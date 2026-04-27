„A já o vás říkám svým dětem…“ Rajchl a Zdechovský se setkali

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský a poslanec za SPD Jindřich Rajchl se před kamerami CNN Prima News přeli o myšlence českého prezidenta Petra Pavla, zda by do budoucna měly vzniknout Spojené státy evropské.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Tomáš Zdechovský tady upozorňoval, že ekonomická a vojenská spolupráce má smysl.
„Pokud na nás zaútočí 110milionové Rusko, tak 10milionová Česká republika se mu sama těžko ubrání,“ pravil Zdechovský.
Na základě dostupných dat je podle europoslance zřejmé, že ta evropská spolupráce má smysl. Právě v rámci EU může podle europoslance Česká republika dobře prosperovat a prodávat své zboží napříč Evropskou unií. „Takže nestrašme lidi,“ žádal Zdechovský.
To, že budeme spolupracovat v oblasti obrany, se podle Zdechovského dá také brát jako výhoda.
„Vezměte si, jak dlouho Ruská federace okupuje část Moldavska, jak ničí a znásilňuje už přes 4 roky Ukrajinu, jak ji znásilňuje, jak napadá dětské nemocnice. A vezměte si, co dělá Čína kolem Tchaj-wanu,“ upozorňoval Zdechovský.
Jindřich Rajchl okamžitě přešel do slovního protiútoku.
JUDr. Jindřich Rajchl
„K panu europoslanci Zdechovskému. Já ho prostě miluju. On vždycky, když neví kudy kam, tak do toho vtáhne Rusko. Ale pojďme se bavit o České republice. Podívejte se, EU nás vtáhla do migrační krize. Já prostě nevidím výhodu v tom, že bychom se měli společně bránit. Na obranu je tu pakt NATO, který má svoje rezervy,“ poznamenal Rajchl.
Jedním dechem naznačil, že prezident Petr Pavel se možná svým výrokem o Spojených státech evropských mohl dopustit velezrady.
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Zdechovský se vrátil až ke covidovým časům a upozorňoval, že už tehdy se ukazovalo, že se v rámci EU opravdu vyplatí spolupracovat.
Na konto Jindřicha Rajchla přidal Zdechovský ještě jednu poznámku.
„Já vždycky, když vás vidím, tak vždycky říkám svým dětem, že když jste vy vystudoval práva, tak to zvládnou i oni. Protože, pane Rajchle, prezident žádnou velezradu nespáchal, pan prezident jen otevřel téma tak, jako vy otevíráte jiná témata ve Sněmovně,“ upozornil Zdechovský Rajchla.
Rajchl Zdechovskému odpověděl ve stejném duchu.
„Vy vždycky demonstrujete nedostatek toho intelektu,“ ozval se Rajchl.
A hned pokračoval.
„T. G. Masaryk vytáhl naši zemi z Rakouska-Uherska, dal jí suverenitu, a proto se také nazývá prezident osvoboditel. Proto je naprosto skandální, když si ho prezident Petr Pavel bere do pusy,“ zlobil se poslanec z klubu SPD.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
„Já se spíš bojím lidí, kteří jsou podobní jako pan Rajchl, kteří, pokud by nás Rusko bombardovalo, tak by tomuto bombardování tleskali,“ poznamenal Zdechovský. Rusko je podle něj federací a jako federace opakovaně vyhrožuje dalším evropským státům a vypráví o obnově Sovětského svazu, případně o tom, že by útočilo na země, které by na svém území přijaly jaderný deštník. V tomto případě francouzský jaderný deštník, o němž se v poslední době mluví.
Rajchl zopakoval, že se staví proti nějaké společné evropské armádě.
„Já žádnou společnou armádu nechci, protože to by zase byla armáda, kde by dominovalo Německo, což s naší historickou zkušeností nemůže chtít nikdo. Ale já tady chci vyvrátit něco, co mi vložil do úst pan Zdechovský. Já nemiluju Rusko, já miluju Českou republiku a kdyby byla ohrožena, okamžitě ji půjdu bránit. Na rozdíl od modro-žlutých fangličkářů, kteří by utíkali někam na Západ,“ prohlásil Rajchl.
Jedním dechem dodával, že považuje za nesmyslné kalkulovat s jadernou válkou, protože jaderná válka by znamenala konec světa. „Jaderná válka je zánik světa a já tuhle myšlenku jednoznačně odmítám. Já se chci připravit na mír, nikoli na válku,“ zdůrazňoval.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.