dTest: Kebaby ani gyrosy se zakazovat nebudou

Mediálním prostorem se mihla zpráva, že se na evropské úrovni jedná o škodlivosti döner kebabu, což vyústilo u neinformovaných v domněnku a u dezinformujících v tvrzení, že EU chce kebab zakázat. Není to pravda. Co se skutečně děje? Odpověď lze nalézt na webu Evropské organizace spotřebitelů BEUC.

Na hlasovacím programu Evropského parlamentu byly döner kebab a gyros v polovině letošního prosince. Příčinou jsou fosfáty a otázka, zda je do kebabu a gyrosu přidávat, či nikoliv. Fosfáty umožňují masu zadržet více vody a to i poté, co se polotovar rozmrazí. Je tak sice šťavnatější, ale i těžší, takže ve váhově stejné porci dostanete reálně méně masa. Fosfáty nemají příznivý vliv na lidské zdraví.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA se průběžně zabývá výzkumem fosfátových přísad v různých výrobcích a jejich bezpečnosti. Výsledky studie budou známy zhruba za rok. BEUC považoval za rozumnější s hlasováním o fosfátech počkat až do doby zveřejnění výsledků studie EFSA.

Evropská komise však doporučila unijnímu parlamentu o osudu kebabů rozhodnout již nyní. S rozdílem tří hlasů bylo rozhodnuto o povolení používání fosfátů v döner kebabu a gyrosu. BEUC proti tomuto kroku hlasitě protestuje. Zástupci spotřebitelů vyzývají členské státy, aby po výrobcích a prodejcích döneru a gyrosu důsledně vyžadovaly informování zákazníků o obsahu fosfátů v masu a aby zpřísnily své zákony o používání přísad do masa obecně.

autor: Tisková zpráva