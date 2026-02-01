„Babiš může Macinku odvolat,“ napovídal Kupka Schillerové. Přišla tvrdá reakce

Kdo může za stamiliardový schodek ve státním rozpočtu? To byla jedna z hlavních otázek první části nedělní Partie vysílané na CNN Prima News. Moderátorka Terezie Tománková chtěla znát odpověď od ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) a od nedávno zvoleného předsedy ODS Martina Kupky.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Vláda schválila návrh rozpočtu na letošní rok. Stát má hospodařit v minusu 310 miliard korun. Nově půjde 26 miliard na dopravní stavby, 17 miliard na důchody a sociální dávky. Ušetřit chce kabinet na obraně. V rozpočtu je o 21 miliard méně. Schodek je vyšší o 24 miliard. Jedná se o nejvyšší deficit od roku 2022.
„Chci zdůraznit, že je to pořád schodek a rozpočet předchozí vlády, který je opravený a zreálněný. Zůstal tady jakýsi návrh hausnumera 286 miliard, které neodpovídalo realitě,“ uvedla Schillerová. Chyběly podle ní peníze na zákonné mandatorní výdaje v sociální oblasti, dále na školství, na zemědělství. „Takže já považuji 310 miliard za úspěch, protože se nám podařilo udělat úspory. Kdybychom měli k tomu schodku jen načítat chybějící peníze, tak jsme samozřejmě v mnohem vyšších číslech,“ zdůraznila ministryně.
Potom ještě jednou zopakovala: „Je to jejich schodek, jejich rozpočet, který jsme opravili, zreálnili.“
Schillerová zopakovala, že rozpočet odpovídá realitě. „Čekali jsme na novou makroekonomickou predikci, která přihrála do příjmové strany zhruba 15 miliard,“ dodala šéfka resortu financí. A že hospodaření předchozího šéfa resortu nechápe. „Tam ubírali, tam přidávali,“ řekla a použila příměr o vaření.
Některé výdaje však nová vláda zvýšila. Schillerová zmínila přenesení poplatků za obnovitelné zdroje z domácností a firem na stát. „Udělá to 7,3 miliardy. Dvě miliardy přidáváme na platy státních zaměstnanců,“ řekla a připomněla také snížení příjmů od osob samostatně výdělečně činných, které budou platit o něco nižší odvody, než předepsala předchozí vláda.
Dodala, že na provozních výdajích chce vláda uspořit 11,4 miliardy. „Škrtali jsme na provozu všech kapitol,“ zdůraznila ministryně. Předchozí vláda podle ní nadhodnotila dividendy, příjmy ze sociálního pojištění.
Kupka s kritikou nesouhlasí. „Je to drsný schodek, ale je to schodek vlády Aleny Schillerové a vlády Andreje Babiše a Tomia Okamury, nikoho jiného,“ řekl předseda ODS.
V předchozích letech se podle Kupky dařilo reálně snižovat schodky. Předvedl divákům graf.
Řekl, že z EU postupně přijde 40 miliard korun. Na otázku, proč jeho vláda nerozpočtovala přímo reálné částky, odpověděl: „Drželi jsme se toho, že návrh rozpočtu nesmí porušit zákon o rozpočtové odpovědnosti.“ A dodal, že schodek 310 miliard korun porušuje zákon. „To jsme tady ještě neměli,“ řekl Kupka.
Schillerová pak ukázala vlastní graf.
Exministrovi vysvětlila, jak se to má s evropskými penězi. „Je to ‚nalej–vylej‘, není to příjem navíc. Ať říkáme pravdu,“ zdůraznila šéfka financí. „Že vám není hanba,“ opřela se do Kupky. „Převzali jsme rozpočet v takovém stavu, v jakém jsme ho převzali. Převzali jsme rozpočet plný děr. Nemůžeme zastavit investiční akce,“ řekla Schillerová.
Ruské tanky nepřijely
Pokud jde o výdaje na obranu, vláda se bude zabývat skutečnými potřebami armády. Podle Schillerové premiér Andrej Babiš (ANO) vojáky navštívil a zjistil, že mají nízké platy.
„V tuto chvíli držíme 2 % HDP na obranu a budeme je držet. Navyšovat budeme v rámci toho, co si rozpočet může dovolit. Nemůžeme si dovolit škrtat ve věcech, které by zaškrtily naši ekonomiku. Nemůžeme zastavit dopravní stavby,“ uvedla ministryně. Dodala, že do obranného rozpočtu vláda započítává i dopravní stavby. „V případě konfliktu jsme tranzitní zemí. Musíme mít silnice, mosty. Ne všechny prostředky tam však můžeme započítat,“ zmínila Schillerová.
Kupka souhlasil, že je třeba započítat investice do dopravních staveb do obranných výdajů. „Bez dobré infrastruktury se armády přes naši zemi nepřesunou. Investice do obrany by se neměly jak zhodnotit,“ připustil šéf ODS. Řekl, že Babiš nepochybně touží po další fotce s Donaldem Trumpem. „A Trump se ho zeptá: ‚To myslíte vážně, když výdaje snižujete?‘ Musíme investovat do obrany, abychom nebyli snadnou kořistí,“ soudí Kupka.
Vláda podle Kupky hraje do noty Vladimiru Putinovi. Ministr Petr Macinka (Motoristé) podle něj otevírá cestu ruským diplomatům, o kterých víme, že se podílejí na šíření propagandy.
„Drží vás v rukou Tomio Okamura, tak jim sloužíte a ustupujete!“ hřímal předseda ODS.
„Myslela jsem si, že jako nový předseda ODS přijdete s jinou rétorikou, ne jako váš předchůdce, který hovořil o ruských tancích. Vy jste začal o Putinovi. Ruské tanky tady nejsou. Občané to vidí. Nic takového se nestalo ani nestane. Je po volbách. Nespojujte nás s Putinem. Nemáte pro to jediný důkaz. Babiš touží po jediné věci – posunout naši zemi někam dál, pomoci lidem, firmám. To je to jediné, po čem my toužíme,“ řekla Schillerová.
Schillerová: Boj s Hradem nechceme
V závěru pořadu se hovořilo o úterní schůzi Poslanecké sněmovny, na které chce opozice vyslovit nedůvěru vládě. Ministr Petr Macinka, jehož SMS adresované Hradu opozici pobouřily, v úterý bude v USA. „Je to dlouho plánovaná návštěva,“ vysvětlila ministryně financí.
Kdo je vinen současnou situací?
Styl komunikace ministra Macinky nebyl podle ní vhodný. „Názor mých kolegů je obdobný, mluví o tom tak i premiér. Na druhou stranu si nemyslím, že šlo o vydírání z pohledu trestního práva. Nenaplňuje to znaky vydírání. Je to celé nešťastné. Souhlasím s premiérem, že by se situace měla zklidnit, vyjasnit. Měli by si sednout ke stolu,“ konstatovala Schillerová.
Podle Kupky nebylo možné reagovat jiným způsobem než pokusit se vyslovit nové vládě nedůvěru. Hovořil o vyhrožování a zmínil historické paralely. „Nemůžeme mlčet. Zpronevěřili bychom se své roli. Termín jsme si nevybrali, ale musíme to udělat,“ uvedl šéf ODS.
Macinka podle něj na své tiskové konferenci nic nevysvětlil, jen „zatopil pod kotlem“ a „dal prezidentovi domácí vězení“, když řekl, že nemá jet na kongres NATO. „Chtěli jsme, aby premiér řekl, že se od toho distancuje, a aby odvolal ministra, pokud by on sám nerezignoval,“ zmínil Kupka.
Moderátorka namítla, že v takovém případě by koalice padla. „Nabídli byste Babišovi podporu?“ zeptala se hosta. – „Nemůžeme mu nabídnout žádného poslance, který by hlasoval pro jeho nevydání do rukou spravedlnosti. To je problém, ze kterého vyšla důvěra vládě,“ odvětil Kupka.
Pak Kupka zmínil, že pokud vláda trvá na Filipu Turkovi (Motoristé) jako na ministrovi životního prostředí, tak že má podat kompetenční žalobu.
„Pak bychom nečelili těmto SMS,“ soudí šéf ODS. Turek podle něj bagatelizuje dopady nacismu a šíří nenávist vůči menšinám. Macinkovy SMS prý nikdo číst nechce. „To je snížení české politiky až na dno,“ domnívá se Kupka. Hovořil o obrovské ostudě pro Macinku samotného i pro celou vládu Andreje Babiše.
„Ty SMS neobhajuji, byla to nevhodná forma komunikace,“ řekla Schillerová a připomněla kauzy bývalé vlády, jako byl Dozimetr či Kampelička nebo bitcoinová aféra. „Teď se nás snažíte lustrovat,“ podivila se politička. Babiš podle ní chce, aby se spor uklidnil, nechce situaci eskalovat. Má prý svůj plán a bude se o něm bavit s prezidentem.
„Boj vláda versus Hrad je něco, co nechceme. I když na některé věci budeme mít jiné názory, máme spolu mluvit,“ zdůraznila Schillerová. Dodala, že prezident by se neměl stavět do role vůdce opozice. Situaci s Turkem označila za patovou. A že kompetenční žaloba by nic nevyřešila. „Nepomohlo by to. S prezidentem se soudit nebudeme,“ řekla politička.
Macinka podle Kupky jen přilil olej do ohně. „Babiš to má v rukou. Může Macinku odvolat, situace se zklidní. Žaloba by buď dala za pravdu Pavlovi a Turek by nemohl být jmenován, nebo naopak a Turek by se stal ministrem. Babiš bagatelizuje dopady,“ rozčílil se předseda ODS.
Babiš podle něj problémy koaličních partnerů „překrývá nějakou dekou“. „Pláčete nad tím, že si rozbijete hračku a házíte to na všechny ostatní,“ dodal Kupka.
„Neraďte našemu premiérovi,“ poprosila šéfa ODS. „Vy nám házíte klacky pod nohy,“ uvedla a zmínila stavební zákon. Dodala, že premiér si poradí.
„Co si ve středu řekne prezident s premiérem, to bude mezi nimi. Babiš chce situaci zklidnit. Macinka je pověřen řízením ministerstva životního prostředí. Ministerstvo funguje, není nic ohroženo,“ řekla politička.
Situaci kolem Turka označil Kupka za směšnou. „Jsou to žabomyší války uvnitř koalice,“ soudí předseda ODS.
