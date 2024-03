„Babiš. Babiš. Babiš.“ Vondráček na ČT shrnul za minutu, na co vláda potřebovala hodiny

reklama

Mimořádné jednání chtěli vládní poslanci kvůli Babišovým výrokům, které podle nich zpochybňují orientaci země, a kvůli jeho e-mailu, v němž žádal informace o ministru zahraničí a který se dostal omylem na veřejnost.

Vondráček se v úvodu pustil do definice pojmu bezpečnostní riziko, za které Babiše představitelé vlády označují: „Definujeme si, co je bezpečnostní riziko, když člověk říká své názory a říká si, co si myslí? Když chce pomoci Ukrajině, má svůj pohled na věc a myslí si, že je lepší, když budeme směřovat k míru? To přece není bezpečnostní riziko, to je svoboda názoru,“ uvedl Radek Vondráček.

„Jestli je někdo militantní, tak je to v tuto chvíli vláda, její pozice, názory a to, co se tu představuje jako monopolní jednotný názor, který by měl převážit,“ podotkl.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Opozice tu proboha není od toho, aby jenom přikyvovala vládě, a to, co jsem dnes slyšel, že nejsme demokratická opozice, protože my nesouhlasíme s touto vládou a jak to vede, to už je přece za hranou,“ pokračoval Radek Vondráček. „Takže označovat někoho za bezpečnostní riziko, když s vámi nesouhlasí a má jiný názor, ve svobodné zemi je pro mě za hranou. A označovat stranu za nesystémovou a nedemokratickou, protože má své řešení problémů, je také za hranou,“ dodal.

Celá mimořádná schůze k bezpečnostním hrozbám je podle Vondráčka zbytečná. „Koalice si svolala opoziční schůzi vůči opozičnímu lídrovi. Svým způsobem je to až absurdní humor.“

Opozici vadí, že v Parlamentu mluvila tentokrát několik hodin vláda. „Oni nechtěli, aby Andrej Babiš mluvil jako první, tak si vymysleli konstrukci, že bude mimořádná schůze, dopředu se jich přihlásilo patnáct a celý den jsme jen poslouchali o Andreji Babišovi. Jeho jméno zaznělo 144x. Nechali jsme si to spočítat. Jenom pan premiér řekl Andrej Babiš 37x. Celé je to zabalené do rádoby balíčku, že řešíme nějakou bezpečnostní politiku. Celé to bylo jen proti Andreji Babišovi. První den nám nedali vůbec prostor a bylo to jednostranné,“ uvedl Vondráček.

Psali jsme: „Hrozná chyba.“ Zahradil to vedení ODS spočítal za Ukrajinu. I „hrozbu“ od opozice

„Přednesete projev a jdete pryč. Zbabělci!“ Fiala a ministři nečekali na otázky. Nacher vypěnil

„Proč se cítíte tak dotčení, vy to děláte běžně, na schůzi mluví jedenáct hodin opozice,“ namítl moderátor Daniel Takáč, že opozice ochutnala jen svou vlastní medicínu obstrukcí. „Já z toho nejsem ani dotčený, já si z toho dělám legraci,“ pousmál se místopředseda hnutí ANO. „Tak proč to kritizujete,“ pozastavoval se Takáč. „Protože je to namístě,“ reagoval Vondráček. O to, zda vláda jednala nyní ve Sněmovně podobně jako dříve opozice, se pánové ještě chvíli přeli.

„Proboha nechtějme jen jeden správný názor. Začínám mít už alergii na to, kdo není s námi, je proti nám,“ povzdechl si následně Radek Vondráček nad argumenty vládních politiků, že výroky Andreje Babiše znejisťují naše zahraniční partnery.

Poté si pánové opět začali skákat do řeči, když moderátor Takáč nečekal na reakci Vondráčka a pouze vyjmenovával výroky Babiše o totalitní vládě či že náčelník generálního štábu mluví moc o tom, že se musíme připravovat na válku s nepřítelem a podobně. „Proč tohle od vás zní?!“ řekl na závěr věty.

Vondráček vyjádřil názor, že náčelník generálního štábu by se ve svých veřejných vystoupeních skutečně měl mírnit. „Nemá na to talent,“ zdůraznil. Což opět překvapilo Takáče: „Na co nemá talent?“ tázal se. „Vždy vystoupí, vyvolá to velkou emoci,“ nechápal Vondráček, že před Vánoci náčelník generálního štábu hovořil například o jaderném konfliktu. „Neplatí: buďme připraveni na horší a doufejme v lepší?“ zajímal se Takáč. Když se Vondráček optal, jestli by spíš nesouhlasil s jeho postojem, se moderátor důrazně ohradil, že jeho názor je nyní přece zcela nepodstatný.

„Je u nás totalita, nebo není?“ pokračoval moderátor. Vondráček řekl, že se bojí hlavně o svobodu slova. Zmínil případ děkana Ševčíka či profesora Druláka, který na veřejné vyslovení svých názorů doplatil ve svém zaměstnání. Takáč poznamenal, že v případě pana Ševčíka rozhodly demokraticky zvolené orgány příslušné fakulty. „Není to dobře,“ řekl jasně Vondráček.

Radek Vondráček zmínil slova předsedy slovenského parlamentu Petra Pellegriniho z prezidentské debaty, a sice že „militantní politika české vlády staví Ukrajinu nade vše, i nad česko-slovenské sousedské vztahy“. Sám souhlasí se svým stranickým šéfem, že tato vláda je „militaristická“.

Psali jsme: Plán. S pomocí Hradu. Babiš „odhalil“ Fialovu vládu „Chtějí debatu o vyslání českých vojáků na Ukrajinu!“ Okamura řekl nahlas do mikrofonu Bezpečnost ČR stojí a padá s Ukrajinou, varoval Bartoš. Téměř nikdo ho neposlouchal Babiš a Rusko. Rakušan i Jurečka předkládali ve Sněmovně souvislosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama