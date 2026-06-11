Rajchlova bomba: Dozimetr prošetříme ve STAN i TOP 09. Půjdeme po jménech

Rajchl v rozhovoru pro Deník TO vysvětloval, proč mělo smysl zřídit sněmovní vyšetřovací komisi ke kauze Dozimetr, ačkoliv už roky probíhají úkony orgánů činných v trestním řízení. „Sice nemáme stejné nástroje jako soud, ale také nejsme úplně bezbranní, my si můžeme předvolat jednotlivé osoby, dokonce i státní zástupce a policisty a můžeme se ptát, proč některé věci zůstaly stranou zájmu. My tady máme řadu svědků, kteří hovoří zcela jednoznačně o tom, že velká část nakradených peněz mířila do hnutí STAN a TOP 09, tak bych očekával, že se s tím něco udělá. Buď budou ti lidé stíháni za křivé obvinění, nebo začne prošetřování těch dvou stran,“ vysvětloval Rajchl smysl zřízení komise.
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„My tedy nekopírujeme ten soud, my nebudeme zjišťovat roli lidí jako je Redl, Hlubuček a další. Nás zajímá, proč ty orgány činné v trestním řízení zůstaly jen na tom nejvyšším patře a nepokračovalo to dál. To je legitimní otázka, na kterou mají naši občané právo znát odpověď. Nám jde o systémová pochybení,“ dodal Rajchl.
Kauza podle něj obsahuje několik naprosto zásadních otázek, které zůstaly nezodpovězeny. „Klíčovou osobou celé kauzy Dozimetr byl tehdejší místopředseda STAN Věslav Michalík, který ale zemřel ještě dříve, než začal soudní proces. Přitom kdyby před soudem musel vypovídat, to by bylo pořádné politické zemětřesení. Proč to dnes nikdo nezkoumá dál, že je tady pět podezřelých úmrtí, přičemž ten Věslav Michalík je naprosto zásadní v celé té kauze,“ nastínil Rajchl.
„Druhá věc, která je zřejmá, je, že většina obviněných v té kauze na úrovni pražského dopravního podniku, Všeobecné zdravotní pojišťovny i Středočeského kraje, se dostali na svá místa díky politické moci hnutí STAN a TOP 09. Další věc, měli jsme předsedu pirátského klubu Jakuba Michálka, který přímo v televizi tehdy doslova řekl, že Starostové je překroužkovali díky kampani, která byla zaplacena z černých peněz z Dozimetru. To je vážné obvinění a nic se kolem toho nedělo,“ nechápe Rajchl.
Právě TOP 09 a STAN jako právnické osoby zajímají Rajchla nejvíc, protože orgány činné v trestním řízení řeší jen konkrétní podezřelé a zcela se vyhýbají kontextu s napojením na zmíněné strany. „Já se ptám jako právník, ale i jako řadový občan, proč nejsou stíháni lidé, kteří se v těch výpovědích svědků objevují. A to platí zejména i na právnické osoby, tedy poslanecké subjekty STAN a TOP 09. Přeci nechceme žít v době, kdy dvě poslanecké strany jsou podezřelé z toho, že braly peníze z organizované trestné činnosti a že oni byli na vrcholu té pyramidy, a ne ti, kteří dnes sedí u soudu,“ uvedl Rajchl.
„Když jsem se bavil s členy té komise, tak jsou připraveni jít do práce naplno, protože tohle přece zajímá každého občana. Můžeme se politicky na něčem shodnout nebo ne, ale pokud tady dvě politické strany organizovaly rozsáhlé korupční schéma, to by mělo každého zajímat. A my to buď vyvrátíme, nebo se ta podezření potvrdí a pak musí následovat další kroky. My nechceme žít v mafiánském státě, kde jsou politické strany v čele organizovaného zločinu,“ prohlásil jasně předseda PRO.
Další věc, která Rajchla velmi pálí, je schůzka tehdejšího ministra vnitra Víta Rakušana s vedením STAN, jejíž přepis se objevil v médiích, kdy Rakušan přítomným oznámil, že se chystá osm výslechů lidí, kteří mohli mít něco společného s Redlem. „A tu schůzku ani ten přepis nikdo nezpochybnil, takže je možné, že Rakušan měl jako ministr vnitra vhled do živého policejního spisu, což je samozřejmě trestná činnost, minimálně zneužití pravomoci úředního činitele. A přitom se nic od té doby taky nestalo. Hlavně že se nyní řeší přepisy konverzace bývalých členů Rady ČT Pavla Matochy a Romana Bradáče, kteří nesměli raději kandidovat znovu do Rady. Tak proč neměříme stejným metrem a Rakušan stále sedí ve Sněmovně?“ nechápe Rajchl, že se řada otazníků v Dozimetru přešla mlčením.
Vyšetřovací komise podle Rajchla zcela jednoznačně předvolá právě Víta Rakušana a je možné, že bude předvolána i nová místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová (STAN), která byla spolupracovnicí Věslava Michalika. Rajchl zároveň prohlásil, že agenda vyšetřovací komise je velmi rozsáhlá a je možné, že termín předložení závěrečné zprávy se prodlouží minimálně na rok.
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