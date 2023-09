Zoo Zlín otevřela novou expozici Kerala, návštěvníky zavede do Indie

reklama

Novou Keralu návštěvnici objeví v asijské oblasti zoo. „Pro zvířata jsme zde připravili nadstandartní chovatelské podmínky a maximální prostor, pro návštěvníky jsme pak nachystali opravdu výjimečné pojetí celé expozice. Chceme lidem dopřát pocit, že vstoupili do indického chrámu a z bezprostřední blízkosti pozorují místní zvířata. Sochy boha Ganéši, chrliče v podobě draků, vyřezávané mohutné vstupní dveře, obložení z přírodního lateritu, indická hudba, vonné tyčinky, to vše nám pomáhá vytvořit autentický zážitek. Věříme, že zlínská Kerala se zařadí mezi oblíbené a vyhledávané expozice a možná bude inspirovat i k návštěvě té indické," přiblížil expozici ředitel zoo Roman Horský. J.E. velvyslanec Indie p. Kotalwar poděkoval za pozvání a uvedl, že velmi rád do zlínské zoo opětovně zavítal. „Blahopřeji panu řediteli a celému jeho týmu k tak nádherné expozici. Je opravdu jedinečná. Před sto lety zlínský podnikal Tomáš Baťa začal podnikat v Indii, na jeho počest bylo pojmenováno i město v západním Bengálsku na východním pobřeží Indie. Keralu vnímám jako pokračování tohoto odkazu a také spolupráce mezi Indií a Zlínem, moc bych si přál, aby se dále rozvíjela. Do indické Keraly každoročně zavítá více jak milion návštěvníků, přeji zlínské zoo, aby stejný počet jednou zamířil i do tohoto nádherného areálu," pronesl J.E. velvyslanec. Také primátor Jiří Korec vyzdvihnul pojetí celé Keraly, zmínil i ekonomickou úspěšnost zoo. „Díky skvělému nasazení pana ředitele Horského a celého jeho týmu máme ve Zlíně nejsoběstačnější zoologickou zahradu České republiky,“ ocenil primátor Korec.

V Kerale návštěvníci v rozhlehlé voliéře, která na délku měří 40 a na šířku 25 metů, uvidí zástupce mokřadních druhů asijských ptáků, např. vzácně chované marabu indomalajské, nesyty bílé a nesyty indomalajské, pelikány skrvnozobé nebo pižmovky bělokřídlé. Pro medvědy pyskaté zde vznikl odpočinkový brloh, který je propojen se stávajícím výběhem a který umožní uvidět medvědy i během zimního období.

