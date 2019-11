,,1000 Kč je moc! Svěrák dostane míň!" Milion chvilek zase povolal umělce. Nové VIDEO

Výkop provedlo havlovské „Třicet let po sametové revoluci naše demokracie nevzkvétá“. Důvodem má být ohrožení justice i veřejnoprávních médií a dále prezident nerespektující Ústavu. „Takové zneužívání moci volá do nebe,“ burcují chvilkaři. Volby prý respektují, ale porušování pravidel tolerovat nebudou.

„Pokud Andrej Babiš odstoupí, demonstrace přestanou. Pokud neodstoupí, budeme dál dávat najevo svůj nesouhlas. Nepolevíme, dokud Andrej Babiš neodstoupí!“ pohrozili pak chvilkaři přímo.

A v dalším příspěvku „Chvilky“ ve chvilce upřímnosti nazvaly své požadavky vůči premiéru Babišovi jako „ultimátum“.

„Buď vyřeší svůj střet zájmů, zbaví se holdingu Agrofert a médií a odvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo ať sám odstoupí. V opačném případě vypukne další vlna protestů.

Prozatím je však cílem přitáhnout na Letnou co nejvíce lidí. Sympatizanti jsou burcováni, aby agitovali všude ve svém okolí. „Pokud byste chtěli udělat ještě něco většího, tak úplně nejvíc funguje, když zvednete telefon, zavoláte pár přátelům a pozvete je, ať jdou s vámi. Tomu jen tak někdo neodolá,“ pobízejí. A ještě lepší prý je využít e-mail k hromadnému pozvání všech ve svém okolí. A ani kolegové v zaměstnání se prý nemají šetřit a má jim být vysvětlováno, proč je cesta na Letnou tím jediným přijatelným sobotním programem.

„Chvilka vašeho času možná pomůže se rozhoupat někomu, kdo by jinak nedorazil,“ burcují „Chvilky“.

A zapojuje se i umělecká fronta. Konkrétně známý satirický seriál Kancelář Blaník, který sice už několik let nevzniká, ale nyní představitel hlavní postavy Marek Daniel natočil speciální díl, ve kterém plánuje s Mikulášem Minářem průběh demonstrace. Představitel fiktivního lobbisty Blaníka také v jiném TV seriálu ztvárnil postavu Václava Havla.

Jo, vy jste ten správnej Minář...

Díl začíná vtipkováním, jestli „Miloš ještě žije“ (zákulisní šíbr si totiž splete Mináře s hradním kancléřem Mynářem), ale pak si ujasní: „Vy jste ten druhej Minář, ten správnej.“

Pak probírají jednotlivé osobnosti plánující účast a dělají si legraci z řečí, kolik za to mají účastníci dostat. „Tisíc je moc, to budeme muset skrouhnout,“ říká Blaník s tím, že kdyby měl touto částkou vyplácet tři sta tisíc demonstrantů jako minule, tak by přišel na mizinu.

A uksromnit se prý tentokrát budou muset i vystupující umělci. Například pro Zdeňka Svěráka je prý „padesát strop“ a ještě z toho má vyplatit Jaroslava Uhlíře u kláves. Uskromnit se musí i Ivan Trojan.

Jen dohovoří se „správným Minářem“, telefonuje Andrej Babiš. Svěřuje se Blaníkovi, že má strach, že v sobotu bude sám, protože všichni jeho známí jdou na Letnou. Blaník mu slíbí, že za ním přijede do Průhonic, a navrhne, že se v neděli mohou společně vypravit na Národní třídu. To se předsedovi vlády nelíbí. „Jo, já zapomněl, estébáci sedmnáctej neslavěj,“ komentuje to seriálový lobbista.

Video končí Blaníkovým zvoláním do kamery: „Ať žije demokracie!“

Není to první umělecké dílo na podporu listopadové letentské demonstrace. Již koncem října se objevila píseň Pýcha předchází pád, ve které skupina zpěváků vybízí ke společenské změně skutečně hutným a radikálním textem s perlami jako „Buďte rádi, že to neřešíme jako kdysi“.

„Milionáři“ také informovali, že na Letnou se chystají lidé z více než 1 000 obcí (z asi 6 000, kolik jich v ČR je – pozn. PL.cz). A přidali poučení pro váhající: „Takhle se slaví svátek demokracie.“ A stále opakují: „Čas vyjít ven a postavit se za demokracii znovu nastal!“ A opakují i své oblíbené heslo „Naděje zlátne“.

Nad svérázem komunikace Milionu chvilek už se ale někteří pozastavují. Třeba Jiřího Ovčáčka velmi zaujalo, že Milion chvilek chce na Letné prezentovat „zdravou“ demokracii. Našel k tomu paralelu v Poučení z krizového vývoje, přijatého KSČ v roce 1971, kde se píše o tom, že „zdravý marxisticko-leninský proud ve straně si uvědomoval vážnost situace“.

