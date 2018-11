dTest: Jak dosáhnout bezpečného a férového nakupování na internetu?

Světová asociace spotřebitelských organizací Consumers International, jejíž členem je i dTest, vytvořila seznam základních principů, kterými by se měly řídit mezinárodní internetové obchody.

Všechny tyto body jsou vzájemně propojeny a pouze při splnění všech může být zajištěno dodržení práv spotřebitelů a férové zacházení. Nejsou vázány jen na prostředí Evropské unie, měly by je přijmout za své e-shopy celého světa, chtějí-li mít skutečně spokojené zákazníky.

Spotřebitel musí hrát rozhodující roli

Obchodování na internetu by nedosáhlo úspěchů a popularity, které má, bez zájmu spotřebitelů, a proto jeho budoucnost závisí na důvěře zákazníků. Jejich zájmy by měla chránit funkční mezinárodní dohoda o přeshraničním prodeji. Existuje prostor pro snížení cen, větší výběr a zavedení dalších opatření pro jednodušší a bezpečnější nákupy online. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout a učinit spotřebitelské zájmy středem pozornosti, je zařadit do dohody kapitolu věnovanou zákazníkům a obsahující světově uznané zásady spotřebitelské ochrany, platné pro všechny.

Rozhodnutí založené na dostatku informací

Nakupující na internetu by měl být dostatečně informován o nabízených výrobcích a službách, a to jasným, přesným, snadno dostupným a vyčerpávajícím způsobem, aby si mohl podle poskytnutých údajů dobře vybrat a správně se rozhodnout. Předplacené služby musí jasně určovat, kdy je třeba provést platbu a jak se může zájemce přihlásit. Spotřebitelé musí vědět, kde a od koho nakupují, a dobře chápat svá práva. Reklamní sdělení a recenze mají být pravdivé a transparentní.

Čitelnost a inkluze všech skupin spotřebitelů

Design webových stránek, způsoby komunikace i obchodní podmínky, například způsoby doručení a platby, musí brát ohled na zranitelné klienty i na zákazníky s postižením. Přínosem je velké, dobře čitelné písmo a jasné barvy, zejména pro nákupy přes telefony a tablety s menšími displeji. Odpovědně promyšlený marketing, vhodná upozornění či varování a důsledné ověřování věku podpoří ochranu spotřebitele.

Účinná ochrana

Se spotřebiteli je na internetu nutné jednat férově a nabídnout jim stejnou ochranu jako při ostatních formách prodeje. Zákazníkům musí být umožněno výslovně souhlasit s nákupem a platbou a mají dostat potvrzení a účet. Způsoby platby musí být řádně zabezpečeny. Mělo by být možné koupený nepoškozený produkt vrátit a dostat zpět zaplacené peníze. Spotřebitelé musí mít přístup k spravedlivému a účinnému řešení sporů, když se něco při internetovém nákupu pokazí.

Bezpečnost výrobků

Výrobky škodící zdraví a nebezpečné výrobky nesmí být vůbec nabízeny k prodeji, nikoliv jen na internetu. Spotřebitelé musí mít dostatek informací o bezpečnosti zboží a správném způsobu použití již před koupí. Úřady by měly spolupracovat s portálem Global Recalls Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, který informuje o stažení nebezpečných výrobků z trhu ve světovém měřítku, a produkty z jeho seznamu by se neměly dostat do prodeje nikde na světě.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva