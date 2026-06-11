Policie ČR naživo - mistrovství, koncert i jezdecká show

Pestrý program začne už pátečními oslavami Dne policie na náměstí Svobody, kde návštěvníkům ukážeme nejen nejmodernější, ale také historickou policejní techniku ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno. Chybět nebudou ukázky práce a vybavení policejních pyrotechniků, potápěčů či dopravní a pořádkové služby. Dopoledne program obohatí několik atraktivních disciplín Mistrovství speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní účastí.
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V rámci oslav Dne policie nastoupí na náměstí Svobody i policejní nováčci, kteří před svými blízkými a kamarády ve 14:00 slavnostně složí služební slib. Program zpestří populárními melodiemi i koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, který na služební slib naváže od 14:45 hodin. V 16:00 zahájí Mezinárodní policejní mistrovství v jezdectví slavnostní defilé jízdních jednotek – i letos své síly kromě domácích poměří policisté z Německa, Slovenska, Maďarska, Polska, Itálie, Rumunska nebo Velké Británie.
V sobotu od 9 hodin se program mistrovství přesune na Panskou Líchu, kde odstartují samotné závody – jezdci na koních poměří své síly nejprve ve skokovém derby, při kterém budou muset překonat přírodní i umělé překážky na trati. Následovat bude divácky velmi atraktivní disciplína – policejní parkur, který je zaměřen na výkon policejní práce a souhru jezdce a koně. Závodníci musí překonat například sklopnou lávku, jízdu sníženým podhledem, vytlačování, průchod ohněm či střelbu ze hřbetu koně. O přestávkách mezi závody se diváci mohou těšit na ukázky práce policejních psovodů či speciální pořádkové jednotky, nebo si prohlédnout moderní i historickou policejní techniku.
Záštitu nad letošním mistrovstvím, které se i s bohatým doprovodným programem už tradičně koná ve spolupráci s festivalem IGNIS BRUNENSIS, převzali policejní prezident genpor. Martin Vondrášek, primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.
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