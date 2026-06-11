To, za co Macinku grilovala Fridrichová, smetla Markéta Dobiášová

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„Jaké pro to mají kvalifikace, krom toho, že podporují vaši stranu?“ zeptala se ministra Macinky na tiskové konferenci Nora Fridrichová.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Petr Macinka dal na tiskové konferenci najevo, že v jejich příchodu na Ministerstvo životního prostředí nevidí nic špatného.
„Já myslím, že i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále,“ nechal se slyšet ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka a sáhl přitom ke slavné větě z filmu Marečku, podejte mi pero.
„Není nutné, aby agendu, která se týká sociálních sítí, dělal člověk, který má doktorát z jaderné fyziky nebo byl pokročilým příjemcem grantů v klimatologii. Myslím si, že sociálním sítím rozumí spíše mladí lidé,“ prohlásil také na již zmíněné tiskové konferenci Macinka.
Noře Fridrichové také vysvětloval, že za bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) bylo zvykem, že tam byli členové Mladých lidovců. „Současné vedení ministerstva k tomu přistupuje velmi zodpovědně a, řekl bych, lépe, protože předtím to bylo čisté rozdávání trafik. Dnes tam evidentně jsou lidé, kteří rozumí věcem, o které se tam mají starat.“
„Mohu jen doplňující dotaz? Já jsem se ptala na kvalifikace těch dvou lidí, protože to, že je pan Šejna na Instagramu dnes, není nijak výjimečné. To je opravdu každý,“ zdůraznila Fridrichová.
„Paní Noro, vy jste také na Instagramu, ale já bych vás jako správkyni sociálních sítí nezaměstnal,“ odvětil Macinka a připomínal, že ona nevede ministerstvo, tudíž nemá určovat, kdo tam smí být a kdo ne. „Pokud tam někdy budete, tak si tam vezměte, koho vy chcete,“ doporučil Fridrichové Macinka.
Prohlásil také, že František Kubásek není jen řidič a skladník, ale má i jiné přednosti. „A to, že vy je nevidíte, to je váš problém,“ sdělil Macinka Fridrichové.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
Není to poprvé, co Markéta Dobiášová dala najevo, že se chce na různé problémy dívat z jiných úhlů pohledu.
Na serveru InFakta se kupříkladu delší dobu věnuje zdravotním rizikům, která s sebou podle Dobiášové mohlo nést očkování proti covidu. Neváhala přijít na Úřad vlády za premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ten se k tématu nakonec vyjádřil. Když dávala Dobiášová najevo, že se nenechá odbýt, Babiš přislíbil, že se na nová zjištění podívá ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.
„Po letitém pátrání jsme se dostali k datům a konkrétním číslům ze státních institucí. Jde o ÚZIS, SÚKL a Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy. Z odpovědí těchto institucí jsme poskládali obraz a jako příklad uvedli jedno jediné očkovací centrum v Praze, kde Zdravotnická záchranná služba měla 320 zásahů během dvou měsíců. Bylo to v souvislosti s bezprostředním podáním mRNA vakcíny,“ řekla Markéta Dobiášová pro ParlamentníListy.cz.
Ale zpět k ,,řidiči a skladníkovi".
„Mám sice vystudovanou fildu, za sebou tak 25 let v médiích, několik novinářských cen, ale před pár lety jsem se kvůli veřejným dehonestacím ze strany mnoha bývalých kolegů, některých redakcí a jejich ‚spřátelených‘ politiků ocitla úplně jinde. Makala jsem na hřbitově, uklízela veřejná prostranství, dělala fyzickou práci rukama. Protože bylo potřeba uživit rodinu a postarat se o své nejbližší. Potupné? Ponižující? Možná ze začátku se člověk trochu pere s vlastním egem. Ale víte co? Byla to obrovská škola. A na konci dne za sebou viditelný kus práce, něco užitečného. On je ten pocit z dobře odvedené práce nakonec úplně stejný, ať sedíte v redakci, u počítače nebo držíte v ruce hrábě,“ začala Dobiášová trochu zeširoka na sociální síti Facebook.
Zdůraznila, že právě proto cítí úctu ke všem, kteří se živí rukama. Nijak prý nezpochybňuje, že chytrá hlava je důležitá, ale chytré hlavy bez chytrých rukou by nám podle Dobiášové nebyly moc k užitku.
„Takže všem, kdo každý den poctivě makáte, patří moje díky, respekt a úcta,“ uzavřela své prohlášení.
K celé kauze se vyjádřil i František Kubásek, který tvrdí, že fakt, že v současné době pracuje jako řidič, není pravdivý a ČT si věc neověřila. Kubásek se ostře vymezil proti Reportérům ČT, kteří na příchod Kubáska a Šejny na příchod na ministerstvo životního prostředí také upozorňovali.
Kubásek tvrdí, že ho kritizují především příznivci někdejší vládní koalice a stoupenci „zelené ideologie“, jako např. Petra Alžběta Baslová, která se objevila na kandidátní listině strany Zelených, konkrétně v roce 2024. „Je to zaměstnankyně nasazená minulou vládou a kterou je potřeba vyměnit, pokud chcete důvěřovat svému týmu,“ konstatoval Kubásek.
Baslová je dnes již bývalou zaměstnankyní ministerstva a Kubásek tvrdí, že „jí to myslí extrémně zeleně. … A to tak jaksi zatajili, že kandidovala za Zelené. Ale proč by to nezatajili, že jo,“ poznamenal Kubásek.
„Já s Adamem jsme byli samozřejmě přijati v souladu se zákonem,“ upozorňoval také Kubásek.
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COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.