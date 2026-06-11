Policie ČR naživo - mistrovství, koncert i jezdecká show

11.06.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Den policie i dvě policejní mistrovství již tento víkend v Brně.

Policie ČR naživo - mistrovství, koncert i jezdecká show
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Pestrý program začne už pátečními oslavami Dne policie na náměstí Svobody, kde návštěvníkům ukážeme nejen nejmodernější, ale také historickou policejní techniku ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno. Chybět nebudou ukázky práce a vybavení policejních pyrotechniků, potápěčů či dopravní a pořádkové služby. Dopoledne program obohatí několik atraktivních disciplín Mistrovství speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní účastí.

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V rámci oslav Dne policie nastoupí na náměstí Svobody i policejní nováčci, kteří před svými blízkými a kamarády ve 14:00 slavnostně složí služební slib. Program zpestří populárními melodiemi i koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, který na služební slib naváže od 14:45 hodin. V 16:00 zahájí Mezinárodní policejní mistrovství v jezdectví slavnostní defilé jízdních jednotek – i letos své síly kromě domácích poměří policisté z Německa, Slovenska, Maďarska, Polska, Itálie, Rumunska nebo Velké Británie.

V sobotu od 9 hodin se program mistrovství přesune na Panskou Líchu, kde odstartují samotné závody – jezdci na koních poměří své síly nejprve ve skokovém derby, při kterém budou muset překonat přírodní i umělé překážky na trati. Následovat bude divácky velmi atraktivní disciplína – policejní parkur, který je zaměřen na výkon policejní práce a souhru jezdce a koně. Závodníci musí překonat například sklopnou lávku, jízdu sníženým podhledem, vytlačování, průchod ohněm či střelbu ze hřbetu koně. O přestávkách mezi závody se diváci mohou těšit na ukázky práce policejních psovodů či speciální pořádkové jednotky, nebo si prohlédnout moderní i historickou policejní techniku.

Záštitu nad letošním mistrovstvím, které se i s bohatým doprovodným programem už tradičně koná ve spolupráci s festivalem IGNIS BRUNENSIS, převzali policejní prezident genpor. Martin Vondrášek, primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

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Brno , historie , kraj Jihomoravský , Policie ČR , prezentace , soutěž , oslava , TZ

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Myslím teď s jeho tvrzením, že Německo výrazně přispívá k bezpečnosti Evropy. Není to spíš naopak? Vždyť právě Německo jsem přeci zve muslimské migranty. Já nevím, ale dost často mi přijde, že váš ministr tvrdí úplně něco jiného než vy. Jak to chápat?

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