráře, když se to celé povede, málokdo dává obcím i jednotlivcům peníze dopředu. Investor získá potřebná povolení, obvykle jednotné environmentální stanovisko (JES). V některých případech jsme viděli podivné věci i u takové žádosti. Například v obci Řimovice na Vlašimsku podepsala starostka smlouvu se společností Jipocar, ale občané o tom nic nevěděli. Když se o tom dozvěděli, udělali referendum, které výstavbu větrných elektráren na katastru obce zamítlo. Jipocar se snažil obejít občany tím, že v projektu EIA uvedl, že „pokud by občané byli dobře informováni, určitě by dopadlo referendum jinak“. Občané i spolky na ochranu životního prostředí v této etapě naštěstí proti Jipocaru uspěli a EIA byla vrácena na přepracování. Je to vyhraná bitva, ale problém není ještě u konce. V dalším kole se budou muset utkat i s ministryní Mrázovou, která ve své vyhlášce udává skandální stanovisko, že na Podblanicku není žádná dominanta, čímž tato politička původem z Bíliny popírá horu Blaník i Staré pověsti české.
Je s podivem, že jí tyto manýry totalitního popírání referenda i české historie trpí i její koaliční partneři. Motoristé kandidovali s programem, že tu žádný Green Deal nebude a SPD má vlastenectví i referendum nejenom jako součást volebního programu, ale i součást vlastních stanov.
Když investor získá souhlas s výstavbou, má už jasnou stavební parcelu pro svůj větrný záměr. Pak jenom vezme tento papír, dojde na Ministerstvo průmyslu a obchodu a přihlásí se do aukce. A když v ní uspěje, dostane příslib na 3 koruny dvacet haléřů nebo o něco málo nižší částku na dvacet let za každou vyrobenou kilowatthodinu. Jeden větrník s výkonem 5 MW mu pak za těch dvacet let vyrobí státem garantované elektřiny za 700 až 800 milionů korun. Takovýto projekt se pak dá prodat obratem za 10 až 20 procent celkové ceny investice.
Příběh je tedy takový, že investor získá povolení k výstavbě a poukázku od ministra Havlíčka na peníze, a když začal se základním jměním deset tisíc, odnese si nakonec 30 až 60 milionů?
Přesně tak. Říká se tomu arbitrážní příležitost. Pro investora dobrý kšeft, pro obec ale docela velké riziko. Nevědí, kdo jim to vlastně bude stavět a jestli jim někdo naslibované benefity zaplatí.
Je snadné takto získaný projekt prodat?
Některé smlouvy už s tím počítají dopředu. Pár už jsme jich viděli. Jsou tak nevyvážené, že je to na hranici podvodného jednání. Obec nesmí z ničeho vystoupit, investorovi musí splnit veškeré jeho další požadavky včetně obecních parcel pro další větrníky a síťovou infrastrukturu, ale investor může takovýto projekt komukoli prodat. V jednom případě starosta s radou obce odmítli i lepší nabídku, načež se pak zjistilo, že si chce investor pronajmout pozemky starostovy rodiny a několika radních. Občané z vedlejší obce, kterým to vadilo, už kromě připomínek EIA podali i trestní oznámení.
Je to podobné, jako kdyby prodával spoutanou oběť. Podle našich právníků je ale problém v mnoha případech i v tom, že některé závazky v tomto okamžiku prodeje firmy padají. Může se stát, že investor vydělá na prodeji projektu někomu bohatému, třeba i státní společnosti, a obec pak nedostane vůbec nic.
Co mají občané v takových situacích dělat?
Je nutné současně napadnout jednání zastupitelů i developera. Především jde o to takový nezákonně nastartovaný projekt zastavit. Pokud za to starostu nebo starostku potrestají, je to sice spravedlivý díl, ale jen pro něj. Kdyby jeho „investorský“ spolupachatel firmu nebo projekt prodal, ještě to neznamená, že se projekt automaticky zastaví. Mohlo by se pak snadno stát, že starosta bude sedět za mřížemi v prostředí bez vibrací a infrazvuků, zatímco těm zbylým, kteří byli v právu, se budou na svobodě nad hlavami otáčet větrníky. Průkaz podvodů nebo trestné činnosti je určitě dobrým argumentem k tomu, aby se celý projekt zastavil, ale pokud někdo nezákonným způsobem získal platné povolení k výstavbě, ještě to automaticky neznamená jeho zrušení. Někdo jiný může poté začít stavět, zejména pokud veškeré dané souhlasy už existují a nikdo nenapadl další neoprávněné postupy při jejich získávání.
Čtenáři žádali i praktické návody, můžete něco doporučit?
Univerzální návod není. Ale následující činnosti jsou potřebné.
První je získání všech podkladů. Viděli jsme desítky případů, kdy starosta uzavřel s developerem bez vědomí občanů smlouvu, kterou jim pak nechtěl dát vůbec, anebo tam začernil veškerá smluvní ujednání včetně ekonomických s tím, že jde o „obchodní tajemství“. V takovém případě je potřeba z něj smlouvu v plné textaci vymoci a nebrat u toho žádné ohledy. Je to on, kdo jedná proti zákonu i v rozporu s dobrým mravem. Účinnými nástroji na vymáhání jsou například dotaz podle zákona 106 z roku 1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím, a když odmítá, odvolat se k nadřízenému orgánu. Pokud je zde podezření na nelegální postup, jako například nevýhodný převod obecního majetku nebo stavba větrného parku na pozemcích starostovy rodiny, neváhejte podat ani trestní oznámení, už jich také několik bylo. Na informace máte právo, chovejte se tak, jako kdyby vám toto právo někdo upíral nebo ukradl, využijte všechny zákonné prostředky, jako kdyby to bylo třeba vaše auto, a starostu u toho vůbec nešetřete. Pokud už probíhá nějaké úřední řízení, vyžádejte si všechny kopie, máte na to právo, a úřady to obvykle neodmítají. A pak se poraďte, co dále, protože jedině tak můžete vyhledat účinnou pomoc.
Třetí princip. Nečekejte, že tuto práci někdo udělá za vás. Je to jako v pohádce, když jdete zabít draka. Podklady od neochotného starosty musíte tvrdě žádat vy, nikoli „zůstat s ním zadobře“ a očekávat, že to někdo udělá za vás: právník nebo poradce je z něj může účinně vymoci i takovým způsobem, že se bude nezákonně jednající starosta bát a naříkat, může to udělat třeba i zadarmo nebo za symbolický honorář, pomoc mnohdy není otázkou peněz. Ale musíte mu dát plnou moc, aby v případě takového jednání účinně zasáhl. Podobně nečekejte, že pošlete petici vládě nebo ministryni Mrázové a oni se obrátí, to by jinak to představení návrhu akceleračních oblastí, které mnozí kolegové nazývají fraškou, vůbec nedělali.
Čtvrtý princip. Jen co budete mít podklady pohromadě a navržený účinný postup, nečekejte na nic a konejte. Pokud je na nějakém úřadě již běžící patnáctidenní nebo jiná lhůta, konejte ihned. Je lépe, když podáte nedokonalou připomínku se základními sděleními, co vám vadí, než když ji podáte po termínu – pak jste termín propásli a ujel vám vlak, ale s nedokonalou připomínkou se dá dále pracovat, protože už má číslo jednací. A pokud starosta jedná nezákonně a proces je již rozběhnutý, neváhejte a učiňte příslušné kroky na obou stranách, podejte na starostu kvůli zatajované smlouvě nebo začerňovaným údajům oznámení pro podezření z korupce a na úřady věcné výhrady k developerskému záměru.
A jak se účinně postavit proti postupu české vlády? Všechny předvolební programy koaličních stran slibovaly, že tu žádný Green Deal nebude, necelý rok po volbách takováto pohroma?
Za největší úspěch nezávislých odborníků považuji osvětu, edukaci lidí v postižených oblastech, energetických a jiných odborníků i české inteligence. Statistiky hovoří jasně: Parlamentní listy čtou 2 miliony čtenářů za měsíc a každou informaci o dalším vývoji 100 až 200 tisíc lidí během jediného dne. Nezávislé kanály, jako jsou například Rádio Universum Martiny Kociánové nebo Zákony bohatství Tomáše Lukavce, mají v pořadech věnovaných tomuto tématu také extrémní sledovanost. Informovanost o tom, že vláda nedala státní společnosti ČEZ i jiným velkým energetickým firmám akcelerační zóny ani na jednom z postupně vyřazovaných dolů nebo elektráren, je už všeobecně známá všem, kdo se alespoň trochu zajímají. Rovněž tak i informace z projednání připomínek, kde úředníci veřejně přiznali, že na uzavřených dolech a elektrárně u Ostravy tam žádné akcelerační zóny nedali na přání ČEZ, ale s kraji se o jejich představách dva roky nebavili vůbec. Na Slovensku letos spustí čtvrtý reaktor Mochovců, zatímco společnost JESS, která je z 49 % českou státní společností ČEZ, jim chce vnucovat větrníky na jejich zemědělské půdě i do exportního bezemisního mixu.
Měli to před letošními volbami rozehrané tak, že rychle rozjedou developerské projekty, které potichu a nezákonným způsobem připravovali jako „závazky Evropské unie“ už jejich předchůdci. Chtěli je rychle dokončit a před volbami „zmírňovat jejich následky“ s výmluvami na Brusel, který má ovšem požadavky naprosto odlišné.
V tomto smyslu už pomalu dokončily dvě minoritní koaliční strany své dílo, aniž by se od něj ovšem v průběhu jeho dokončování distancovaly. Možná jim dochází i skutečnost, že potom nebudou k dalším domluvám mezi minulými a současnými navrhovateli těchto developerských projektů tolik potřební. Poté se budou všichni věnovat propagandě, jak „zmírňují“ následky zlé bruselské politiky a že současná koalice tu ani žádné další akcelerační zóny přes půl roku vlastně nedělala, anebo že oni byli ti jediní, kteří byli proti, i když u toho po celou dobu aktivně seděli, a dokonce i včetně svých politických náměstků ovládali ministerstva, bez kterých by to nešlo, kdyby se tomu v rámci platných koaličních dohod účinně bránili.
Jaké je riziko dalšího vývoje?
Vyřazované doly a elektrárny zůstanou akceleračními oblastmi nepolíbeny a energetická oligarchie ve spolupráci s bývalými solárními barony získá bonitní pozemky na větrný development v české krajině. Předražená a nestabilní výroba větrné elektřiny bude dalších dvacet let štědře dotována z našich daní a doplácena na úkor valorizace důchodů a mezd i přes špatné ceny německé burzy, kde to za normální peníze v době přebytků neprodají.
K té účelové argumentaci politiků, jednajících ve prospěch větrných developerů, je potřeba si ještě uvědomit, že největší výhodou jaderných elektráren není jen jejich stabilní dodávka elektřiny, ale také jejich výrobní cena elektřiny a nulové emise nejen skleníkových plynů, ale i oxidů síry, dusíku a tuhých částic. Z bezpečnostního hlediska mají výrazně menší závislost na dodávce paliva, protože jaderné palivo lze předzásobit na více let. Naše i slovenské elektrárny mají palivo na 2 až 3 roky. Vůbec není žádný velký problém mít palivo i na delší dobu. Cena paliva je relativně levná a není devastační pro finance a účetnictví jejich provozovatelů.
Pokud proti takovému vývoji chceme něco udělat, musíme si tento rizikový scénář i kroky k němu vedoucí nejprve uvědomit. Nejde tu totiž tolik o obnovitelnou elektřinu, ale o peníze vyvoleným za cenu ničení půdy a krajiny a státem garantované zisky privilegovaných subjektů. Když toto pochopíte, každý po svém, řekněte to i sousedům, kolegům a známým a seznamujte se se situací. Informace, zkušenosti a jejich sdílení jsou dnes důležité jako v každé jiné rizikové situaci.
Musíme hledat cesty, jak si pomoci sami, ale rozhodně nikdo z nás nemusí tyto způsoby politikům ani větrným baronům usnadňovat. Následovat budou soudy, ústavní stížnosti i občanské protesty proti nelegálnímu postupu. Jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků budou v této věci znemožněny a namísto toho užívány vyhlášky a postupy v rozporu s českými i evropskými zákony, máme právo se postavit tomu na odpor. Zatím jsme ve fázi, kdy lidé i postižené obce proti tomuto nezákonnému postupu ministryně Zuzany Mrázové a jejích koaličních partnerů podali tisíce protestů a připomínek. Vozí je na podatelnu MMR z celé republiky. Doufejme tedy, že to bude varováním pro další postup celé koaliční vlády a že jej to zarazí nebo alespoň zpomalí.
