„A o TOP 09 se mlčí. Jak vznikl Rakušan.“ Hlubuček vypověděl vše

Na pozadí dalších kauz a událostí běží v Česku kauza Dozimetr, která začala v roce 2022 policejním zátahem na pražském magistrátu a v Dopravním podniku hlavního města Prahy. V kauze pak padaly politické hlavy starého vedení hnutí STAN, jehož politici byli inkriminováni v kauze. Jenže panuje silné podezření, že padaly i hlavy skutečné. Investigativní novinářka Markéta Dobiášová z webu InFakta.cz zveřejnila další díl rozhovoru s bývalým členem hnutí STAN Petrem Hlubučkem, který je v kauze Dozimetr taktéž vyšetřován a také obviněn.
Ten v rozhovoru mluví o zesnulém místopředsedovi STAN Věslavu Michalikovi, u kterého má podezření, že jeho smrt tři dny před zátahem na pražském magistrátu a v Dopravním podniku nebyla náhodná. A také současném předsedovi STAN Vítu Rakušanovi, se kterým podle svých slov neměl dobré vztahy a který se snaží, aby v kauze Dozimetr padla veškerá vina právě na Hlubučka a udržel se čistý štít jeho i celého hnutí. Hovoří ale i o miliardáři Janu Dobrovském, který účinkuje v podcastu Dobrovský & Šídlo.
Michalik a Rakušan
Podle Hlubučka by měl Rakušan říci pravdu, jak to s Věslavem Michalikem bylo. „Věšek byl jeho pravá ruka. Ve Středočeském kraji. Oba jsou ze Středočeského kraje. Věšek Michalik si vybral Víta Rakušana, aby byl tím lídrem. Středočeský kraj vedl Věšek Michalik. A když Věšek řešil Prahu, řešil ji na Rakušanův pokyn. O Praze jsem se bavil s Věškem, protože Věšek měl Prahu na starosti dlouhodobě. A to máte i z té nahrávky: Polčák tam říká Rakušanovi a Michalikovi: ‚Kluci, vy jste měli Prahu na starosti...‘ Tvrdit, že Rakušan o ničem nevěděl? Tomu prostě nevěřím,“ sdělil.
Rakušan byl do čela STAN dle Hlubučka prosazen Michalikem, když v hnutí STAN začala dominovat středočeská organizace. „Postrkoval ho před sebou. Vidět byl on – Vít Rakušan. Věšek byl v pozadí. Úplně stejný model, jaký dřív pochopil Stanislav Polčák s Petrem Gazdíkem. Proto Gazdík byl předseda strany, proto Gazdík byl předseda Parlamentu... Věšek to dělal úplně stejně. Vystrčil před sebe Víta Rakušana. Věšek si vymyslel i Petru Peckovou,“ prozradil Hlubuček s tím, že Pecková dělala hejtmanku a Michalik byl pouze náměstek pro finance.
Michalik dle něho pral peníze přes kyperské fondy a není jasné, kde peníze zůstaly. „Nevím, kolik z toho zůstalo na Kypru, kolik šlo jemu, kolik komu dalšímu. Každopádně z těch peněz byl financovaný také STAN,“ uvedl.
Zamlčená TOP 09
Pokud jde o to, co v médiích nezaznívá, tak dle Hlubučkových slov pro InFakta.cz je to hlavně to, že veřejné funkce v Praze byly obsazovány přes dohodu s TOP 09. „Já veřejně říkám, že všechny nominace lidí do veřejných funkcí, které jsem kdy doporučil, byly nominace na základě politických dohod STANu a TOP 09. A média řeknou všechno – kromě toho konce. Neřeknou STAN a TOP 09,“ stěžuje si.
„Tak třeba se z kauzy úplně vypouští role pana Fremra, asistenta Jiřího Pospíšila. TOP 09. Nebo obviněný Pavel Dovhomilja – to je také příběh TOP 09,“ pokračoval Hlubuček a dodal: „Každopádně strana TOP 09 měla v Praze osm zastupitelů ze třinácti. My za STAN pouze čtyři. Váha odpovědnosti TOP 09 byla mnohem větší. Měla mnohem větší možnost ty věci ovlivňovat. Jednoznačně měli lidé z TOP 09 daleko větší vliv.“
Dobrovský a STAN
Dobiášová se Hlubučka ptala na jméno miliardáře Dobrovského. S tím se bývalý politik prý nikdy neviděl. „Myslím, že jsme spolu mluvili po telefonu jednou, dvakrát. Ale vím, že Jiří Pospíšil pana Dobrovského znal, to jméno není neznámé, člověk z Kolína, že?“ řekl.
A pak se rozpovídal: „Tak on pan tatínek tady současného tedy živoucího pana Dobrovského, tak stál prostě u toho, té středočeské kliky STANu, u té nejprogresivnější části, která je u moci. Vít Rakušan je taky z Kolína. A protože prostě to byli velcí podnikatelé, dělají do chemického průmyslu, jestli se nepletu. Ten myslím generuje poměrně zajímavé peníze, tak mohli podporovat ty myšlenky toho STANu, dávat peníze na nějaký ten altruismus.“
Markéta Dobiášová pak zmínila firmu BPD partners, pojmenovanou po majitelích. „Lučební závody Draslovka Kolín a jejich spolumajitelé Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský patří k nejvlivnějším lobbistům v zemi a také nejštědřejším podporovatelům STANu. Zároveň mají obchodní vztahy s nejsilnějšími, mainstreamovými médii…“ uvedla a zeptala se, zda se znali Věslav Michalik a právě Jan Dobrovský. „Museli se znát. Rodiny Dobrovských a Rakušanů pocházejí z Kolína. A Vít Rakušan jako pravá ruka Věška Michalika, museli se znát,“ odpověděl Hlubuček a připomenul, že Dobrovského otec byl Rakušanem dokonce vyznamenán medailí, když byl Rakušan ještě starostou Kolína.
„Předpokládám ale, že pánové z BPD partners a Draslovky Kolín, nebo jiní političtí sponzoři nedávali miliony do STANu jen tak...“ ptala se Dobiášová. „To bylo v době, kdy byl v kurzu Green Deal. Evropská unie řešila energetickou krizi, migraci a podobně. Vypadalo to, že to je správný směr. Ale dneska? Kdo sází na STAN?“ řekl Hlubuček a dodal, že dotyční chtěli moc. „Chtěli participovat na moci státu. Ale to chce každý. Nic jiného v tom nehledejte,“ uvedl. Podle Hlubučka se po prohraných volbách ti lidé budou chtít napíchnout na někoho jiného.
Radek Pokorný
„Ti kluci u toho chtějí být. Jsou bohatí, schopní – tak proč by neměli mít vlastní politickou entitu? Podívejte se třeba na Radka Pokorného. Přišel o sociální demokracii a teď hledá, na koho by se ‚napíchl‘,“ pokračoval Hlubuček o sponzorech a vlivných lidech tím, že zmínil advokáta Radka Pokorného.
„Anebo mluvím o různých zločincích z 90. let, kteří se snaží udržet vliv. Spolupracují s policií a se státním zastupitelstvím. Hrají svoje hry přes tyhle složky. Vědí, že se jim nemůže nic stát. Všechno je to strašně čitelné. Ale jak to chcete napsat? Komu to chcete vysvětlit? Buď to lidem bude připadat tak neuvěřitelné, že to číst nebudou. Anebo už to číst nechtějí, protože jsou znechucení a zklamaní,“ posteskl si.
Pokorný měl prý vazbu na STAN přes bývalého předsedu Petra Gazdíka. „Přivedli například ministra hospodářství, který dnes sedí v Bruselu,“ vysvětlil Hlubuček, že od Pokorného vzešel Jozef Síkela. Toho přivedl Petr Gazdík. A Gazdíkovi ho přivedl Radek Pokorný… „Pořád ta samá parta. Ale další detaily neznám. Neměl jsem k tomu přístup a ani jsem to dál neřešil,“ pravil pro InFakta.cz.
Vztah s Rakušanem
Pro současného předsedu hnutí STAN nemá Hlubuček moc vlídných slov. „Vít Rakušan je zbabělec, který by v rámci své mediální čistoty zapřel klidně i své blízké. To si myslím. Nikomu by v ničem nepomohl. Nikdy to neudělal. Jede pouze na sebe,“ říká. Podle něho je ve STAN takových „princátek“ více, například europoslanec Jan Farský. „Vím, co by udělali, co dělají a proč to dělají,“ uvedl obviněný.
S tím, že jeho role v případu bude, aby byl odsouzen, zametly se stopy a byl jen jeden viník. „Rakušan to bude opakovat pořád dokola: Že to byla záležitost jednoho bývalého člena. Až se z toho stane veřejně přijatelná fráze. Já budu odsouzený. A všechny ostatní informace okolo toho se utlumí.“
Hlubuček prohlašuje, že u vedení STAN nebyl oblíben. Zejména u Rakušana. „My jsme se s Rakušanem nikdy neměli rádi. Já jsem mu nikdy nic neudělal, ale byl jsem předseda Prahy. A on si myslel, jako si vždycky všichni mysleli, že Prahu budou ovládat.
Když mi pořád doporučovali lidi do městských firem – hlavně Petr Gazdík – několikrát jsem je poslal do háje. Nakonec se mnou třeba rok nemluvil. Měli tady nějakou skupinku, říkali si ‚šestnáct hrozných‘ nebo kolik jich bylo. Gazdík, Dana Drábová, Dan Bárta, egyptolog a další ‚chytrý lidi‘. Scházeli se, řešili politiku.
Gazdík mě vždycky pomlouval, že mu nejdu na ruku. U Rakušana to bylo podobné – myslel si, že Praha si před ním sedne na zadek,“ vypověděl bývalý politik, zřejmě ale s chybou, egyptolog bude zřejmě senátor za STAN, Miroslav Bárta.
Smrt Michalika vyřešila spoustu věcí
Hlubuček také vzpomínal, jak jednou jednal s vedením STAN. „Seděli tam tehdy tři – Rakušan, Michalik a Gazdík – a prosili mě, abych do sněmovny nepouštěl Hanu Marvanovou. Aby ji pražská organizace zařízla. To byl jejich požadavek,“ řekl.
A dodal, že smrt Michalika tak mnohé vyřešila. „Vždyť Vít Rakušan byl s Michalikem úzce spojený. Cokoliv řešil Michalik, řešil na jeho pokyn, na pokyn Rakušana. Byl pravá ruka Veška Michalika. No a smrtí Věška se ty věci uzavřely.
Vyhnal ze STANu Gazdíka i Polčáka. Mě označil za gaunera a zloděje. A sám chodí s čistým štítem a nabízí ho komukoli – Dobrovskému, komukoli jinému. S deseti procenty, možná víc. To není málo,“ zmínil bývalý politik opět Dobrovského.
