„Arcihnus. Stydím se za ně.“ Demonstranti? Kalousek a další si odplivnuli

Stovky lidí se v sobotu sešly na Václavském náměstí v Praze, aby vyjádřily nesouhlas s vládou premiéra Petra Fialy nebo s válkou na Ukrajině.

Se svými proslovy zde vystoupil například bývalý premiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek, exministr zahraničí za ČSSD Jan Kavan, komunista Josef Skála či exposlanec Lubomír Volný, který byl do Sněmovny zvolen za SPD.

Na Václavské náměstí dorazili lidé s transparenty s nápisy „Chceme zpět levné energie“ nebo „Pryč s NATO“. K vidění byly i vlajky KSČM.

Pozornost vzbudilo, že policie dnes na Václavském náměstí v Praze také během protestu zadržela muže kvůli podezření ze schvalování genocidia. Na snímcích z místa je vidět, že měl muž na batohu nášivku se jménem Wagnerovy skupiny. „V souvislosti s dnešním shromážděním na Václavském náměstí jsme zadrželi jednu osobu pro podezření ze spáchání trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Pražští kriminalisté již v minulosti muže pro stejný trestný čin stíhali,“ sdělila Novinkám mluvčí policie Violeta Siřišťová.

Netrvalo dlouho a Vrabelova akce byla některými politiky tvrdě odsouzena.

„Na Václavském náměstí vlají sovětské vlajky se srpem a kladivem a zpívá se Internacionála. Je to stejné, jako by tam vlály nacistické vlajky se svastikou a zpívalo se ,Die Fahne hoch'. Z hlediska našeho právního řádu bohužel ne. Z hlediska zločinnosti obou režimů zajisté ano,“ vyjádřil se k demonstraci na svém Twitteru bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Následně věc diskutoval s ostatními uživateli. Jan Čulík z Britských listů mu například oponoval, že to, co zmiňuje, není stejné. „Tak fakt je, že komunismus zavraždil mnohem více lidí, než nacismus. V tom to stejné není, to máte pravdu. Já ale nehodnotil kvantitu, ale míru nelidskosti,“ reagoval poté Kalousek.

Další diskutérka se Kalouska ptala, co říká na to, že mezi řečníky byl bývalý premiér Paroubek a bývalý ministr zahraničí Kavan. „Arcihnus. Bohužel žádné překvapení v případě obou pánů,“ odpověděl někdejší ministr financí.

Akce neušla kritice ani v podání Lukáše Valenty, i on se pustil do Paroubka a poukázal na ruské vlajky. „Setkání kolaborantů na Václavském náměstí. Ruské vlajky, vlajky SSSR a komunistů během projevu kolaboranta Paroubka. Stydím se za ty lidi,“ napsal.

„Nejsou proruští, nejsou prosovětští, jsou striktně za Českou republiku a jen chtějí mír,“ vysmíval se demonstrantům odborník na mediální manipulace Roman Máca.

Vrabel později omlouval muže zadrženého policisty: „Rád bych měl dnes úsměv na tváři, ale nemám úsměv na tváři. Když jsme odešli z pódia z Václavského náměstí, sešli jsme dolů a seřadili se k průvodu, tak osm policistů obstoupilo našeho kamaráda Jakuba Jaška a zatkli ho. Jakub Jašek je úplně normální kluk, který chodí do továrny, je mu třicet let, je to sympatický kluk, jezdí na všechny demonstrace, studuje historii a jeho názor je takový, jak to řekl na policii u výslechu, že ruská armáda osvobozuje na Donbase ruské obyvatelstvo. To je jeho politický názor. A protože má tento názor, tak přišel na Václavák na předchozí demonstraci politické strany PRO a měl na sobě odznáček s písmenem Z, který znamená vítězství a je to symbol boje proti fašismu už z Řecka z dob druhé světové války a nášivku skupiny Wagner group, o které, se omlouvám, toho moc nevím, je to pro mě nějaká žoldácká armáda, tak jako je jistě na světě spousta jiných žoldáckých armád.

Za to, že měl na sobě tuhle nášivku a odznáček s písmenem Z, tak politická strana PRO, její představitelé, na něj zavolali policii a když ho policie odvezla a vyslechla, tak jsme se dozvěděli z úst místopředsedy strany PRO Macka, že se tím, že měl ten odznáček a nášivku, údajně Jakub Jašek dopustil schvalování genocidy, schvalování válečných zločinů a schvalování zločinů proti lidskosti. Představitelé strany PRO vyzvali policii, aby proti němu zakročila, a státní orgány, aby ho potrestaly a odsoudily,“ dodal Vrabel.

K tomu zmínil, že Jakub Jašek na základě toho dostal trestním příkazem rok zákaz vstupu do Prahy, dvanáct tisíc korun pokutu a podmínečný trest, tzn. vězení půl roku s dvouletým podmínečným odkladem. Osobně jsem ho přesvědčil, že když nepodá odpor proti tomu trestnímu příkazu, tak tím veřejně deklaruje, že s tím trestem souhlasí. Na to konto jsme mu našli advokáta, vypsali jsme sbírku na toho advokáta a Jakub Jašek proti tomu trestnímu příkazu podal odpor, tím se ten příkaz zrušil a jeho trest zákazu vstupu do Prahy se zrušil také. Nerozumím tomu, na základě čeho ho policie dnes zadržela,“ vysvětlil Vrabel účastníkům demonstrace.

