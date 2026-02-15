Nejen hádka o pohlaví. Celá přestřelka Macinky s Clintonovou v Mnichově

Český ministr zahraničí Petr Macinka promluvil na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Vedle toho, že dal najevo naprostý souhlas s ministrem zahraničí USA Markem Rubiem, se pustil do ostrého sporu s někdejší první dámou americké diplomacie Hillary Clintonovou a s polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorským. Ostře se hádali o svobodu slova, o konzervativní hodnoty, o Evropskou unii, o národní stát, ale také o válku na Ukrajině.
Na Mnichovské bezpečnostní konferenci padlo za posledních pár desítek hodin mnoho slov. U řečnického pultíku, kde se střídají státníci z různých koutů světa, i v různých panelových diskusích. Ministr zahraničí USA Marco Rubio překvapil evropské partnery tím, že pronesl mnohem vstřícnější projev než před rokem americký viceprezident J. D. Vance. Mluvil o spolupráci s Evropany, ale také o migraci a o dalších tématech.
Na Mnichovské bezpečnostní konferenci vystoupil i český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který prohlásil, že souhlasí prakticky se vším, co řekl Marco Rubio.
„Mluvil o deindustrializaci, o problémech migrace, o nesmyslnosti některých zelených politik. Mluvil mi z duše. Bylo to důležité. Dochází teď k přesunu priorit. Evropa by měla být více soběstačná, nespoléhat se v mnohém na USA, které chtějí hrát spíše strategickou roli a chtějí být partnerem. To také zaznělo v projevu Marka Rubia. Chtějí to dělat s námi. Na to, abychom byli schopni sami sebe posílit, se musíme přestat poškozovat, to znamená pokusit se opustit některé zbytečné politiky, některé zbytečné přístupy a postoje, které jsou příliš ideologické a které naši ekonomiku a průmysl poškozují. Bez prosperity a bez silné ekonomické politiky není možné posilovat naši bezpečnost a není možné dobrat se snáze k tomu, že budeme plnit závazky, které vyplývají z našeho členství v NATO,“ řekl Macinka.
Vedle svého projevu, v němž reagoval na slova Marka Rubia, se Macinka účastnil i diskuse s exministryní zahraničí USA Hillary Clintonovou a s polským ministrem zahraničí Radkem Sikorským. A v této debatě bylo patrné, že spolu diskutující velmi často nesouhlasili. Před plným sálem se odehrál tvrdý střet dvou pohledů na Spojené státy a Evropu.
Sikorski zdůraznil, že Západ stále žije. Žije i s rozdíly, které mezi západními partnery existovaly vždy. Prozradil, že když před dvaceti lety přišel pracovat do USA, považoval se za konzervativce. Ale ve Spojených státech narazil na zcela jiné myšlení mezi americkými konzervativci.
„Zjistil jsem, že pokud věříte ve vlastnictví zbraní, ale s licencí, víte, s nějakými psychiatrickými testy a s jakýmsi policejním souhlasem, jste (podle amerických konzervativců) komunista. A pak jsem zjistil, že pokud věříte v univerzální zdravotní péči, jste dvojnásobný komunista. Také se jinak díváme na svobodu slova. Ve Spojených státech je téměř absolutní. Je téměř nemožné vyhrát tam nějaký soud o pomluvu. Naproti tomu v Evropě je z dobrých historických důvodů, například v Polsku, zakázáno vystupovat ve prospěch fašismu a komunismu, z velmi dobrých historických důvodů věříme ve svobodu slova s odpovědností. A před rokem tady došlo k tomu, že viceprezident Spojených států nám říkal, že naše představa svobody projevu je cenzura. A já to prostě nepřijímám,“ zdůraznil Sikorski, který se v myšlenkách vrátil k již zmíněnému J. D. Vanceovi. „A tak je nyní problém v tom, že jedna strana Atlantiku se snaží vnucovat své hodnoty druhé straně, a to je nepřijatelné,“ uzavřel myšlenku Sikorski.
Clintonová zdůraznila, že tuto debatu vedenou mezi dvěma stranami Atlantiku považuje za zdravou. Lidé by podle ní měli uvažovat o svých právech a měli by umět vstát a nahlas si o ně říct. „Chci jen, aby se tato debata vedla bez zastrašování, strachu, šikany,“ zdůraznila. Konstatovala, že v USA nyní sílí názor, který není ani tak konzervativní, jako spíše silně populistický, který zpochybňuje konsenzus dosažený po druhé světové válce.
Když dostal prostor Petr Macinka, zdůraznil, že i podle jeho názoru je Západ rozdělený. Jen tuto dělicí linii vidí jinde než Clintonová. Zdá se mu, že tato dělicí linie vede mezi úctou ke svobodě na jedné straně, a snahou prosadit jakousi progresivní globalizaci na straně druhé.
„Je to střet mezi konzervativními názory a progresivismem. A myslím, že tyto dvě koncepce jdou proti sobě. A myslím, že by se lidé měli naučit naslouchat jeden druhému, protože ten rozdíl je čím dál větší,“ varoval Macinka. „Vidím Západ rozdělený na konzervativní část, a na progresivistickou část, která odmítá tradice a přivádí nás k jakémusi umělému konceptu sociálního inženýrství. Jsem konzervativní politik, takže vidím určitá nebezpečí progresivistického způsobu myšlení,“ řekl Macinka.
Sikorski Macinkovi okamžitě oponoval. „Nemyslím si, že globalizace je progresivistická. Byl to podnikatelský nápad. Bylo to podbarveno rasismem. Že my si necháme všechno čisté, a všechny špinavé práce vyvezeme do Číny a jinam. A byla to myšlenka maximalizace zisku.
Polský ministr zahraničí mimo jiné připomněl, že britský Edmund Burke byl konzervativec, Roger Scruton, což byl jeho přítel, jak poznamenal, byl konzervativec, Winston Churchill byl konzervativec, Margaret Thatcherová byla konzervativní političkou. A ani jeden z nich by neschvaloval to, co dělají někteří dnešní politici, kteří se zaštiťují konzervativními myšlenkami. Tak to vidí Sikorski.
Sikorski zdůraznil, že existují např. různé pohledy na masovou migraci. Konstatoval, že ji podporovali i američtí podnikatelé, kteří chtěli získat novou pracovní sílu. A naproti tomu Polsko se rozhodlo postavit plot na hranici s Běloruskem, neboť dospělo k závěru, že jej masová migrace z tohoto prostoru ohrožuje. V obou případech šlo podle Sikorského o pragmatické rozhodnutí.
A že politická rozhodnutí, v různých dobách různá rozhodnutí, přijímala i Evropská unie. Demokratická rozhodnutí.
„Byl jsem členem Evropského parlamentu. Byl jsem demokraticky zvolen. Je to zcela demokratická instituce,“ zdůraznil Sikorski. „Evropskou komisi nominují demokraticky zvolené vlády Evropy. Chci tím říct, že existují i jiné formy demokracie než národní stát. Vybudovali jsme demokraticky řízenou Evropskou unii. Mýtus, který nám dal brexit, že bruselští byrokraté nějakým způsobem vnucují směrnice členským státům, je naprostý nesmysl. Takto Evropská unie nefunguje,“ nechal se slyšet Sikorski.
Macinka naproti tomu národní stát důsledně hájil.
„Národní stát je jediná platforma, která může zaručit demokracii. Tohle je jediná možná cesta,“ zdůraznil Macinka s tím, že národní stát je jediná entita, která může zajistit jakousi kontinuitu a zajistit, že se společenství nerozplyne v jakémsi nadnárodním uskupení.
Sikorski tady znovu oponoval, že i EU je demokratická.
Macinka okamžitě kontroval, že Evropský parlament je sice demokraticky zvolený, ale je to jediný parlament na světě, který nedisponuje legislativní iniciativou. Tu má Evropská komise. A tady Macinka zdůraznil, že občané České republiky mají minimální vliv na to, kdo bude členem Evropské komise a co tam bude prosazovat. Uznal sice argument, jejž obratem přednesl Sikorski – že ani ministři české vlády nejsou voleni přímo, vybírá je premiér a zodpovídají se české Poslanecké sněmovně –, ale i tak Macinka trval na tom, že čeští ministři stojí českým voličům blíž než členové Evropské komise sedící v Bruselu.
Došlo i na ruskou agresi na Ukrajině.
„Myslím, že postoj Trumpovy administrativy vůči Ukrajině je hanebný. Myslím, že snaha donutit Ukrajinu k dohodě o kapitulaci s Putinem je ostudná,“ nechala se slyšet Clintonová. Vyjádřila se, že ruský prezident Vladimir Putin a prezident USA Donald Trump se v konečném důsledku „snaží na strašlivém utrpení Ukrajinců něco vydělat“, a to je podle Clintonové „strašlivá chyba“.
„Věřím, že Ukrajina bojuje za naši demokracii a za naše hodnoty svobody a za naši civilizaci v první linii, že ztrácí tisíce lidí a jejich země je ničena kvůli chuti jednoho muže ji ovládnout,“ pokračovala Clintonová v narážce na Vladimira Putina. „A myslím, že Trump to buď nechápe, nebo je mu to utrpení úplně lhostejné,“ prohlásila Clintonová.
V souvislosti s válkou na Ukrajině Clintonová Trumpa obvinila, že zradil Západ. A nejen Západ. Podle jejího názoru zradil myšlenku o velké hodnotě lidského života. Podle jejího názoru zradil základní myšlenku, na které stojí NATO i Všeobecná deklarace lidských práv OSN.
Macinka nabídl zcela jiný pohled. „Je vidět, že Trumpa opravdu nemáte ráda,“ obrátil se nejprve na Clintonovou.
„To je naprostá pravda,“ potvrdila Macinkova slova někdejší první dáma USA. „Nemám ho ráda kvůli tomu, co dělá Spojeným státům a světu.“
Macinka oponoval, že Trump svými kroky jen reaguje na kroky progresivistů, na woke kulturu, případně na tzv. cancel culture. „Myslím, že existují jen dvě pohlaví. Muž a žena. Ale někteří lidé se domnívají, že jich existuje víc,“ kroutil hlavou Macinka s tím, že to jsou věci odtržené od reality, odtržené od obyčejných lidí. Macinka zdůraznil, že nesouhlasí ani s klimatickým alarmismem, ani s genderovou revolucí. „Takže tohle už bylo něco, co zašlo příliš daleko,“ zdůraznil Macinka.
Clintonová oponovala, že jde přece o to upozornit svět, že i ženy mají svá práva. A hned přidala otázku. Chtěla vědět, jak klimatický alarmismus, případně otázka počtu pohlaví souvisí s tím, že Ukrajinci kvůli ruské agresi umírají. „Ale ospravedlňuje to zradu ukrajinského lidu, který stojí v první linii a umírá za záchranu své svobody a svých dvou pohlaví?“ vyslovila řečnickou otázku Clintonová.
„Chci zmínit ještě jednu věc. Řekla jste, že Ukrajinci bojují i za naši budoucnost a za naši svobodu. Domnívám se, že Ukrajinci bojují v prvé řadě za svou vlastní budoucnost. Za svobodu Ukrajiny, za suverenitu a nezávislost Ukrajiny. A já myslím, že bychom Ukrajině měli pomáhat, ale také vidím na Západě některé lidi, kteří pomoc Ukrajině zneužívají,“ poznamenal Macinka.
Český ministr zahraničí zdůraznil, že věří Donaldu Trumpovi, že chce válku na Ukrajině ukončit. A prý nevidí jiného hráče, který by dokázal donutit Rusy zastavit válku. „Možná Čína, ale Čína nic nedělá,“ přemítal Macinka. „Vidím, že teď mohou uspět jen Američané.“
Posléze doplnil, že i Evropané vyvíjejí na Rusko určitý tlak, především prostřednictvím sankcí, ale zdá se mu, že tento tlak Rusům nijak zvlášť nevadí. Při své návštěvě Ukrajiny prý viděl, že Ukrajinci chtějí mír a jsou pro něj ochotni udělat hodně. Ale jsou také zcela jednotní v tom, že před Ruskem nekapitulují. A teď je podle Macinky vyjednávací míč na ruské straně.
„Ale na ruské straně žádnou dobrou vůli nevidím,“ poznamenal Macinka. Zdůraznil, že by si přál, aby Ukrajina uspěla, ale jako realitu nevidí, že by Ukrajina dokázala Ruskou federaci porazit vojenskou silou.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
