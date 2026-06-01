Rakušan: Babišova vláda nechce pomáhat vůbec nikomu

01.06.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k významu neziskových organizací

Rakušan: Babišova vláda nechce pomáhat vůbec nikomu
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Babišova vláda nechce spolupracovat na pomoci válečným a politickým uprchlíkům s neziskovkami, protože ve skutečnosti nechce pomáhat vůbec. Nikomu.

Pod heslem “peníze pro naše lidi” bude z našich peněz raději platit pětkrát víc advokátům, než aby se spojila s neziskem, který si spolu s nezávislými médii a aktivní občanskou společností vybrala za úhlavní nepřátele.

Neziskové organizace přitom odvedly a odvádějí úctyhodnou práci v nejen v pomoci uprchlíkům, ale i v dalších oblastech, kde suplují stát nebo mu výrazně pomáhají. Tihle lidé zaslouží poděkování a respekt, ne ignoraci.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Rakušan (STAN): Novela má řešit třeba situaci rodin na ubytovnách. Neřeší úplně
Rakušan (STAN): Je to ještě naivita, nebo už zlý úmysl?
Rakušan (STAN): Další krok, který nás posouvá na východ
Rakušan (STAN): Vláda předvádí nebezpečný hazard s budoucností naší země

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

STAN , Rakušan , Neziskovky

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jsou neziskové organizace při pomoci uprchlíkům důležité?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Proč zřizovat nějako krizovou komisi?

Kdo by měl být jejím členem? Kdo by ji jmenoval? Na jak dlouho? A jestli se může sejít a rozhodovat nějaká komise, proč by nemohl i parlament? Nějak to nechápu a myslím, že by o zásadních věcech měli rozhodovat politici, které si volíme ne bůh ví kdo.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasyKardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasy Vliv stresu na tvorbu břišního tukuVliv stresu na tvorbu břišního tuku

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

9:15 Vích (SPD): Potřebujeme revizi krizové a obranné legislativy

Společné jednání ústavně-právních komisí Poslanecké sněmovny a Senátu znovu otevřelo debatu o připra…