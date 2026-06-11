Ministryně Mrázová: Přestaňte úředníky zastrašovat

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci.
Dovolte mi nejprve stručně představit roli Ministerstva pro místní rozvoj v aktuálně řešené problematice možného střetu zájmů v rámci evropských fondů a popsat dosavadní komunikaci s Evropskou komisí. Za zásadní považuji rozlišit odlišný přístup a pohled na evropské fondy politiky soudržnosti neboli kohezní politiky a oblast společné zemědělské politiky.
Ministerstvo pro místní rozvoj plní v oblasti fondů Evropské unie roli Národního orgánu pro koordinaci. V této pozici zastřešuje koordinační a metodickou činnost vůči řídícím orgánům operačních programů a zajišťuje jednotnou komunikaci s Evropskou komisí za oblast politiky soudržnosti.
Ráda bych ale zdůraznila, že Ministerstvo pro místní rozvoj má dvě odlišné role. Jednak je to koordinační a metodická role a pak také role poskytovatele dotací. Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj, který mimo jiné koordinuje odpovědi na dotazy Evropské komise, nastavuje pravidla pro čerpání evropských prostředků, nicméně nemá rozhodovací pravomoci v jednotlivých dotačních řízeních Odpovědnost za posouzení případného střetu zájmů u konkrétních žádostí leží vždy na příslušném poskytovateli dotace, tedy na řídícím orgánu daného operačního programu.
Mgr. Zuzana Mrázová
Zde vystupuje MMR do druhé role, a to řídícího orgánu programu v gesci ministerstva, kterým je Integrovaný regionální operační program, Program přeshraniční spolupráce Česko Polsko a operační program Technická pomoc. Za všechny tyto tři programy mohu potvrdit, že společnost Agrofert, Simbiol ani Hartenberg aktuálně nefigurují mezi žadateli o dotace z programu řízených naším ministerstvem. V rámci koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj je naší společnou odpovědností s Ministerstvem financí jako auditním orgánem a ve spolupráci s ostatními rezorty a zapojenými subjekty nastavit pravidla pro čerpání evropských fondů tak, aby odpovídala požadavkům národní i evropské legislativy.
Ministerstvo pro místní rozvoj pak v rámci své působnosti dále koordinuje komunikaci s Evropskou komisí, jak jsem již říkala, ale – a to opět – pouze pro politiku soudržnosti. Důrazně je tak třeba uvést, že za oblast společné zemědělské politiky, tedy za zemědělské dotace, odpovídá i vzhledem k odlišné právní úpravě zemědělských fondů na úrovni Evropské unie Ministerstvo zemědělství, a tudíž i problematika střetu zájmů je v této oblasti řešena samostatně Ministerstvem zemědělství.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Dovolte mi nyní, abych stručně shrnula dosavadní průběh komunikace s Evropskou komisí. V únoru letošního roku obdržela Česká republika dopis Evropské komise s žádostí o informace k tomu, jakým způsobem je v praxi zajištěno předcházení střetu zájmů u fondů Evropské unie. Komise se zajímala zejména o fungování národního systému prevence a kontroly, o konkrétní opatření přijatá po jmenování nové vlády, o potvrzení o aktualizaci seznamu veřejných funkcionářů a o to, zda nedochází k poskytování nových dotací a proplácení výdajů subjektům dotčeným možným střetem zájmů.
Na tento první dopis česká strana reagovala v požadovaném termínu jednoho měsíce v březnu letošního roku. A to tak, že Evropské komisi popsala nastavení národního systému prevence a řešení střetu zájmů jako integrální součásti systému řízení a kontroly.
Odpověď zdůraznila víceúrovňové kontroly před poskytnutím dotace i v průběhu realizace projektů, využívání relevantních zdrojů a kontrolních nástrojů, průběžnou aktualizaci veřejných funkcionářů a skutečnost, že Evropská komise již dříve potvrdila dostatečnost těchto přijatých opatření.
Současně bylo potvrzeno, že po jmenování předsedy vlády nebyly poskytovány nové dotace dotčeným subjektům a nebyly deklarovány výdaje dotčené možným střetem zájmů. Komise byla také informována, že nad rámec dosavadních opatření vláda České republiky přijala etický kodex členů vlády.
V květnu letošního roku zaslala Evropská komise navazující dopis. Komise nově žádá zejména o právní posouzení struktury svěřeneckého fondu, podrobnější informace o subjektech stojících mimo svěřenecký fond, o zavedení zvláštního prohlášení do žádostí o platbu a doplňující informace k jedné konkrétní žádosti o dotaci.
Na tento dopis v současné době připravujeme koordinovanou odpověď opět ve spolupráci se všemi dotčenými rezorty a subjekty. Jelikož se dopis nově vztahuje i na oblast Společné zemědělské politiky, která, jak jsem již říkala, je plně v gesci Ministerstva zemědělství, bude pro tuto oblast připravena samostatná reakce ze strany Ministerstva zemědělství.
Ráda bych toto téma uzavřela konstatováním, že systém prevence a kontroly střetů zájmů v oblasti politiky soudržnosti je funkční a dlouhodobě nastavený. Od jmenování vlády nebyl z fondu Evropské unie schválen žádný projekt, ani nebyly v této oblasti proplaceny žádné výdaje dotčeným možným střetem zájmů a ani potenciální finanční dopady na státní rozpočet tedy v tuto chvíli nevznikají.
S Evropskou komisí vedeme konstruktivní a věcný dialog a odpověď na její poslední dopis bude odeslána v řádném termínu.
Závěrem bych se ráda zastala úředníků dotčených rezortů. Úředníci dělají svoji práci, dělají ji dobře a dělají ji v souladu s platnou legislativou. Chtěla bych vás tímto požádat, abyste je nechali dělat jejich práci a přestali je zastrašovat. Je to řádný dialog s Evropskou komisí, který tady byl, který tady je a (který) tady bude i v budoucnosti.
Děkuji vám za pozornost.
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