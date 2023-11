„A dost.“ 49 990 Kč u nás, 29 300 Kč v Polsku. Už nejde o jídlo

reklama

Ti, kdo si mysleli, že popularita a hlavně výhodnost nakupování v Polsku přestanou postupem času na české spotřebitele účinkovat, se evidentně pletli. Opak se zdá pravdou. Nemine den, aby se ve specializovaných skupinách na sociálních sítích někdo nepochlubil, kolik a za co ušetřil.

Některé nákupy pak skutečně mohou ostatním svojí výhodností vyrazit dech. To se dá říct třeba o tom, se kterým se ve facebookové skupině POLSKO – nákupy, tipy, doporučení pochlubil jeden její člen.

„Přátelé, nedá mi to, abych nenapsal o čerstvé zkušenosti. Jezdím nakupovat do Leroy Merlin již léta. Poslední nákup ve čtvrtek mi tak trochu vyrazil dech,“ neskrýval svoje překvapení uživatel, který se svěřil s čerstvou zkušeností nákupu záchodové mísy.

„Koupil jsem záchodovou mísu za 819 zl. Dnes jsem si ji z hecu našel i u nás. Cena stejného typu NEO 11 999 Kč,“ uvedl konkrétní částky s tím, že přece žijeme ve stejné Evropě a za tu samou cenu by si v České republice koupil mísy dvě a ještě by mu zbylo na oslavu.

Pod příspěvkem se téměř okamžitě rozhořela diskuse, do které přispělo několik set uživatelů. Někteří cenu zpochybňovali, ale valná většina s příspěvkem souhlasila a naopak ještě poskytla svoje zkušenosti s nákupem totožného sortimentu za diametrálně rozdílnou cenu.

Nechyběl ani návod, jak postupovat při výběru zboží, které si člověk nejprve vyhlédne v českém obchodu a pak koupí v polském za podstatně nižší cenu.

„Chcete koupit něco do baráku, do bytu apod? Vyberte si, co potřebujete u nás, a až se rozhodnete pro konkrétní výrobek, zkopírujte si produktové číslo, název nebo nějaký identifikátor a ten vložte do polského srovnávače ceneo.pl, což je něco jako u nás Heureka,“ napsal uživatel, který byl evidentně zkušený v tomto oboru a uvedl i pár příkladů ze své praxe:

„Kyvné dveře do sprcháče od české firmy Kermi u nás 19 tisíc, v Polsku zakoupeno za 8900,-

Samsung trouba u nás 49 990,- v Polsku 29 300,-

Umývátko Laufen u nás 2890,- v Polsku 1560,-

Topný žebřík Zehnder Kazeane u nás 29 800,- v Polsku 14 500,-

Sprchová baterie Grohe u nás 11 500,- v Polsku 8600,-

Digestoř CIARKO u nás 15 900,- v Polsku 12 990, - a ještě s varnou konvicí zdarma.“

Přestože je na uvedených výrobcích naprosto jasně patrné, že ty zakoupené v Polsku jsou mnohem levnější, někdy až o polovinu, nechce zmíněný uživatel paušalizovat a tvrdit, že je u našich severních sousedů levnější vše.

„Není,“ uvádí s tím, že nechce ani tvrdit, že kvalita je lepší nebo horší.

„Ale u totožného výrobku je kvalita stejná. Nebudu tvrdit, že potraviny jsou lepší nebo chutnější. U něčeho ano, u něčeho ne. Člověk musí vyzkoušet sám,“ píše dál.

„Rozhodně ale nebudu poslouchat někoho, kdo chce strašit lidi s nějakou případnou reklamací, vrácení zboží a servisem. Nenechám se zastrašovat řečmi, že když budu dále nakupovat v Polsku, tak česká ekonomika zkrachuje. A pohádky o kupní síle jsou mi také ukradené,“ shrnuje obavy mnoha lidí, kteří s nákupy v Polsku ještě nemají tolik zkušeností a uvedené problémy by je mohly odradit.

„Když ale například u běžného nákupu potravin v našich řetězcích vidím, že taková salátová okurka stojí 8,90, další týden je za 29,90 pak 35,90 a po měsíci je za 11,90 tak z toho je mi zle. Ale řetězce moc dobře vědí, že to lidi stále budou kupovat, i když tu cenu zvednou na 79,90. Lidi budou sice více nadávat, média začnou řešit, co se to děje, ale odbyt se nezastaví,“ poukazuje na místy velmi podivnou cenovou politiku českých obchodních řetězců na závěr svého příspěvku.

Další diskutér už jen potvrdil jeho slova i slova z úvodního příspěvku.

„Normálka. Zcela totožná kuchyňská baterie v ČR: 1599,- Kč v PL 129,- zl. Podotýkám, že taková obyčejná, potřebuji dočasně do techn. místnosti. A pak tady přijde někdo, kdo doporučuje nepos...t se z toho Polska. Když to mám do PL 20 km – je volba jasná. Bohužel,“ přidává další přesvědčivé argumenty hovořící pro nákup u našich sousedů.

Další příspěvek už jen shrnuje názory mnoha dalších diskutujících, že za mnohdy propastné cenové rozdíly může působení naší vlády.

„Poděkujte naší ‚skvělé vládě‘, zvláště elektrikářovi Staňurovi...“ odkazuje na ministra financí Zbyňka Stanjuru, který je vzděláním elektrikář.

