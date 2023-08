„100kg hovado smýká 50kg holkou po zemi!“ Brutální incident před Strakovkou otřásá sítěmi

Slovní potyčka před Úřadem vlády vyústila ve rvačku. Ivanu Smetanovi z KTV LIVE včera před Strakovou akademií žena vyrazila z ruky mobil. Smetana ji následně složil na zem. Do příjezdu policie na ní spolu se svými příznivci klečel. O násilí na ženách se dle jeho slov nejednalo. „Takhle se žena nechová,“ hájil Smetanu další z jeho spřízněnců z KTV LIVE.

Ivan Smetana z amatérského audiovizuálního zpravodajského a žurnalistického projektu KTV LIVE je spojován s šířením dezinformací. Dne 4. července se zúčastnil rvačky před Strakovou akademií.

Tahle slečna prý vyrazila z ruky mobil dezinformátoru Smetanovi, který i přes nařízení @PrahaEU už zase otravuje s karavanem u Strakovky. Její "útok" ale na žádném jejich videu zatím není. Všechna začínají ve chvíli, kdy 100kg hovado smýká 50kg holkou po zemi. pic.twitter.com/rvjWjRpxz1 — Jenny Nowak ???? (@JennyNowak09) August 4, 2023

Dle videí, které on spolu se svými společníky točil, se popral s mladou ženou. Slovní potyčka s ženou v zelené košili vyústila v násilný incident. Žena Smetanovi z ruky vyrazila telefon, kterým ji natáčel. Mobil spadnul k zemi a chvíli proto z videa není zřejmé, co přesně se mezi Smetanou a ženou odehrává. O pár vteřin později však mobil někdo zvednul ze země a následně jej namířil na Smetanu, který ženu držel na zemi zalehnutou. „Zavolejte policajty!“ křičel mezitím na ostatní, žena dle jeho slov „přišla provokovat“.

Žena se na zemi snažila bránit, přičemž opakovala, že se jí špatně dýchá a je jí na omdlení. Smetana svůj stisk nepovoloval. Žena se i nadále pokoušela ze sevření vysvobodit, a tak se ke Smetanovi přidal další z lidí stojících před Strakovou akademií. Smetana vykřikoval, že mobil stál 35 tisíc korun.

Z délky videí vyplývá, že ženu držel násilím na zemi minimálně tři minuty. Když se stále bránila, rozhodla se další ze Smetanových spřízněnkyň, že si na ni sedne, aby jí zablokovala nohy. „Přestaň, ne? Seš normální?“ křičeli na ženu, když se snažila si uvolnit nohy, na kterých jí Smetanova spřízněnkyně klečela. „Toč to, toč to,“ opakoval i nadále Smetana.

Z dnešního incidentu u Úřadu vlády. Jedna ze Smetanových podporovatelek sedla během "zakleknutí" @TerezaHofova na břicho - to už není normální!!!!!

Dezoláti nejsou lidi, jsou to zvířata!!! pic.twitter.com/4j3WuaiVPh — Luke Jedli Illumicati ?????????????????? (@LukeJedli) August 4, 2023

„Fyzicky jsi ho napadla ty, krávo,“ ulevil si další muž postávající v blízkosti. Žena se bránila slovy, že vyrazit někomu mobil z ruky není fyzický napadení. Smetana jí na to s klidem odpověděl: „Neboj se, já tady mám záznamy.“

TAK SEBOU NETŘÍSKEJ A BUDEŠ NORMALNE ŽÍT. Děláte si už fakt prdel? Co té bandě agresivních a radikalizivanych opic budete ještě tolerovat??? Jako ta ženská v těch kaki šatech by ji normálně zlynčovala!!! Čeká se, až tak někdo reálně umře @PolicieCZ? A vsichni stojí a točí to? pic.twitter.com/CdrCHh6bF1 — Lucie Amálka ?? (@LucieAmalka) August 4, 2023

Na pomoc ženě nikdo nepřišel. Ze Smetanova sevření ji dostali až policisté, kterým Smetana znovu zopakoval, že ho žena fyzicky napadla a dokonce poškrábala.

„V žádném případě nejsem ten, který mlátí ženské. Protože to, co sem posíláte, nemá s ženskou nic společného,“ řekl Smetana na svou obhajobu v dalším ze zveřejněných videí, v němž mluvil k Miroslavu Kalouskovi a k ministru vnitra Vítu Rakušanovi. Ve videu dále ukázal svá zranění. Na obličeji měl drobné škrábance, ukázal i své odřené lokty a několik svědků. Rakušan by dle jeho slov měl vyřešit „stalking vůči KTV LIVE a jeho osobě“.

Odporný dezolát Ivan Smetana kempuje před Úřadem vlády.

Pere se tam s holkama a pak kňučí a ukazuje bebíčka.

Prosím, @PolicieCZ , vypráskejte už tu sebranku od @strakovka. ?? pic.twitter.com/hjvrVAlpDj — OstraVanda (@ostravanda_) August 4, 2023

Ten večer z KTV LIVE zveřejnil Smetana další video na obhajobu svého chování, kde znovu zopakoval, že ženy nemlátí. Muž, který se na videu vyskytoval spolu s ním, mu dal za pravdu slovy, že „takhle se žena nechová“. „Ivana napadla. Za to následné, co se stalo, si může sama,“ doplnil ještě muž, jenž byl dle svých slov incidentu přítomen.

Smetana dále zmínil, že měl dojem, že žena bude chtít utéct, proto ji takto držel na zemi. „Mobil KTV LIVE je citlivé zařízení, které stálo 35 tisíc,“ vysvětlil znovu.

Pokud jste si mysleli, že byli ti dva ubožáci po včerejším incidentu odvedeni nebo minimálně vykázáni z toho místa, aby nemohli působit další problémy, omyl. Seděli tam v klidu před ÚV, samolibě natáčeli svoje vítězství, ospravedlňovali nasili na ženách a oznamovali podání TO. pic.twitter.com/AqGJpvMY1c — Lucie Amálka ?? (@LucieAmalka) August 5, 2023

Spolek Illumicati, který se dle popisku na sociálních sítích zabývá „bojem proti dezolátům a dezinformacím na internetu“, ten den vyzval své sledující, aby před Strakovu akademii dorazili. „Illumicati Special Forces žádá všechny sledující, aby dnes přišli mezi 16-17h na kontrolu petice, která se pořádá před Strakovkou. Nebudeme jen přihlížet. Přijďte se svou podporou!“

Následně na síti X (Twitter) zveřejnili příspěvek, ve kterém odsoudili napadení svých příznivců Ivanem Smetanou a násilí na ženách. Ministra vnitra Víta Rakušana i Policii ČR v příspěvku prosí o zásah proti Smetanovi. „Prosím o okamžitou reakci a zásah proti tomuto muži, který ohrožuje nejen svobodu slova a demokracii, ale už i zdraví a život našich spoluobčanů,“ stojí v příspěvku s dodatkem, že „násilí není formou protestu“.

Agresivita Ivana Smetany z KTV Live z. s. a jeho kumpánů nezná mezí. Napadání příznivců #NAFO a @Illumicati_cz dnes dosáhlo vrcholu, kdy držel v zámku na zemi ležící dívku, zatím co jedna žena ji klečela na břiše a druhý muž na zádech.



Prosím @PolicieCZ @Vit_Rakusan a @PrahaEU o… pic.twitter.com/2nE4eU84wU — Illumicati (@Illumicati_cz) August 4, 2023

K incidentu se vyjádřil i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Ivana Smetanu odsoudil coby ubožáka. „Ten, kdo škrtí ženu, omezuje její svobodu a mlátí ji s tím, že mu vyrazila při konfliktu mobil, je pro mě naprostý ubožák, který nemá ve slušné společnosti co dělat,“ napsal na síti X (Twitter). Podle Zdechovského je třeba otevřít diskusi o dezinformacích i o chování ministra vnitra Víta Rakušana a ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Na apel Zdechovského reagovala Policie ČR skrze svůj oficiální twitterový účet. Aktuálně se zabývá vyhodnocováním kamerových záznamů z celého incidentu před Úřadem vlády. „Hrubé a surové jednání, ať už vůči komukoliv, není v pořádku a je neakceptovatelné. Již jsme vyslechli jednoho z aktérů, hovořili jsme se svědky a vyhodnocujeme kamerové záznamy. Po prověření všech okolností buď zahájíme úkony trestního řízení, nebo věc předáme správnímu orgánu.“

Hrubé a surové jednání, ať už vůči komukoliv, není v pořádku a je neakceptovatelné. Již jsme vyslechli jednoho z aktérů, hovořili jsme se svědky a vyhodnocujeme kamerové záznamy. Po prověření všech okolností buď zahájíme úkony trestního řízení nebo věc předáme správnímu orgánu. https://t.co/5P6rG4bFRD — Policie ČR (@PolicieCZ) August 5, 2023

Ženou, s níž se Smetana dostal do konfliktu, je Tereza Hofová. Na svém facebookovém profilu má u úvodních informací o své osobě popisek „provokaTerka“ a pochází z Brna. Se Smetanou se včera střetla nikoliv poprvé. Konfliktu předcházel už incident z 2. srpna. Sama video z něj sdílela na twitteru spolu s prohlášením, že nebyla „pod vlivem“.

Smetana se Terezu Hofovou na videu snažil odstrčit židlí. „Já jsem agresivní? Vy neumíte nic jiného než stalkovat, poslal vás Pavel Novotný,“ zlobil se Smetana na Terezu Hofovou.

Barbora asi jeste necetla moje shrnuti - nikdy jsem tam pod vlivem nesla, ani a nikym kdo pod vlivem byl, a vyvolavat rvacky? to uz je fakt jak dezolat Smetana, ktery tvrdi ze tohle bylo vyprovokovane…. ?! pic.twitter.com/mTPSbggxfg — Bohemian Queen ?????????? (@TerezaHofova) August 2, 2023

