Registrace očkovaných na Královéhradecku, nespokojenost se systémem na jihu Moravy

V pátek 15. ledna by se měl i pro obyvatele Královéhradeckého kraje starší 80 let spustit centrální registrační systém na očkování proti covid-19. Po registraci si lidé podle dalších pokynů zarezervují termín a následně se budou moci nechat očkovat na jednom ze sedmi stávajících zřízených očkovacích míst regionu. V kraji od konce prosince očkuje hradecká fakultní nemocnice, ke které se začátkem ledna po dodávce vakcíny přidaly krajské oblastní nemocnice a soukromá nemocnice ve Vrchlabí.

Od 15. ledna by registrační systém měl umožnit registrovat se na očkování osobám starším 80 let. Předpokládá se, že se lidé mladší a ostatní skupiny budou moci zaregistrovat od 1. února.

Systém registrace si vyzkoušel na vlastní kůži i Jihomoravský hejtman, lidovec Grolich.

„My jsme si systém testovat nemohli. Mohli jsme si naklikat vstupní formulář. To je hezká věc. Podstatné ale je to, co se s tím bude dít dál. Musíme si ho vyzkoušet z role, kterou tam budeme plnit my. Neberu to tak, že jsme si systém vyzkoušet mohli. Mohli jsme si tam naklikat formulář, ale to jsme si zkoušet nepotřebovali," řekl v ČT.

Předseda vlády v té souvislosti uvedl, že navštíví s ministrem zdravotnictví Blatným záložní nemocnici v areálu brněnského výstaviště, kde probíhají zátěžové zkoušky na velkokapacitní očkování proti covid-19. Záložní nemocnice na Výstavišti v Brně je od 8. listopadu 2020 umístěna v pavilonu G2, kam je možné umístit až 302 pacientů ve stabilizovaném stavu.

