„Podvedli nás?“ Babiš zaskočil publikum upřímností o covidu

V úterý 19. srpna projel Libereckým krajem předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který tím podpořil místní kandidáty do parlamentních voleb. Tour začínala v devět hodin v Lomnici nad Popelkou a přes Jilemnici, Železný Brod, Hejnice, Nové Město pod Smrkem a Frýdlant se dostala do Jablonce nad Nisou.
Tam na rohu nás téměř ušlapali
Tady v lednu 2023 před prezidentskými volbami v lednu 2023 zažil Andrej Babiš opravdu horké chvíle. „Mám tady zajímavé vzpomínky. Když jsem támhle na rohu šli s manželkou, tak nás téměř ušlapali,“ připomněl Babiš hned na úvod svého proslovu na Mírovém náměstí v Jablonci. K události se vrátili i někteří návštěvníci akce. „Vítám vás v Jablonci. Dneska je to rozhodně lepší než minule, kdy tu byla ta organizovaná skupina proti vám. Jsem vaším voličem, doufám, že zvítězíme a věřím ve změnu,“ uvedl Babišův příznivec.
„Chci poděkovat Jablonci, že tentokrát se mítink uskutečnil. Byla jsem tu minule, když pan Babiš tady chtěl mítink udělat a támhle ho zablokovali a skoro ho ušlapali. Policie nic neudělala. Tady jsem to prožívala, čekali jsme několik hodin. Rozčiluju se, ale už je to za námi. Není jednoduché tuto politiku dělat, děkuju, že za nás bojujete,“ řekla žena, která dle svých slov žije v cizině. „Už bych se do minulosti nevracel. Přežili jsme to, snad se to nebude opakovat,“ sdělil k tomu Andrej Babiš.
V každém městě, kam karavana hnutí ANO přijela, nejdříve mluvil Babiš do mikrofonu o programu a pak přišly na řadu dotazy lidí a na závěr probíhalo focení. Rozdávaly se knížky, ta poslední se jmenuje Za všechno může Babiš a jeho vláda. Velký důraz klade hnutí ANO na snížení ceny energií. „To je základ všeho, protože každý potřebuje elektřinu. Chceme vykoupit akcie ČEZu za jeho peníze, nikoliv za vaše. Vystoupíme z lipské burzy a vy budete mít podstatně levnější elektřinu,“ přislíbil. Největším problémem jsou podle něj emisní povolenky 2. „Fialova vláda je odsouhlasila. Pokud to projde, každá rodina zaplatí přes 80 tisíc korun navíc, zdraží se pohonné hmoty. Evropská unie pokračuje ve svém zeleném šílenství pod vedením Ursuly vod der Leyenové. Chtějí snižovat emise, chtějí abyste platili další daně, toto je zelená daň,“ konstatoval.
Nemůžeme být dovozci elektřiny
„Nemůžeme být dovozci elektřiny. Zažili jsme tady blackout. Pokud svítí slunce a k tomu i fouká v Německu a Polsku, vyrábějí nadměrně elektřinu, a ta teče k nám. Že prdnul drát je pravda, ale zapomněli vám říct, že z Německa k nám vedou dva dráty, jeden z transformátorů v listopadu 2024 bouchnul. My nikdy nedopustíme, aby Česká republika byla dovozcem elektřiny. Nemůžeme odstavit uhelné elektrárny dřív, než naběhne nový jaderný blok v Dukovanech,“ zdůraznil předseda hnutí ANO.
Hodně času ve svém proslovu věnoval Babiš i zdravotnictví, nabádal k tomu, aby lidé chodili na preventivní prohlídky, na mamograf, sledovali si cholesterol a tlak. „Velký problém je rakovina mladých, která dramaticky roste. Chybí dětští pediatři, psychologové, zubaři,“ vyjmenoval. ANO slibuje, že zkrátí čekací lhůty na zdravotní výkony a zajistí dostupnost léků, praktiků a specialistů, zaměří se na včasnou diagnostiku a prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění. Chtějí podporovat i zdravý životní styl včetně sportu.
Dále se Babiš věnoval dostupnému bydlení. Hnutí ANO chce bydlení prohlásit za veřejný zájem, radikálně zrychlit stavební řízení, zjednodušit schvalování staveb. Slibují také zajistit státní podporu na hypotéky a bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese. „Tahle vláda vzala mladým lidem školkovné, slevy na dani. Všechno zdražilo kvůli inflaci a cenám elektřiny. My chceme pomáhat rodinám, protože porodnost je důležitá,“ řekl Babiš.
Tématu porodnosti se věnovaly i volební noviny hnutí ANO, které upozornily, že dle Českého statistického úřadu se v minulém roce v Česku totiž narodilo nejméně dětí v historii. „Mladí lidé nechtějí zakládat rodiny, protože je extrémně drahé bydlení, životní náklady vzrostly, vše zdražilo za poslední tři roky v průměru o třetinu a vláda Petra Fialy jim vzala spoustu slev a daňových úlev,“ sdělil v nich Babiš. „V Maďarsku například ženy, které mají tři děti, neplatí vůbec daně. Když si půjčí peníze, tak když mají dvě děti, odepíší jim půlku. My, důchodci, si pamatujeme, že jsme měli novomanželskou půjčku. To jsou důležité podpory a myslíme si, že je potřeba, aby se k tomu stát vrátil,“ domníval se Babiš v Jablonci. „Potřebujeme také azylový zákon s nulovou tolerancí nelegální migrace. Potřebujeme také, abychom měli dostatečný počet policistů, vojáků, hasiče a všechny tyto profese. Chceme pro ně zásadně navýšit platy,“ prozradil.
Slibujeme reálné věci
„Slibujeme vám reálné věci, nikoliv nereálné. Neslibujeme vyrovnaný rozpočet, protože nebude. Neslibujeme zrušení Senátu, protože to nejde. A další věci, které jiní slibují. Oni nevědí, o čem mluví. My jsme byli ve vládě, dělali jsme ministry, finance i premiéra. Víme, jak funguje velký svět i Evropská unie. Že je to boj o zájmy. Nejdůležitější rolí premiéra je, aby v Evropské unii vybojoval rozpočet, protože tam dojde k rozdělení peněz,“ objasnil.
Zajímavé je, že jak v Železném Brodě, tak i v Jablonci (kdy byl autor textu přítomen) padaly nejvíce otázky na zdravotnictví. Jedna žena si stěžovala, že oslepla na jedno oko, doktor ji poslal na neurologii s podezřením na roztroušenou sklerózu a objednání na ni trvá dlouho, či že ji doktorka nechtěla nikam poslat, protože platila pokutu za to, že překročila nějaký limit. Babiš uvedl, že chce pro podobné případy zavést speciálního ombudsmana, na kterého by se lidé mohli bezplatně obrátit a také registr, který by vyhodnocoval, jak dlouho se kde čeká. „Neurologů je málo, čeká se na operaci až dva roky. Dá se to řešit mikromanagementem, že někdo z té nemocnice na to skutečně dohlíží,“ myslel si.
„Stačí vám čtyři roky na to, abyste dal dohromady tenhle bordel?“ zeptala se další z návštěvnic. „Potřebovali bychom, aby se vrátil Karel IV. a každý den by rozjel tisíc věcí a poddaní by je zrealizovali. Nikomu nezávidím, kdo bude v příští vládě, protože bude muset bojovat na několika frontách. A to nejen tady, ale i v Evropě, protože ta se nevyvíjí dobrým směrem. Je tam potřeba bojovat za naše zájmy, a to se nyní bohužel neděje. Jsou tu nové zelené daně, komise se snaží získat ještě větší moc, než má. Doufejme, že aspoň skončí ta válka,“ konstatoval Babiš.
Covidová doba byla nejhorší období v životě
Živnostník poděkoval Babišově vládě v době covidu za náhrady, které tehdy dostali. „Kdyby tehdy vládla současná vláda, tak asi nedostaneme nic a krachli bychom,“ domníval se. Babiš prozradil, že doba covidová byla nejtěžší období v naší novodobé historii České republiky, a že to byl obrovský stres. „Dělali jsme to, co nám říkali epidemiologové. Celý rok 2020 rozhodoval Prymula. Tehdy nám řekl, že to bude trvat dva roky. Nechtěli jsme tomu věřit. V lednu nám totiž hlavní hygienička říkala, že je covid v Číně a k nám nepřijde,“ vzpomněl na krušné chvíle. „Jak to všechno bylo, se možná ani nedozvíme. Jak to bylo s vakcínami, Uršulou, kdo ví, jestli nás podvedli, nebo ne. Věřte mi, že jsme vše dělali s největším nasazením. Bylo to strašné období, nejhorší, co jsem v životě zažil,“ prozradil.
Celou dobu Babišovi asistovali a rozdávali letáky kandidáti ANO do voleb z Libereckého kraje. Jedničkou zde je starostka České Lípy Jitka Volfová, dvojkou současný poslanec a místostarosta Semil David Pražák, trojkou také poslankyně, profesí zdravotnická záchranářka Jana Pastuchová z Jablonce, čtyřkou Miloslav Tůma, starosta Ralska. Při podle preferencí třicetiprocentním zisku hnutí ANO by mohli v tomto kraji mít čtyři poslance. Žádné rušivé vlivy se tentokrát v Jablonci nekonaly. Babiš pozval přítomné na další setkání v nedalekém Liberci, které se bude konat 23. září i za přítomnosti Aleny Schillerové a Karla Havlíčka.