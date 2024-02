„Abych zastavil dalšího Hitlera.“ Miliardář Barta se nechá hecovat, aby dal miliony na zbraně

reklama

Barta na sociální síti X uvedl, že pomocí Ukrajině, bránící se ruské agresi, chce zastavit dalšího Hitlera. „Žijeme v době, která se stále více podobá druhé polovině 30. let 20. století. Nemohl bych žít sám se sebou s vědomím, že jsem neudělal víc, abych zastavil dalšího Hitlera,“ uvedl v neděli český miliardář.

Následně přislíbil, že za každé jedno sdílení věnuje na drony Nemesis sto dolarů, v přepočtu zhruba 2360 korun. „Ve světle republikánského váhání a na památku Navalného dám za každá retweet 100 dolarů na FPV drony pro Ukrajinu,“ dodal Barta, který se opakovaně objevuje na žebříčku magazínu Forbes mezi stovkou nejbohatších Čechů.

We live in a time increasingly resembling the second half of the 1930s. I couldn't live with myself with the knowledge I didn't do more to stop another Hitler. In light of the Republican wavering and in memory of Navalny I will give $100 towards FPV drones for Ukr for every RT. — Jan Barta (@absurdtrader) February 18, 2024

Lidi miliardář zároveň vyzval, aby na pomoc Ukrajině sami přispěli, pokud mají podobnou potřebu jako on. „Samozřejmě se prosím připojte k jakékoli formě podpory Ukrajiny, pokud máte podobný pocit. Chápu, že musí být zejména hodně bohatých Američanů znechucených tím, co dělá republikánská strana – obejděte je a jděte přímo,“ pokračoval Barta.

Barta finance pošle na známou sbírku Drony Nemesis, stačit by měly na pořízení 5000 kusů technicky vyspělých dronů, které mají být více přizpůsobené na použití ukrajinskou armádou.

Mezi tím čísla sdílení jeho tweetu strmě stoupala nahoru. Zároveň také upozornil, že jeho limitem jsou dva miliony dolarů, tedy 47 milionů korun „Chlapci a děvčata, jdeme spát. Pokud se vám podaří dostat to na 20 tisíc retweetů, než se probudím, přijdu se speciálním bonusem k těm 2 milionům dolarů. Samozřejmě za předpokladu, že mi jistá opovrženíhodná osoba nenatře novičok do spodního prádla,“ vtipkoval o den v pondělí Barta.

Boys and gals, going to sleep. If you can get this to 20k RT's by the time I wake up I will come up with a special bonus on top of the $2 mil. Obv contingent on a certain despicable person not rubbing novichok into my underware. — Jan Barta (@absurdtrader) February 18, 2024

Požadovaného čísla se mu nakonec podařilo dosáhnout za pouhých den. „Lidi, tohle bylo šílené! Trvalo to méně než 24 hodin, než jsme dosáhli cíle,“ uvedl Barta, že příspěvek sdílelo přes 20 tisíc lidí, což byl onen požadovaný počet. Dodal, že příspěvek zhlédlo navíc dalších 1,2 milionu lidí, což může podnítit další lidi k podpoře Ukrajiny.

Guys this was crazy! It took less than 24h to hit the target. The post was viewed by 1.2 million people hopefully helping stimulate more people to support Ukraine than without your initiative. I have just shipped another $200k (400k total sent) and will cough up the rest in a few… — Jan Barta (@absurdtrader) February 19, 2024

Připomněl, jakou pomoc se svými partnery od začátku války Ukrajině poskytli. „Já a moji partneři jsme po začátku války ubytovali 600 ukrajinských žen a dětí, darovali jsme 1 mil. dolarů na humanitární pomoc, 500 tis. dolarů ukrajinskému velvyslanectví na zbraně a vydražil jsem svůj Aston Martin, přičemž prostředky šly na Ukrajinu,“ uvedl.

