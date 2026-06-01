Rakušan: Babišova vláda nechce pomáhat vůbec nikomu

Babišova vláda nechce spolupracovat na pomoci válečným a politickým uprchlíkům s neziskovkami, protože ve skutečnosti nechce pomáhat vůbec. Nikomu.
Pod heslem “peníze pro naše lidi” bude z našich peněz raději platit pětkrát víc advokátům, než aby se spojila s neziskem, který si spolu s nezávislými médii a aktivní občanskou společností vybrala za úhlavní nepřátele.
Neziskové organizace přitom odvedly a odvádějí úctyhodnou práci v nejen v pomoci uprchlíkům, ale i v dalších oblastech, kde suplují stát nebo mu výrazně pomáhají. Tihle lidé zaslouží poděkování a respekt, ne ignoraci.
