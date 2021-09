„Ako sa cítiš, otec?“ I proti Miloši Zemanovi nasadili v kampani zhrouceného syna

reklama

Do voleb zbývá ještě měsíc, ale tahle scéna se takřka jistě stane jedním z jejich symbolů. Symbolem stejné kategorie jako video Jiřího Mádla s Marthou Issovou v roce 2010 nebo tiskovka Jana Kubiceho o čtyři roky dříve. Kategorie pokusu o předvolební kompro, kterým se má zvrátit jízda očekávaného favorita.

V hlavní roli je Andrej Babiš mladší, syn předsedy vlády a lídra předvolebních průzkumů. Dějištěm zámek Větruše v Ústí nad Labem, kde hnutí ANO právě zahajuje horkou fázi předvolební kampaně. Babiš junior se tam ocitl podle svých slov náhodou; s režisérem Vítem Klusákem, který mu dělá řidiče, sem zajeli na polévku po sezení u psychologa, kterého si Babiš junior obstaral proto, aby zvrátil jeho psychiatrickou diagnózu.

Příběh otce a syna Babišových byl zvláštní od chvíle, kdy se dostal na veřejnost. Tvář premiérova dospělého syna z prvního manželství diváci poprvé spatřili, když u jeho dveří ve Švýcarsku zazvonilo investigativní duo Sabina Slonková – Jiří Kubík.

Ve Švýcarsku skončil Andrej Babiš mladší podle svých slov proto, že překážel svému otci. Premiér tvrdil, že jeho syn se tam léčí se schizofrenií, která mu byla diagnostikována několik let předtím.

Redaktoři webu Seznam Zprávy juniora na podzim roku 2018 natáčeli pro svůj pořad Zvláštní vyšetřování. Jeho režisérem byl mimochodem Vít Klusák, který se později stane jeho průvodcem a řidičem.

Pořad představil dramatické pátrání dvou novinářů ve Švýcarsku. K Babišovi mladšímu nejprve poslali zvukaře s dopisem. „Neseš dopis pro pana Babiše,“ říká mu Kubík v reportáži. „Budeš tak hodnej a obejdeš ten barák,“ instruuje jeho kolegyně.

Poté se dostanou do domu a otevře jim zjevně překvapený Babiš junior. „Nechceme se k tomu vracet. Nechceme tátovi dělat nějakou ostudu,“ oznamuje jim ve dveřích. Pak se bavili o důvodu jejich návštěvy – roli Babiše juniora v kauze Čapí hnízdo, prezentované touto skupinou dlouhodobě jako dotační tunel jeho otce. Syn byl jedním z akcionářů farmy, prezentované jako veřejně prospěšné ekocentrum.

O Čapím hnízdě původně nechtěl mluvit, později po e-mailovém naléhání redaktorů odepsal: „Pamatuji si, že jsem něco s Čapím hnízdem podepisoval. Nevěděl jsem, co podepisuji.“

Pak opět zmizel z očí veřejnosti až do letošního června, kdy se znenadání objevil v České republice. Nejprve na Moravě, kam prý přijel pomáhat po tornádu. Od té doby se ale pohybuje po Praze a v redakcích médií i na sociálních sítích hovoří o své roli v kauze Čapí hnízdo, a to ve výrazně větším rozsahu, než když psal Slonkové s Kubíkem, že nevěděl, co podepisuje.

Jeho vstup do kauzy Čapí hnízdo vedl k tomu, že státní zástupce vrátil spis k došetření policii, aby premiérova syna vyslechla, což se kvůli jeho pobytu ve Švýcarsku doposud nestalo. Babiš junior zamířil na výslech v tomto týdnu, a již předtím dával do médií prohlášení, že Čapí hnízdo byl podvod a že jeho otec patří do vězení.

V Praze se Andrej Babiš mladší začal objevovat v doprovodu lidí, kteří se vždy prezentovali jako jednoznační političtí oponenti jeho otce. Na pivo chodil s Miroslavem Kalouskem, hlavním rivalem premiéra, jejichž vzájemné urážky opakovaně končily až v soudní síni.

Narozeniny v srpnu slavil ve společnosti již zmíněného Víta Klusáka, Pavla Šafra, který mu dával exkluzivní prostor na svém webu Forum24, a především excentrického řeporyjského starosty Pavla Novotného.

Andrej měl narozeniny, skvělá společnost. Moje paní, co NIKDY nikam nechodí, ale tohohle kluka chtěla obejmout. Vítek, Džamila, Šafr.. A víte, co? Bylo to v Bartolomějské:-) Jednou tam kolem povedou Bureše. Jo a dort, dort jsi měl, kamaráde, nejvíc teda:-) pic.twitter.com/v2kMgTvGgN — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) August 7, 2021

Tento bývalý bulvární novinář se stal jednou z nejvýraznějších tváří opoziční ODS. Když na sjezdu v roce 2020 kandidoval na jejího prvního místopředsedu, pálil do fascinovaných delegátů úvahy na úrovni „Babiš prodává lež a lejna“.

ODS podle něj musí používat i ty nejhnusnější zbraně, jinak Babiše neporazí.

S delegáty se tehdy rozloučil slovy: „My prostě musíme porazit Andreje Babiše. Možná se slušností, ale s drajvem. Končí sranda. My, nebo Babiš!“ Ve volbách prvního místopředsedy neuspěl, ale roli exota ODS hrál od té doby kontinuálně.

A tomu odpovídala i jeho prezentace přátelství s premiérovým synem.

Pavel Novotný mu zorganizoval oslavu narozenin a poté jej přijal jako oficiální návštěvu na radnici v Řeporyjích, kde mu udělil medaili za odvahu.

Venku s řetězem jsem vítal JEN @ZdenekHrib! Výsada primátora. Ale mám statečného, DUŠEVNĚ ZDRAVÉHO kámoše @andrejbabisjr. Přijel osobně převzít medaili. Zasloužil si přijetí s nejvyššími poctami!

PS: Hledá se CZ psychiatr, co udělá posudek a nebojí se Bureše!

foto: ©Petr Našic pic.twitter.com/nldHIxG2IP — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) July 29, 2021

Při té příležitosti napsal na Twitter, že hledá psychiatra, který by změnil Babišovi mladšímu jeho diagnózu. Na Babišově oslavě se objevila též bývalá ministryně Džamila Stehlíková, která je certifikovanou psychiatričkou, ale u ní Novotný podle všeho neuspěl.

O několik týdnů později projevil zájem o Babišův případ psycholog s razítkem soudního znalce, Karel Kaufner. Ten si jej pozval v minulém týdnu na sezení v Ústí nad Labem. Poté Babiš mladší s režisérem Vítem Klusákem vyrazil na zámek Větruše, kde došlo k osudovém setkání.

AKO SA CÍTIŠ, OTEC? pic.twitter.com/xR5KjeUTqF — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) September 2, 2021

Proti zneužívání mladého Babiše protestovala i Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Není to však poprvé, co byly problémy v rodině využity oponenty k diskreditaci politika. Poprvé se to stalo právě před pětadvaceti lety a také se jednalo o syna. Propíraným otcem byl tehdy Miloš Zeman.

Vztah Miloše Zemana a novinářů je, jak je všeobecně známo, oboustranně mrazivý. Prezident se pravidelně s despektem vyjadřuje o inteligenci novinářské obce jako celku, a ta oplácí posměšnými glosami, které se nezastavují ani před zdravotním stavem sedmasedmdesátiletého kmeta.

Nebylo tomu vždycky tak. Na počátku devadesátých let byl Miloš Zeman mediálním oblíbencem, jehož glosy lidověly a novináři jim nadšeně nastavovali své diktafony. Mimo jiné dostával jako komentátor veřejného dění pozvánky do divadla Semafor.

Momentů, které zmrazily jeho vztah s novináři hluboko do mínusových hodnot bylo samozřejmě více. Ale zásadní úlohu mezi nimi hrála událost z roku 1996.

Také byla načasována do předvolebního času, a to před podzimními volbami do Senátu. A také v ní hrál hlavní roli syn, který měl být odvržen a mít kvůli tomu psychické problémy.

Aféru spustil Dalibor Balšínek, tehdy mladý redaktor televize Nova, který se ke kauze dodnes hrdě hlásí. Šlo o případ Zemanova syna z prvního manželství, který se podle jeho tvrzení, jež se v předvolebním čase objevilo na veřejnosti, měl kvůli neurovnanému vztahu s otcem dokonce pokusit o sebevraždu.

Miloš Zeman byl v té době předsedou Poslanecké sněmovny a lídrem opoziční ČSSD, která ohrožovala doposud vládnoucí ODS. Ve sněmovních volbách několik měsíců předtím za ní nakonec zaostala pouze o několik procent a v průzkumech voličských nálad ji začínala přeskakovat.

Kromě toho, že se tehdy redaktor Balšínek dostal k rozvodovému spisu Zemanova prvního manželství, se několikrát sešel s jeho zklamanou první ženou.

„Paní Blanka Zemanová mě na kolenou prosila, ať to nedělám, že přijde o syna a že jí vyhrožoval Šlouf, že ji zničí,“ psal Balšínek. Sám Miloš Zeman jej prý tehdy obviňoval, že je agentem BIS, a tlačil na jeho výpověď z práce, což se nakonec podařilo.

Nic z toho, co mu řekla, se prý nedalo vysílat. „Historky z jejich rozvedeného manželství byly totiž naprosto otřesné. Nejmírnější vzpomínky paní Blanky vyprávěly o tom, jak prý Miloš Zeman kdysi rád postával před zrcadlem, recitoval Nietzscheho a snil, že bude mít jednou státní pohřeb,“ vzpomínal později.

Kromě toho hovořil o domácím násilí, které měl dnešní prezident páchat i na své matce. Za ní se posléze vypravil i se štábem.

Miloš Zeman proti takovému jednání protestoval a hovořil o tom, že jeho matka ze schůzky měla šok a myslela si, že ji vyslýchá tajná služba. To Balšínek odmítal, od počátku se prý představoval jako novinář. Zeman to tehdy spojil s podezřením, že on i celá jeho rodina jsou sledováni BIS. Tajná služba podle něj pracovala na objednávku ODS, neboť jejím šéfem byl bývalý poslanec této strany Stanislav Devátý a ministrem vnitra Jan Ruml z téže strany.

Balšínkova vzpomínka také tvrdila, že informace o problematickém vztahu měla vyjít v Lidových novinách, kde to ale zastavil psychiatr Cyril Höschl, který byl v té době členem redakční rady. Ten měl pronést: „Chlapi, neblbněte, mladý Zeman u mě leží na klinice a má problémy s otcem, dejte to pryč,“ a text měl díky této intervenci z novin zmizet.

V každém případě vniknutí do bytu jeho matky a celý příběh, který jej měl prezentovat jako domácího tyrana, Miloše Zemana proti novinářům velmi zatvrdily. Právě zde lze hledat kořeny pozdějších legendárních incidentů, kdy Zeman vtipkoval o použití kalašnikova na novináře nebo o jejich přetažení holí.

Výroky prezidenta Zemana o novinářích takto shrnula Daniela Drtinová

Balšínek kauzu vytáhl o dvacátém výročí, což bylo souhrou náhod právě v době, kdy kolem Miloše Zemana, tehdy už prezidenta, kulminovala kauza Brady. Ministr kultury Daniel Herman jej tehdy obvinil, že zrušil rozhodnutí o udělení státního vyznamenání jeho strýci Jiřímu Bradymu kvůli tomu, že Herman přijal na svém ministerstvu tibetského dalajlámu. To se podle něj prezidentovi nelíbilo kvůli jeho snaze rozvíjet obchodní vztahy s Čínou, jejíž vládu tibetský duchovní vůdce neuznává.

Vypjatá aféra vedla k několika protestům proti prezidentovi. Včetně nezapomenutelného kolektivního výstupu v Show Jana Krause, kterou pak čtenáři ParlamentníchListů.cz zvolili za největší politický bizár roku 2016.

Kauza Balšínkova pátrání v Zemanově rodině v každém případě ukazuje, že útoky na politiky skrze jejich rodiny nejsou na české mediální scéně žádnou novinkou.

