22. týden na Energetické burze ČMKB

01.06.2026 9:36 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ve 22. týdnu byly uzavřeny kontrakty na dodávku 75 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 127 milionů.

22. týden na Energetické burze ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 ve vysokém napětí uzavíraly s kurzem 2590 CZK/MWh, v nízkém napětí se obchodovaly za cenu 2471 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 až 2028 se ve vysokém napětí obchodovaly za cenu 2405 CZK/MWh, v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 2311 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se v maloodběru obchodovaly za cenu 1018 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 983 CZK/MWh. Dvouleté kontrakty zemního plynu s dodávkou pro rok 2027 až 2028 se v maloodběru obchodovaly za cenu 909 CZK/MWh, ve velkoodběru končily obchodování s kurzem 875 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019.

Psali jsme:

21. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
21. týden na Energetické burze ČMKB
20. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
20. týden na Energetické burze ČMKB

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

burza , elektřina , energie , plyn , TZ , kontrakt , ČMKB

Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Dotace

Když budou Babišovi nebo komukoliv zastaveny dotace, proč bysme to měli doplácet my z našich peněz? Tak žádné peníze nedostane a tečka nebo to si je jako vezme dotyčný z rozpočtu? Tomu nerozumím a děkuji za vysvětlení.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

22. týden na Energetické burze ČMKB

9:36 22. týden na Energetické burze ČMKB

Ve 22. týdnu byly uzavřeny kontrakty na dodávku 75 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné o…