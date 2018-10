dTest: Elektromobily 'žerou' víc, než výrobci uvádějí

Elektrických aut je na trhu již pěkná řádka a málokterá automobilka rozporuje, že právě elektřina představuje pohon budoucnosti. Řidiči však na rozdíl od klasických benzinových a dieselových vozů v případě elektromobilů nemají tak dobře zažito, kolik elektřiny vlastně spotřebují a potažmo jak ekologická a ekonomická jízda v elektrovoze vlastně je.

Autoklub ADAC podrobil 11 populárních elektromobilů náročnému ecotestu (původní zprávu si můžete přečíst zde), který cílí na realistické měření spotřeby všech typů vozidel. V případě elektrických aut se zaměřil na reálnou spotřebu v kilowatthodinách na sto ujetých kilometrů a na vzdálenost, jakou můžete na jedno nabití urazit.

Dalo se očekávat, že větší a těžší automobily budou mít také větší spotřebu. Takto velké rozdíly však odborníci v ADACu přesto neočekávali. Rozdíly oproti deklarované spotřebě mohou být způsobeny dvojím způsobem - rozdílnou účinností motoru oproti tomu, co výrobce uvádí, a také ztrátám energie při samotném nabíjení - ne všechna elektřina, kterou vůz napojíme, ve skutečnosti "doteče" až do baterie. Je to podobné, jako byste při tankování benzinu nechali vytéct několik litrů přímo na zem.

Známé automobily Tesla se tedy v testu řadily k těm nejméně úsporným, vzhledem k velké kapacitě baterie však tento značný handicap kompenzuje delším dojezdem. ADAC si ve své zprávě posteskl nad tím, že korejské automobilky do svých vozů neinstalují větší akumulátory. Vzhledem k ekonomickému provozu by to z jejich vozů činilo zajímavou alternativu.

