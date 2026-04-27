„A já o vás říkám svým dětem…“ Rajchl a Zdechovský se setkali

27.04.2026 12:41 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Já vždycky, když vás vidím, tak vždycky říkám svým dětem, že když jste vy vystudoval práva, tak to zvládnou i oni.“ V diskusi mezi europoslancem Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL) a poslancem SPD Jindřichem Rajchlem chvílemi výrazně narůstalo napětí. Zdechovský zdůrazňoval, že členství v EU Česku prospívá a zmiňoval Rusko. Rajchl se začal smát a prohlásil, že když europoslanec neví, kudy kam, sáhne po Rusku.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Šěf strany PRO Jindřich Rajchl

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský a poslanec za SPD Jindřich Rajchl se před kamerami CNN Prima News přeli o myšlence českého prezidenta Petra Pavla, zda by do budoucna měly vzniknout Spojené státy evropské.

Jindřich Rajchl se proti této myšlence ostře vymezoval. „My jsme se přece rozhodli jít svojí vlastní cestou. Aby to, co se tedy bude dít, rozhodovali čeští občané. Aby se o tom nerozhodovalo ve Vídni,“ připomínal Rajchl.Evropa podle jeho názoru může být silná, pokud bude respektovat suverenitu jednotlivých členských zemí. Centralizace EU podle něj vede k tomu, že se evropské společenství opožďuje za Čínou a Spojenými státy. „Evropa může být silná, když odmítneme Green Deal a když budeme respektovat různorodost jednotlivých národů,“ konstatoval Rajchl.

Tomáš Zdechovský tady upozorňoval, že ekonomická a vojenská spolupráce má smysl.

„Pokud na nás zaútočí 110milionové Rusko, tak 10milionová Česká republika se mu sama těžko ubrání,“ pravil Zdechovský.

Na základě dostupných dat je podle europoslance zřejmé, že ta evropská spolupráce má smysl. Právě v rámci EU může podle europoslance Česká republika dobře prosperovat a prodávat své zboží napříč Evropskou unií. „Takže nestrašme lidi,“ žádal Zdechovský.

To, že budeme spolupracovat v oblasti obrany, se podle Zdechovského dá také brát jako výhoda.

„Vezměte si, jak dlouho Ruská federace okupuje část Moldavska, jak ničí a znásilňuje už přes 4 roky Ukrajinu, jak ji znásilňuje, jak napadá dětské nemocnice. A vezměte si, co dělá Čína kolem Tchaj-wanu,“ upozorňoval Zdechovský.

Jindřich Rajchl okamžitě přešel do slovního protiútoku.

„K panu europoslanci Zdechovskému. Já ho prostě miluju. On vždycky, když neví kudy kam, tak do toho vtáhne Rusko. Ale pojďme se bavit o České republice. Podívejte se, EU nás vtáhla do migrační krize. Já prostě nevidím výhodu v tom, že bychom se měli společně bránit. Na obranu je tu pakt NATO, který má svoje rezervy,“ poznamenal Rajchl.

Jedním dechem naznačil, že prezident Petr Pavel se možná svým výrokem o Spojených státech evropských mohl dopustit velezrady.

„Připomeňme si článek 65 Ústavy, že prezident se dopouští velezrady, pokud svým jednáním ohrožuje svrchovanost České republiky. Odmítám se vrátit do ještě horší situace, než jsme byli v Rakousku-Uhersku,“ zdůrazňoval Jindřich Rajchl.

Zdechovský se vrátil až ke covidovým časům a upozorňoval, že už tehdy se ukazovalo, že se v rámci EU opravdu vyplatí spolupracovat.

Na konto Jindřicha Rajchla přidal Zdechovský ještě jednu poznámku.

„Já vždycky, když vás vidím, tak vždycky říkám svým dětem, že když jste vy vystudoval práva, tak to zvládnou i oni. Protože, pane Rajchle, prezident žádnou velezradu nespáchal, pan prezident jen otevřel téma tak, jako vy otevíráte jiná témata ve Sněmovně,“ upozornil Zdechovský Rajchla.

Rajchl Zdechovskému odpověděl ve stejném duchu.

„Vy vždycky demonstrujete nedostatek toho intelektu,“ ozval se Rajchl.

A hned pokračoval.

„T. G. Masaryk vytáhl naši zemi z Rakouska-Uherska, dal jí suverenitu, a proto se také nazývá prezident osvoboditel. Proto je naprosto skandální, když si ho prezident Petr Pavel bere do pusy,“ zlobil se poslanec z klubu SPD.

Zdechovský na to konto naznačil, že z lidí, jako je Jindřich Rajchl, má obavy.

„Já se spíš bojím lidí, kteří jsou podobní jako pan Rajchl, kteří, pokud by nás Rusko bombardovalo, tak by tomuto bombardování tleskali,“ poznamenal Zdechovský. Rusko je podle něj federací a jako federace opakovaně vyhrožuje dalším evropským státům a vypráví o obnově Sovětského svazu, případně o tom, že by útočilo na země, které by na svém území přijaly jaderný deštník. V tomto případě francouzský jaderný deštník, o němž se v poslední době mluví.

Rajchl zopakoval, že se staví proti nějaké společné evropské armádě.

„Já žádnou společnou armádu nechci, protože to by zase byla armáda, kde by dominovalo Německo, což s naší historickou zkušeností nemůže chtít nikdo. Ale já tady chci vyvrátit něco, co mi vložil do úst pan Zdechovský. Já nemiluju Rusko, já miluju Českou republiku a kdyby byla ohrožena, okamžitě ji půjdu bránit. Na rozdíl od modro-žlutých fangličkářů, kteří by utíkali někam na Západ,“ prohlásil Rajchl.

Jedním dechem dodával, že považuje za nesmyslné kalkulovat s jadernou válkou, protože jaderná válka by znamenala konec světa. „Jaderná válka je zánik světa a já tuhle myšlenku jednoznačně odmítám. Já se chci připravit na mír, nikoli na válku,“ zdůrazňoval.

