Rakušan (STAN): Andrej Babiš jednou rukou dává a druhou si bere

Dámy a pánové, kolegyně a kolegové,
název téhle schůze, kterou navrhujeme, zní Ochrana českých občanů před placením rizikových dotací Agrofertu.
A ještě předtím, než se dostanu k těm konkrétním věcem, tak jednu obecnou poznámku. My tady stále se pohybujeme v nějaké právnicko-akademické diskusi co je a co není střet zájmů. Stále se tady pohybujeme v různých právních výkladech. Já se za chvilku dostanu (k tomu), jak na tu právní nejistotu reaguje poslanecký návrh vládních poslanců, to je opravdu něco unikátního, ale k tomu za chvíli.
Ale přitom střet zájmů v té nejjednodušší linii a v tom nejjednodušším dualismu se dá vyřešit dvojím způsobem – buď být politikem, anebo být byznysmenem. Hledání nějakých řešení, která vždycky stojí někde na pomezí, vždycky budou vyvolávat nějakou míru nejistoty.
My jsme se tady bavili o riziku toho, že by čeští občané mohli doplatit na proplácení dotací Agrofertu. Ale my už jsme v téhle chvíli bohužel dál. My nejsme u nějakého teoretického rizika, my jsme v téhle chvíli u reálné hrozby. A to není hrozba pro stát jako takový, to je hrozba pro jeho lidi, to je hrozba pro obyvatele, to je hrozba pro peněženky daňových poplatníků, každého z nás v téhle zemi.
Pamatujete si – a bylo to v devadesátkách populární, já se tady dívám, tady jsou mladí poslanci, tak ty už si (to) třeba tolik nepamatují – byli populární v ulicích skořápkáři. To byli takoví ti chlapíci, co měli takovou tu kuličku, která tam většinou ani nebyla, takhle hýbali těmi skořápkami. (Názorně předvádí pohyb rukama.) A princip té hry byl založen na tom, že vy jako ten klient, který se nechal obrat o veškeré peníze, se díval jenom na jednu ruku toho skořápkáře, tu jste pozorovali. Ta druhá ruka mezitím dělala něco úplně jiného.
A tohle je přesně politika Andreje Babiše. Andrej Babiš jednou rukou dává, valorizuje, rozdává, zadlužuje a tou druhou rukou, kterou nesledujete při téhle podvodné hře, to vždycky byl podvod, tak tou si bere. A bere si opravdu hodně a bere si pro svůj byznys – nejenom pro Agrofert, ale hlavně pro něj. Tohle je to, čeho jsme v téhle chvíli svědky.
Pojďme si ale říct, a to na základě faktů a konkrétních čísel, na základě čeho tohle riziko a (tahle) hrozba může být velmi přesně a jasně vykreslena. V letech 2017 až 2021 vyplatil stát firmám z holdingu Agrofert dotace v celkové výši přesahující 7 miliard korun, a to navzdory tomu, že Evropská komise v auditu z roku 2021 jednoznačně konstatovala, že premiér Babiš byl ve střetu zájmů a jako člen vlády rozhodoval o věcech, z nichž měl přímý osobní prospěch, navzdory tomu, že Nejvyšší správní soud opakovaně potvrdil, že svěřenecký fond RSVP Trust střet zájmů neodstranil, navzdory českému evropskému právu, to je potřeba podotknout. 7 miliard korun neoprávněně vyplacených dotací – to je zdokumentovaný fakt, to není žádné politické, nenávistné, opoziční, antibabišovské tvrzení.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
U některých dotací už soud rozhodl, že je na vymáhání pozdě. Máme tady drůbežárnu Schrom farms holdingu Agrofert, vrátila dotaci 1,6 milionu korun, ale pražský Městský soud rozhodl, že vrátila neoprávněně, protože Státní zemědělský intervenční fond o vrácení požádal až po uplynutí té čtyřleté lhůty.
Ministerstvo verdikt napadlo, a to u Nejvyššího správního soudu, kde odkazuje na desetiletou lhůtu podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu. Ministr Šebestyán říká, že tentokrát promlčení nehrozí, ale lhůta vyprší v prosinci příštího roku. A řekněme si, že to není tak daleko, to je za chvíli, čas letí.
A máme tady další závažný detail. Právní analýza Státního zemědělského intervenčního fondu jasně stanovila, že veškeré veřejné podpory z let 2017 až let 2021 pro společnosti, kde byl koncovým vlastníkem člen vlády, byly v rozporu se zákonem.
Jak reagoval pan ministr Šebestyán na tuto analýzu, na toto zjištění? Cituji doslova, protože to stojí za to: „Právní analýza prostě nebyla dohledána,“ prostě se nenašla a ty částky, ty taky nesouhlasí.
7 miliard korun, to je číslo, které si zaslouží, abychom se u něj zastavili. Je to 24 kilometrů nové dálnice, je to 14 nových základních škol, je to modernizace 27 oddělení regionálních nemocnic a je to 640 korun na každého občana v České republice, na každého z nás, z vás, na naše rodiče, na naše děti. To jsou ty peníze, které chybí.
A tady mi dovolte malou zastávku. Vždyť my vidíme, co tahle vláda předvádí s rozpočtem, nejsou peníze vůbec na nic, ani na naši bezpečnost, na naši obranyschopnost, neplníme svoje závazky. Paní ministryně nám tady představí, že tenhle stát se bude bezlimitně zadlužovat pro příští generace. Teďka všechno bude jedno. Některé ty položky se schovají, protože v tom deficitu nebudou vidět.
Ale nic to nemění na tom, že to budou platit naše děti, že to budou platit naše vnoučata a možná i pravnoučata. Tudle jízdu, kterou současná vládní koalice předvádí, jízdu, které asistují Motoristi, kteří říkali, jakými budou hlídači státního rozpočtu a na konci jejich volebního období se prý dostaneme na bezdeficitní rozpočty.
Jak je to legrační, jak populisté slibují a nic nedodrží. A neměla by i paní ministryně financí v téhle chvíli být právě tou strážkyní státní kasy, která má chtít, aby každá pohledávka, každá koruna, kterou má stát dostat zpátky, byla vymáhána? Tomu se na městech a obcích, které jsme vedli, říká princip řádného hospodáře. A jako takoví jsme byli nuceni a povinni i podle zákona všechny pohledávky, které stát má, samozřejmě vymáhat. Teď je to trochu jinak, ale my dojdeme k tomu, jak se má situace změnit, už velmi brzy.
A taky ty peníze, těch 7 miliard, to je 3 000 korun na každého důchodce v Česku. Všichni víme, že pan Babiš verbálně seniorům přeje. Verbálně je má rád. Fotí se s nimi, tváří se hezky, chce jejich hlasy. Od ledna 2026 valorizace o 668 korun měsíčně navíc. Druhou rukou si Andrej Babiš od každého z těch důchodců vytáhne pro svůj holding 3 000 korun. Skořápky. Jedna dává, druhá dělá něco jiného pod tím stolem. Tam si ty prachy bereme, tam si je zase bereme zpátky, protože je potřebujeme. Je to prostě švindl. Dá vám korunu a vzal tři. Takhle jednoduché to je, takhle jednoduše to funguje, takhle je to schéma nastaveno.
Ale to ještě není konec příběhu. Tady bychom mohli skončit někdy před týdnem. Teď ještě skončit nemůžeme. Je tady poslanecký návrh. Předložil ho Radek Vondráček, bývalý předseda Sněmovny, šéf ústavně-právního výboru a předkládá novelu o střetu zájmů. Je to sněmovní tisk 221 a pokud to někteří vládní poslanci ještě nečetli, podívejte se na to, co navrhujete poslaneckým návrhem vládní koalice. U toho stojí za to se zastavit. U těch nejdůležitějších věcí.
Mně to připomíná trošku etický kodex hnutí ANO. Ale to je interní záležitost tohoto hnutí. Nad tím můžeme pozvednout obočí, pousmát se, tázat se, zda ta licoměrnost je základem vaší genetické výbavy, ale je to vaše věc. Etický kodex si měňte, jak chcete. Změnili jste ho ve chvíli, když byl Andrej Babiš trestně stíhán, tak jste tohle z toho etického kodexu vypustili.
Ale to, že se stejně budete chovat k zákonům, že zákony budete dělat na míru jednomu člověku, to není lecjaká obyčejná věc. To je popírání právního státu. To je popírání přístupu, rovného přístupu k právu. Vy vytváříte výhodu pro svého člověka poslaneckým návrhem zase poslaneckým návrhem. Bez připomínkového řízení. Mimochodem ho podepsal i Filip Turek, ten, který měl hlídat Andreje Babiše. Pohlídáme Andreje Babiše. Navrhuji změnu tohoto hesla. Pohlídáme si posty u Andreje Babiše. To je nové heslo Motoristů.
Občas slyšel Filip Turek něco ošklivého o sobě na tiskové konferenci od Andreje Babiše a je potřeba udělat malou protislužbu. Už je tady podpis pod tímhle zákonem.
Co tenhle návrh dělá? Ruší plošný zákaz účasti firem, členů vlády ve veřejných zakázkách. Nově se zákaz vztahuje pouze na ten jeden úřad, který daný ministr přímo řídí. Formálně řídí premiér Babiš Úřad vlády a já mu věřím, že z Úřadu vlády žádné dotace pro Agrofert nechce. Snad. Kdo ví. Ale ta ostatní ministerstva, která už neřídí, protože on jako premiér žádné ministerstvo neřídí, to řídí jednotliví ministři, tak z těch už se čerpat dá. A hezky.
Tedy je to opět zákon, který říká holdingu Agrofert, podnikání, byznysu premiéra Babiše, může zase mít volný přístup k dotacím. U nenárokových dotací platí totéž. Zákaz je pouze tam, kde premiér či ministr přímo sedí. Nenárokové, pardon, to je u nenárokových dotací, omlouvám se. A ty nárokové dotace, a to je další problém, ty nárokové dotace ze zákona o střetu zájmů odteď mizí úplně, ty už se vyjímají úplně. Pryč s nimi! Tedy co je takzvaně nárokové, co je na hektar, podle počtu zvířat, to mě určitě doplní větší experti na zemědělství než jsem já, tak ty už se v tom zákoně teďka neobjeví.
A poslední bod, na který si dovolím zvlášť upozornit, je, že návrh zkracuje lhůtu Státního zemědělského intervenčního fondu pro vymáhání nesrovnalostí z 10 na 4 roky. Náhoda? Hm. Zavádí se přechodné pravidlo, podle něhož se tato zkrácená lhůta použije i zpětně, tedy i na platby vyplacené před účinností zákona.
Kdybyste se tady aspoň pokusili předstírat, že se to toho Andreje Babiše netýká, tak byste samozřejmě nedávali retroaktivní platnost vašeho ustanovení, s kterým přicházíte, a říkali byste: Teď do budoucna odteď to zkracujeme. Ale vy to zkracujete do minulosti. A proč to zkracujete? Vracíme se k tomu číslu 7 miliard. Zkracujete to kvůli období 2017 až 2021. Znovu upozorňuju, kde je ten princip řádného hospodáře, kdy máte dbát o to, aby stát hospodařil řádně a nevyplácel někomu něco, co mu vyplatit rozhodně neměl? Vy jste to připravili jako vládní koalice a předložili jste to jako poslanecký návrh. To už je váš běžný modus operandi? Nám, když jsme to výjimečně dělali, jste to vyčítali, řvali jste tady – vy už jinak nepostupujete. Mezirezortní připomínkové řízení logicky nebude.
Legislativní rada vlády. Proč jím máte? Proč tu Legislativní radu vlády vlastně ještě máte? Já nemám komu do čeho co mluvit, ale já být členem té Legislativní rady vlády, tak moje formální role pro to, abych nějaké tisky jen tak jako odsouhlasil, ukázal nahoru, ale to důležité, co tady je, vaše zestátnění veřejnoprávních médií, vaše rušení služebních zákonů a teď tady poslanecký návrh, který mění střet zájmů, to žádnou Legislativní radou vlády nejde, protože by vám to rozcupovali. Jejich profesní čest by nedovolila u tohohle zákona dát palec nahoru.
A ještě, což mě vždycky překvapuje, že ta legislativně technická kvalita, ale to je teď to poslední, co mi vadí, je v těchhle případech tristní. A sami pak přicházíte s řadou pozměňovacích návrhů, protože zjišťujete, že je to prostě zmetek. Stejně jako u toho služebního zákona, nemluvě o stavebním zákoně.
Tenhle zákon, a to bude pozměňovací návrh, jeden z mnoha, který za starosty budeme dávat, tenhle dáváme s Karlem Dvořákem a není meritorní, ale je symbolický. My budeme chtít změnit název této novely. My ji budeme chtít změnit tak, aby nově zněla následovně: Návrh na vydání zákona, kterým se v zájmu Andreje Babiše mění zákon o střetu zájmů a další zákony. Myslíme si, že podstatu toho navrhovaného legislativního tisku to vystihuje nejlépe.
Od roku 2013 nám Andrej Babiš, podnikatel, miliardář, vypráví svůj příběh o vstupu do politiky. Vykládá nám svůj příběh o tom, jak se stará o ty obyčejné lidi. Na nich mu záleží. Na těch, kteří celý svůj život pracují za průměrnou a podprůměrnou mzdu A ten samý člověk v první vládě, kde byl premiérem, pobíral dotace, na které neměl nárok a teď si zařídí, aby se tyhle dotace vracet nemusely. Ten, kterému jde o každého z vás; 7 miliard, 3 000 pro důchodce, 640 korun na každého občana v téhle zemi. Jde mu o vás. Určitě. Myslí na vás. A tomu všemu přihlíží ministři a ministryně a poslankyně a poslanci a hledají se pseudoargumenty pro to, abyste tohle chování a tenhle přístup k veřejným financím zdůvodnili. Fakt vás hanba nefackuje? Fakt vám za to ta vaše místa a místečka, posty a postíky stojí? Já se divím. A vím, co řekne pan premiér, protože už to taky víme a známe. Politický útok, Antibabiš! A kde je ta věcná podstata? Kde je podstata toho, že nebyl schopen prokázat, že v tom střetu zájmů není? Kdy není schopen nastavit podmínky tak, aby dotace, na které historicky nárok neměl, byly skutečně vráceny.
Řekne totéž jako vždycky a udělá totéž, co udělal vždycky: útok namísto odpovědi, útok, jak utéct z defenzivy, zaútočit – ale nevysvětlit. Ale ono tím nezmizí, co je podstatou celého příběhu, a to je prostě premiér téhle země ve střetu zájmů. To je problém, kterým on zatěžuje nás, ne, že my ho tím problémem otravujeme. Je to úplně obrácená logika – on tím zatěžuje Česko, on tím ohrožuje naše finanční zájmy ve vztahu k Evropské unii, on tím ohrožuje veřejné rozpočty, kde velmi pravděpodobně přijdeme o 7 miliard korun, které by se určitě daly využít v rozpočtové bídě, kterou v současné době vidíme, užitečným a užitečnějším způsobem.
Andrej Babiš má jeden velký dluh, a to ne vůči nám tady ve Sněmovně, ale vůči lidem, kterými se tak zaklíná, vůči všem, kterým se chce zalíbit, s kterými se fotí selfíčko za selfíčkem, vůči těm, kteří nejsou miliardáři, kteří čerpají dotace, ať už na ně mají, nebo nemají nárok. Jsou to lidé, kteří žijí se svými rodinami, své životy a očekávají od státu jednu věc: pevná pravidla, jasná pravidla a spravedlnost – základ právního státu. A vy právní stát tím novým návrhem, který teď dáváte do systému – nebo už jste ho tam vložili, absolutně reformujete.
Za komunismu se říkávalo, že kdo neokrádá stát, tak okrádá rodinu. Zvrhlé heslo. Byl to cynický návod k tomu, jak normalizovat něco, co normální nikdy být nemá, jak normalizovat zlodějnu. Dnes se nám to zhmotňuje vlastně v podobě dotací pro jednoho příjemce. A zaplatíme to my. A kdo jsme to – my? To jsme my, daňoví poplatníci. Kdo jsou to daňoví poplatníci? Zaměstnanci, jsou to samoživitelky, podnikatelé, úředníci, učitelé, jsou to všichni v téhle zemi.
A pojďte nám dát tu základní odpověď, kterou nám dlužíte. Myslíte si, že je opravdu normální a přirozené, že my všichni v téhle zemi se skládáme na Agrofert?
Děkuju za odpovědi.
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