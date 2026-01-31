Bude ještě elektřina? Otázka, která nemusí být daleko

V posledních čtyřech letech, tj. od roku 2021 do 2025, státní orgány - Ministerstvo financí, Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu – v lepším případě pouze rezignovaly na své povinnosti. V tom horším případě lidé z těchto orgánů přímo pomáhali spekulantům a šejdířům k astronomickým miliardovým ziskům za astronomické likvidační ceny elektřiny pro spotřebitele.
Paradoxem je, že výrobní ceny elektřiny se již mnoho let vůbec nezměnily. České energetické závody (ČEZ) stále vyrábí elektřinu v jaderných elektrárnách za 0,24 Kč/kWh, v hnědouhelných za 0,41 Kč/kWh a v paroplynové elektrárně za 1,436 Kč/kWh. Tyto ceny zvyšuje zlodějská bruselská daň ETS 1 (povolenky CO2) u uhlí o 1,75 Kč/kWh na celkem 2,163 Kč/kWh a u zemního plynu o 0,70Kč/kWh na celkem 2,14 Kč/kWh.
Ve dvou největších českých hnědouhelných elektrárnách Počerady a Chvaletice společnosti Sev.en pana Tykače je dokonce nižší výrobní cena elektřiny, pouze 0,14 Kč/kWh, ale je vyšší cena za povolenku 1,94 Kč/kWh, tedy celkem cena 2,08 Kč/kWh.
Otázkou je, proč Fialova vláda zrušila nulovou DPH na elektřinu, proč znovu zatížila spotřebitele daní za občasné (tzv. obnovitelné) zdroje ve výši 0,60 Kč/kWh, proč zastropovala cenu elektřiny nesmyslně vysoko a navíc u spotřebitelů? Proč pomohla rozvinout inflaci, která připravila občany o 1/3 jejich úspor, trvale zvedla ceny vč. potravin? Na tyto nepříjemné otázky nám asi bývalá „nejúspěšnější vláda od roku 1918“ neodpoví.
Současná Babišova vláda bude škody po Fialově vládě velmi těžko a dlouho napravovat, pokud se jí podaří vysvobodit ČR z bruselské ideologie zvané Green Deal, vytvořené pro ožebračení evropských občanů a obohacení vybraných skupin. Celý vědecký greendealismus liberálních demokratů (neomarxistů) je čistá ideologie založená pouze na víře v Green Deal. Před rokem 1989 jsme zažili stejnou čistou ideologii zvanou vědecký komunismus, který prosazovali lidoví demokraté (komunisté). Vědecký greendealismus, stejně jako vědecký komunismus, má v sobě asi přesně tolik vědeckých poznatků, kolik obsahuje veganský řízek masa.
Ostatně Babišova vláda má další problém, kde sehnat 17 miliard Kč na občasné (tzv. obnovitelné) zdroje energie. Důvodem je mj. selhání Energetického regulačního úřadu v roce 2008, když nesplnil povinnost a neupravil ceny solárních panelů a navíc v rozporu se zákonem prodloužil dobu vyplácení podpory solárním baronům z 15 let (konec v roce 2025) na 20 let (konec až v roce 2030). Takže v roce 2026 se stále povinně vykupuje elektřina ze solárních panelů z roku 2010 za nesmyslných 16,70 Kč/kWh.
Daleko horší jsou ale další dědictví Fialovy vlády z roku 2022. Tehdy, v době svého předsednictví EU, pomohla česká vláda bruselským ekoteroristům prosadit ETS 2, neboli povolenky CO2, které od roku 2028 zdraží doslova vše, protože zdražení benzínu, nafty, zemního plynu se promítne do všeho a způsobí další inflaci.
A proč v roce 2022 Fialova vláda přijala sdružený bruselský závazek, kterým zkrátila termín odchodu od uhlí o 5 let z roku 2038 na rok 2033, i když věděla, že bude chybět 40 % elektřiny z uhlí a 50 % tepla z uhlí, které není čím nahradit a že budeme doslova potmě (blackouty) a v zimě? Odstavením 3 uhelných výroben elektřiny a tepla společnosti Sev.en Energy (Chvaletice, Počerady, Teplárna Kladno) riskuje česká energetika nenahraditelnou ztrátu výkonu a možnost najíždět ze tmy po blackoutu.
A proč Ministerstvo průmyslu a obchodu radostně přijalo bruselskou notifikaci veřejné podpory na 5. blok jaderné elektrárny Dukovany, i když nemohlo nevědět, že je v praxi nepoužitelná. Zkoušet používat jaderný reaktor jako doplněk občasných zdrojů energie může pouze šílenec nebo nemocný člověk, který by si rád zopakoval Černobyl. A proč nezačala Fialova vláda dostavovat jadernou elektrárnu Temelín, která má již hotovou stavební přípravu a dostatek chladicí vody, na rozdíl od Dukovan?
A proč naopak nechala Fialova vláda v roce 2025 schválit zákon o tzv. akceleračních zónách, kterým se snaží dále destabilizovat energetickou soustavu a ekonomiku násilným osazováním dalších velkých občasných silně dotovaných zdrojů – větrníků?
A proč Fialova vláda začala likvidovat nerostné bohatství, které nám zde zanechali naši předci? Proč začala tiše zasypávat a zaplavovat šachty s černým uhlím a povrchové doly s hnědým uhlím, když věděla, že minimálně do roku 2040 se bez uhelných zdrojů neobejdeme? Ukončení těžby a nevratná likvidace šachet v OKR, kde v podzemí zůstanou miliardy tun vytěžitelného vysoce kvalitního koksovatelného a energetického uhlí představuje nenahraditelnou ztrátu v hodnotě minimálně 4 – 5 bilionů korun. Černé uhlí, které je současně cennou chemickou surovinou, se tím stane zcela nedostupné pro příští generace. Stejně jako je zločinem na příštích generacích likvidace povrchových hnědouhelných dolů, vč. ničení těžebních strojů v Podkrušnohoří.
Díky pravidelnému střídání dob ledových a meziledových víme, že se bude ochlazovat a že bez stabilních zdrojů energií nemáme moc šancí. Proto je nutné se chovat ke všem našim stávajícím zdrojům, včetně těch občasných, jako národohospodáři, kteří si vytvoří plán bezpečného energetického mixu a budou ho dodržovat jako základ energetické bezpečnosti České republiky. Současná snaha o vytvoření co nejvíce titulů na čerpání dotací (nové velké solární elektrárny a větráky) však spíše připomíná středověké loupeživé rytíře…
