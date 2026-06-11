Postřelený muž od Babiše a napadená ministryně. Násilí roste

K prvnímu incidentu došlo o víkendu v Teplicích. Podle informací serveru AKTU.cz se žena dobře známá policii setkala s ministryní Mrázovou, začala na ni křičet a následně ji udeřila do ramene. Útočnice měla ministryni také vyhrožovat smrtí. Podle dostupných informací navíc nešlo o první konflikt mezi oběma ženami. Policisté podezřelou na místě zadrželi a případem se nadále zabývají.
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Napadení potvrdila i mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. „Teplická policie se případem zabývá, podezřelá byla na místě zadržena. Už jsme ji jednou za tenhle incident řešili, dá se říct, že to bylo v obdobném modu. Byl to verbální i neverbální útok bez zranění,“ uvedla pro deník Blesk. Ministryně sice vyvázla bez vážnější újmy, událost však opět upozornila na rostoucí agresivitu vůči veřejně známým osobám.
Ještě dramatičtější následky měl druhý případ z Polerad. Kuchař z vyhlášené restaurace Columna, která je spojována s Andrejem Babišem, se měl během jízdy dostat do konfliktu s taxikářem. Spor skončil střelbou. Na místo musel vzlétnout záchranářský vrtulník, který zraněného muže transportoval do nemocnice. Policie nyní taxikáře prověřuje pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví a zjišťuje všechny okolnosti incidentu.
Útok na ministryni Mrázovou nevyhnutelně připomněl také loňský incident, při němž se terčem agrese stal přímo Andrej Babiš. Během setkání s občany ho tehdy útočník udeřil holí. Senior později od soudu vyfasoval peněžitý trest a podmínku. Přestože premiér neutrpěl vážná zranění, případ vyvolal značný rozruch a stal se jedním z nejdiskutovanějších momentů předvolební kampaně. Současné útoky s tehdejší událostí podle policie nijak nesouvisejí, opět ale ukazují, že napětí ve veřejném prostoru může přerůstat i ve fyzické útoky na politiky.
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