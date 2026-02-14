Valentýn v českých obchodech: „Co je červené, co je se srdíčkem, tak to jde o 100 procent navíc“

Oslavte s námi svatého Valentýna. Užijte si svátek zamilovaných… Už celé týdny lákají prodejci na valentýnské sladkosti, plyšáky a mnohé restaurace také na speciální Valentýnské menu. Zjišťovali jsme, za kolik si na takovém meníčku mohou pochutnat návštěvníci některých restaurací na jihu Čech. Prošli jsme i několik obchodů s potravinami a navštívili i květinářství.
Valentýnské menu i za 2990 korun. Marinovaný pstruh, telecí váleček…
Zajímalo nás, na kolik vyjde takové valentýnské menu na jihu Čech. V jedné vyhlášené českobudějovické restauraci, v místě, kde se pravidelně konají trhy, jsme ho objevili za 1190. Přímo na českobudějovickém náměstí jsme pak v další restauraci viděli Valentýnské menu za 839 nebo za 1019, podle toho, jakou variantu si vyberete. Podobně na výběr bylo i v jedné hotelové restauraci v Hluboké nad Vltavou. Tam byla cena za celé menu opět podle vybrané varianty buď 850 nebo o stovku více. Tady je možné dát si i jen jednotlivé části meníčka. Nakoukli jsme i do vyhlášené restaurace v Lipně nad Vltavou, která je označována za zážitkovou. V místě, kde jsme před časem objevili květákový stejk za téměř 600 korun, nabízí Valentýnské menu za 2990 korun. Bez vinného párování. Vinné párování? 1750 korun. Je ale pravdou, že Valentýnské menu tady je zřejmě „nejbohatší“ ze zmíněných restaurací. Nabízí mimo jiné ravioly s krabem královským, šafránem a vanilkou, nebo třeba telecí váleček, u kterého kromě dalšího nechybí ani čerstvý lanýž.
„Za to máte jídlo třeba i na několik dní. Stačí si uvařit doma,“ kroutila hlavou starší žena, kterou jsme oslovili v Českých Budějovicích, když jsme jí přeříkali, za jakou cenu může oslavit Valentýna v některých restauracích.
Tahání peněz z kapes… Valentýn, Vánoce… pořád něco…
Několik dní před Valentýnem jsme nahlédli i do nabídky obchodů. Objevili jsme například čokoládové pralinky – srdce. 190 gramů za 170 korun. Ale také třeba plyšového medvídka s čokoládou za 160 korun. Nechyběl ani hrneček se srdíčky za 80 korun. Narazili jsme i na „zamilované mandle“, 80 gramů za 60 korun či na lízátka ve tvaru srdce – sáček 110 gramů za 50 korun. Zaujaly nás i „Dánské sušenky I Love you, 150 gramů za 60 korun.
I v tomto případě jsme oslovili zákazníky s otázkou, jak se jim „valentýnská“ nabídka líbí i co říkají na ceny „cukrovinek z lásky“.
„Je to tahání peněz z kapes lidí. To je Valentýn, Vánoce, Velikonoce… pořád něco,“ ulevil si jeden ze zákazníků.
Valentýn nebo MDŽ? Nostalgická vzpomínka…
Zatímco po revoluci se u nás začal slavit poměrně ve velkém svatý Valentýn, v době před revolucí se konaly pravidelné oslavy MDŽ, což se po roce 1989 jaksi „utlumilo“. Jak jsme se ale například v českobudějovických ulicích dozvěděli, někteří lidé se k MDŽ vrací a naopak tento svátek upřednostňují před zmíněným Valentýnem.
„Já kupuji manželce růže na MDŽ. A vlastně jsem nikdy nepřestal. Valentýn? To beru jako americký svátek, nikdy jsem ho neslavil,“ krčil rameny muž asi kolem šedesátky, kterého jsme oslovili v centru Českých Budějovic.
„Nikdy jsem ho (Valentýn) neslavil a nikdy slavit nebudu. Je to všude. V obchodech, v restauracích. Strašný kýč. Reklama na reklamu. MDŽ jsme si užili, chlebíčky, víno, mejdan v práci….. Žena dostala karafiáty a udělali jsme si fajn večer,“ trošku nostalgicky zavzpomínal jeho vrstevník.
Potkali jsme ale i dvojici, která Valentýn slaví. A prý moc ráda.
„Zajdeme si na večeři, doma si dáme víno a uděláme si pohodu. Je to příležitost mít čas jen pro sebe,“ usmívala se mladá žena. Její partner prozradil, že většina jejich známých, pokud nejsou zrovna singl, Valentýna prý slaví. „Ale na MDŽ dám přítelkyni kytku taky,“ sliboval se smíchem.
Červená růže z lásky... Jak se blíží Valentýn, ceny jdou nahoru…
„Valentýnská růže červená. Červená byla vždycky barva lásky. A Valentýn je o lásce,“ usmívala se na nás Drahoslava Vobořilová, která váže nádherné kytice v květinářství nedaleko českobudějovické nemocnice.
I jí jsme se zeptali, zda podle jejích zkušeností dnes u lidí vítězí spíš MDŽ nebo Valentýn.
„Já si myslím, že se to úplně srovnalo. MDŽ bylo před třiceti lety upozaděno. Ale dnes naopak. Zvyšuje se prodej. Je to skoro na úrovni toho Valentýna. Zase je zájem o retro červený karafiát a retro asparágus a my ho musíme objednávat až z Itálie. Tady se už nepěstuje, úplně vymizel. Je to paradox. Dřív jsme tady pomalu nic jiného neměli a dnes ho objednáváme z Itálie,“ krčí rameny.
Zajímala nás i cena květin na Valentýna. „Jsme v tržní ekonomice. Takže na Valentýna, co je červené, co je se srdíčkem, tak to jde o 100 o 200 procent prostě navíc. Jsme v kapitalistické společnosti, v tržní ekonomice,“ vysvětluje s úsměvem a dodává.
„Uděláme samozřejmě kytku za stovku, ale třeba i za tisíc… Já říkám, jak velká láska, tak velká kytka. U nás se prodávají kytky dvacet pět růží, třicet… Kytky za dva tisíce, tři tisíce… Ale měly jsme objednávky i na 100 růží. Cena je podle toho, jak jsou různě přizdobené, jak jsou ty růže velké, jaká je to jakost,“ vysvětluje.
„Když je to metrová růže, ta nejkrásnější, s největším květem, tak se cena pohybuje třeba až do 150 korun, 160 korun. Je to různé. Ale na Valentýna každý musí počítat, že čím víc se blíží Valentýn, tím je cena vyšší,“ opakuje.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.