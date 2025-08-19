Řehka na fotkách s poslankyní STAN. A je oheň na střeše

Fotografie náčelníka generálního štábu Karla Řehky se objevily v rámci předvolební kampaně hnutí STAN. Armáda České republiky (AČR) přitom je ze zákona apolitická. Snímky s Řehkou zveřejnila jeho partnerka Michaela Opltová, poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji. Opatřila je označením, že zadavatelem a zpracovatelem snímků je hnutí STAN, které ale později odstranila.

Foto: Michaela Opltová, X
Popisek: Michaela Opltová a Karel Řehka

„Nejlepší pivo? Jasně! Ale taky nejlepší fesťáky, kapely, komunita, lidi. Miluju Plzeňskej kraj. ChodRockFest.cz a skvělý TrautenberkTanzMetal.cz s mým @karel_rehka,“ napsala poslankyně a lídryně kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na síti X.

 

Snímků s Karlem Řehkou doplněných informací o zadavateli a zpracovateli příspěvku, jímž mělo být hnutí STAN, zveřejnila více. Později však toto označení odstranila.

„Sport, kolo, příroda, rodina, láska. Jsem šťastná, když se mi podaří skloubit věci, co jsou pro mě důležité a co mám ráda. Navíc v krásných Jizerkách a s mým @karel_rehka,“ pochlubila se v dalším příspěvku.

 

„Skvělý den na motorkách s @karel_rehka! Užíváme si přírodu (nejen) Plzeňského kraje a sdílíme vášeň pro cestování,“ napsala politička.

 

Možný střet zájmů

Vztah mezi náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Karlem Řehkou a poslankyní hnutí STAN Michaelou Opltovou byl veřejně potvrzen v květnu loňského roku a od té doby přitahuje pozornost médií i veřejnosti, zejména kvůli potenciálním otázkám ohledně střetu zájmů.

Loni v květnu Řehka oznámil odluku od své manželky Ireny, se kterou má dvě děti, a přiznal nový vztah s Michaelou Opltovou, poslankyní hnutí STAN a členkou sněmovního výboru pro obranu.

 

Tento krok zdůvodnil snahou předejít spekulacím a možné diskreditační kampani, o níž prý měl informace z několika zdrojů. Opltová rovněž vztah potvrdila a uvedla, že otevřenost je důležitá, aby se zabránilo fámám, a zároveň požádala o respektování soukromí. Zdůraznila také, že sněmovní výbor pro obranu, ve kterém působí, nekontroluje přímo armádu ani náčelníka generálního štábu, ale Ministerstvo obrany a vládu, čímž odmítla obavy ze střetu zájmů. Po zveřejnění vztahu přesto opustila sněmovní výbor pro obranu a přešla do výboru pro bezpečnost, aby možné obavy ze střetu zájmů rozptýlila.

Vztah vyvolal diskuse kvůli Řehkově vysoké pozici v armádě, která je ze zákona apolitická, a Opltové politické angažovanosti v STAN. Kritici, zejména opoziční politici jako Pavel Růžička (ANO), naznačili, že vztah může vést ke střetu zájmů nebo politickému vlivu na armádu.

V červenci loňského roku anonymní e-mail odhalil, že Řehka a Opltová bydlí v domě na Plzeňsku, který Řehkovi pronajímá jeho dlouholetý přítel a investor Jan Veverka. Nemovitost byla koupena Veverkou v květnu za 18,2 milionu korun. Řehka potvrdil tuto informaci a uvedl, že platí tržní nájem, a odmítl spekulace o zvýhodnění. Veverka, člen ODS a dárce iniciativy Drony Nemesis, popřel jakoukoli nekalou motivaci a zdůraznil, že jde o přátelskou pomoc. Tato situace opět vyvolala kritiku, zejména od poslance Růžičky, který naznačil možnou korupci kvůli Veverkovým obchodním vazbám s armádou. Řehka tyto spekulace označil za součást diskreditační kampaně a uvedl, že jeho bydlení bylo nahlášeno NBÚ a tajným službám v souladu s bezpečnostními pravidly.

Řehka i Opltová opakovaně zdůraznili, že jejich vztah neovlivňuje jejich profesionální povinnosti, a Řehka popřel jakékoli zapojení armády do politických aktivit včetně údajného „šmírování“ politiků v projektech „Karel“ a „Volby 2025“, které označil za cvičení kybernetických sil.

Apolitická armáda?

Poté, co vyšlo najevo, že se Řehka objevil na snímcích, které jeho partnerka publikuje na sociálních sítích v době předvolební kampaně, poslanec Pavel Růžička (ANO) na svém facebookovém účtu napsal: „Pamatujete, jak jsme byli pyšní, že Armáda České republiky je apolitická? Bylo to takové hezké a naivní. Teď už nemusíme. Karel Řehka nám názorně ukazuje, že ve skutečnosti se od politika moc neliší. Jediný rozdíl? Na sobě má uniformu. To je jen součást cvičení Starostové a nezávislí.“

„Použít ve volební kampani náčelníka generálního štábu je ze strany STAN taková arogance, jakou by si nikdo jiný nedovolil. Další krok k politizaci Armády ČR, která má být striktně apolitická. Karel Řehka by měl být odvolán!“ vyjádřil se na síti X Jiří Smetana.

 

AČR je ze zákona apolitická, což je zakotveno v Ústavě ČR, v zákoně o profesionálních vojácích a dalších předpisech. Vojáci nesmějí být členy politických stran ani podporovat politické subjekty, a armáda jako instituce musí zůstat neutrální.

Princip apolitičnosti armády se odráží v několika právních předpisech. Podle čl. 43 Ústavy České republiky je armáda podřízena civilní moci a jejím úkolem je chránit suverenitu a bezpečnost státu, nikoli sloužit politickým zájmům. Armáda je vázána k neutralitě vůči politickým stranám a hnutím.

Zákon č. 221/1999 Sb., o profesionálních vojácích, v § 5 stanovuje, že voják v činné službě nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí ani vystupovat na jejich podporu. Dále je povinen zachovávat politickou neutralitu a nesmí svou činností podkopávat důvěru v apolitickou povahu armády.

Vojáci jsou také vázáni etickým kodexem, který zdůrazňuje apolitičnost, nestrannost a loajalitu k ústavnímu pořádku ČR. Jakékoli veřejné politické angažmá, například podpora konkrétní politické strany, je považováno za porušení těchto zásad.

Ministerstvo obrany a civilní orgány, jako je sněmovní výbor pro obranu, dohlížejí na to, aby armáda zůstala apolitická. Jakékoli podezření na politickou činnost, například zapojení do kampaní, by mohlo být předmětem šetření Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS) nebo jiných orgánů.

Michaela Opltová (nar. 1985) je poslankyní za STAN, bývalou starostkou obce Nedvědice a matkou dvou dětí. Před vstupem do politiky působila jako hasička a je známá svými charitativními aktivitami, například během povodní v roce 2024.

Karel Řehka (nar. 1975) je armádní generál a od července 2022 náčelník Generálního štábu AČR. Má za sebou dlouholetou kariéru v armádě včetně působení ve speciálních silách a Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Psali jsme:

„Armádní politruky“ už řeší orgány. Máme vyrozumění
Hrad a šibenice. Foldyna o tajných důvodech stíhání Okamury
Zwyrtek Hamplová: Náčelník generálního štábu Řehka vědomě lhal
Zničení všech důkazů. Armádní zákrok proti opozici vrcholí?

 

Zdroje:

autor: Naďa Borská

