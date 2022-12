„A co naši lidé bez peněz?“ Zle kolem vojáků Ukrajiny. Naštvaná Černochová

reklama

Důležitost zákona pro stávající vládní koalici dokumentovala i přítomnost a vystoupení samotné ministryně obrany Jany Černochové, která senátory přišla požádat o jeho podporu.

A o jaký zákon vlastně šlo? Jak vlastně zněl celý jeho název?

Anketa Skončí válka na Ukrajině v roce 2023? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 8666 lidí

Šlo o Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území členských států Evropské unie, v Iráku, Kuvajtu a Kosovu do roku 2024 s výhledem na rok 2025 a na pobyt příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a členských států Evropské unie na území České republiky do roku 2023.

Z přítomných senátorů hlasovaly proti tomuto návrhu pouze dvě dámy, a to Jana Zwyrtek Hamplová a Daniela Kovářová.

Zwyrtek Hamplová kladla sobě i přítomným senátorům otázky, které ji samotnou vedly k tomu, že hlasovala proti.

„První otázkou je, zda si občané České republiky přejí, abychom pro tento návrh zvedli ruku. Hovořím zejména o té části, kde umožňujeme výcvik ukrajinských vojáků na našem území. To si musí každý z nás zodpovědět sám,“ začala apelem na svědomí senátorů.

„Druhou otázkou je, zda je tento návrh v souladu se zájmy České republiky, pokud jde o její aktuální bezpečnost a bezpečnost v následujících letech,“ pokračovala zmínkou o nevyhnutelné podmínce při každém hlasování Senátu i Parlamentu, která je daná zákonem. Každý si ji ale evidentně vykládá jinak. To se ukázalo i na samotném výsledku hlasování.

Fotogalerie: - Okamura versus Pekarová

„Třetí otázkou, kterou bychom si měli všichni před hlasováním o tomto návrhu odpovědět, je, zda tento návrh odpovídá významu České republiky v rámci mezinárodních vztahů, tedy míra zapojení České republiky do jakéhokoliv válečného konfliktu aktuálně do konfliktu mezi dvěma velkými zeměmi, kterými jsou Rusko a Ukrajina, do kterého zasahuje další světová velmoc – USA, zda taková míra zapojení naší země do tohoto válečného konfliktu, včetně výcviku vojáků státu, který není členem NATO, přímo na našem území, odpovídá faktickému vlivu a významu České republiky na mezinárodní světové scéně, nebo jestli sami dobrovolně nepřijímáme roli téměř účastníka této války, zatímco ostatní země včetně velmocí jsou uvážlivější, zdrženlivější a brání se siláckým prohlášením.“

Touto dlouhou větou dala Hamplová najevo svoji obavu z toho, že země velikosti a významu České republiky si v tomto ohledu počíná velmi aktivisticky a její kroky daleko přesahují to, s čím jdou a co do řešení konfliktu vkládají ostatní země a velmoci.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Kladu si tedy otázku, zda bychom neměli stát raději pevněji nohama na zemi a před jakýmkoliv krokem, než ho uděláme, bychom měli mít na mysli hlavně bezpečnost občanů naší země,“ dodala ještě s tím, že řeč je o výcviku vojáků cizího státu, který není členem NATO, na území České republiky, když i tento výcvik by jistě mohl probíhat na území Ukrajiny, kde se neválčí.

„Vytváříme si tím do budoucna v mezinárodních vztazích složitou pozici, na kterou nikdo nebude brát ohled, až se velmoci, které skutečně rozhodují, mezi sebou domluví,“ dodala ještě s obavou o naši situaci, ve které se ocitneme, až se USA a Rusko mezi sebou dohodnou.

„A čtvrtou, poslední otázkou, je otázka velmi prostá, zda na takové velkorysé zapojení do válečného konfliktu máme peníze? Odpověď zní – nemáme. Přesto jednáme tak, jako bychom měli pořád kde brát,“ narážela Hamplová na ekonomickou situaci naší země a zmínila i situaci našich občanů.

„Naši občané jsou v jiné pozici. Ti, když jim dojdou peníze na účtu a dojde vyúčtování energií, brát kde nemají. A jejich stát, tedy Česká republika, je nechává osudu,“ uzavřela s tím, že žádný z nás bychom nechtěli žít v zemi, kde bude obrovské množství lidí závislých na sociálních dávkách, na které za chvíli při tomto hospodaření také nebude.

Slova senátorky Hamplové nezůstala bez odezvy a přímo na místě na ně reagovala zmíněná ministryně obrany Černochová.

„Vážená paní senátorko, to by bylo právě to zapojení do toho válečného konfliktu, víte? My jsme členská země Severoatlantické aliance. A vy tím, co jste tady řekla, a co byste možná, pokud byste tvořila vládní koalici, prosazovala, aby se udělalo, tak byste přesně zapojila Severoatlantickou alianci do válečného konfliktu,“ vmetla Hamplové snahu zapojit Českou republiku do války ministryně.

„To, co děláme my, tak válku odvrací, snažíme se, aby válka co nejdříve skončila, aby Česká republika pomáhala nejenom humanitární pomocí, ale i dodávkami vojenského materiálu. Ostatně jako činí i ostatní země. A aby právě ten válečný konflikt probíhal mimo území České republiky. Vy jste tady chtěla zapojit Českou republiku přímo do válečného konfliktu,“ dodala ještě Černochová.

Proti jejím slovům se opět ohradila Zwyrtek Hamplová. „V mém příspěvku není nikde napsáno, že by ten výcvik měla provádět Česká republika, neboť znám mezinárodní právo. Takže neříkejte mi tu, co jsem tady nikdy neřekla,“ uvedla.

Na slova své kolegyně ze Senátu reagoval bleskurychle také další senátor Václav Láska. Ten na svém twitteru zveřejnil status, ve kterém Hamplovou označil za „hlásnou troubu ruské propagandy“.

Repektuju svobodu slova a právo na názor. A také to, že je správné říkat věci na přímo a bez kudrlinek. Proto jsem po vystoupení kolegyně Hamplové na téma výcviku ukrajinských vojáků u nás, řekl na mikrofon a nahlas, že kolegyně Hamplová je hlásná trouba ruské propagandy. — Václav Láska (@VaclavLaska) December 1, 2022

„Repektuju svobodu slova a právo na názor. A také to, že je správné říkat věci na přímo a bez kudrlinek. Proto jsem po vystoupení kolegyně Hamplové na téma výcviku ukrajinských vojáků u nás, řekl na mikrofon a nahlas, že kolegyně Hamplová je hlásná trouba ruské propagandy.“

Nám se podařilo získat exkluzivní reakci senátorky Jany Zwyrtek Hamplové. Ta pro ParlamentníListy.cz na jeho slova reagovala po svém a s poukazem na chybějící intelekt.

„Na pana Lásku už nereaguji. Jeho styl urážek a lží je mi cizí, a jeho výklad, že kdo hájí české zájmy, je hlásná trouba ruské propagandy, je obyčejně hloupý. A kde je intelektové vakuum, nemá význam se přít…“

Psali jsme: Když jde o ukrajinské vojáky, padají hodně ošklivá slova. Třeba i o penězích Generál Pavel: Rozšiřme V4. Maďarsko ji využívá proti EU Ukrajinští vojáci v ČR: Lidé bombardují Senát emaily. Foldyna udeřil ve Sněmovně: Pokrytci! Ivan David: Putina podpoří elitní afghánští vojáci, vycvičení NATO

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.