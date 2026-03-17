Pozor: Leyenová spouští systém, který může řídit i české volby

Evropské centrum pro odolnost demokracie (European Centre for Democratic Resilience) vzniklo 24. února. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová při té příležitosti prohlásila, že nový orgán pomůže bojovat proti „zahraniční manipulaci s informacemi a dezinformacím“ a zajistí „otevřenou a spravedlivou veřejnou debatu“ v EU.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová zvolila ostřejší tón: „Evropské demokracie jsou již nyní hlavním cílem zahraničního vměšování, a to i ze strany Ruska a Číny. Už nemluvíme o dezinformacích, ale o státem podporovaných operacích, jejichž cílem je zmást evropské občany a ovlivňovat způsob, jakým hlasujeme,“ zdůraznila.
„Štít pro demokracii“: Dohled nad informacemi i médii
Aby občané v evropských zemích nebyli tolik „zmatení“ a hlasovali „správným“ způsobem, rozhodla se Evropská komise loni v listopadu spustit ambiciózní projekt s názvem Štít pro demokracii. Nové Centrum pro odolnost demokracie je jeho klíčovou součástí.
Pod hlavičkou Štítu se skrývá celá řada kroků: od budování „nezávislé“ sítě „ověřovatelů faktů“ přes masivní financování vybraných médií až po důslednou regulaci digitálních platforem skrze Akt o digitálních službách (DSA).
Zvláštní pozornost budí plán rozdělit miliardy eur „prověřeným“ mediálním projektům. Součástí systému má být také propojení neziskových organizací, univerzit, médií a „expertů“, kteří budou společně bojovat proti nežádoucím narativům.
Obavy z vměšování: „Hrozbou je Brusel.“
Třebaže Brusel zdůrazňuje, že plány na větší dohled nad volbami a veřejnou diskusí v jednotlivých členských státech podporují úplně všichni, opak je pravdou. Rostoucí pravomoci a ambice Bruselu nenechávají klidnými některé členské státy. Maďarský premiér Viktor Orbán varuje, že skutečné riziko pro demokracii nepřichází zvenčí, ale přímo z unijních institucí.
„Musíme si zvyknout na myšlenku, že ti, kdo milují svobodu, by se neměli bát Východu, ale Bruselu. Strašení Putinem je primitivní a neseriózní. Brusel je oproti tomu hmatatelnou realitou a zdrojem bezprostředního nebezpečí,“ prohlásil v souvislosti s nadcházejícími volbami Orbán a dodal, že se bruselské elity v zemi pokoušejí prosadit vlastní vládu, která by poslušně plnila jejich požadavky.
Proto také Maďaři přišli s vlastní iniciativou (Democracy Interference Observatory), která se bude zabývat tím, jak instituce EU, regulační orgány, digitální platformy a nevládní organizace financované EU ovlivňují volby v zemi.
Pochybnosti i v Česku
Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) souhlasí s Evropskou komisí v tom, že je třeba posilovat schopnost bránit se zahraničním vlivovým operacím. Z jeho pohledu představují koordinované dezinformační kampaně, kybernetické útoky na volební infrastrukturu, manipulace veřejné debaty prostřednictvím zahraničních aktérů a netransparentní financování politických aktivit hlavní rizika pro svobodné volby.
„Současně ale musí být velmi pečlivě hlídáno, aby se podobné nástroje nestaly prostředkem politického tlaku nebo zasahování do vnitropolitických procesů členských států. Obavy, které zaznívají například z Maďarska, proto nelze zcela ignorovat,“ domnívá se lidovecký europoslanec. A dodává, že zásadní je transparentnost a jasné vymezení pravomocí nových evropských orgánů s tím, že musejí respektovat primární odpovědnost národních států.
Evropské centrum? „Nesmysl.“
Ondřej Knotek (ANO) je k plánům Bruselu o poznání kritičtější. „Celé to považuji za nesmysl. Vznik další centrální skupiny, která by rozhodovala o tom, koho podpoří z takzvaných fact-checkerů, ,hledačů pravdy‘ či údajně nezávislých médií, je podle mě velký problém. Ve skutečnosti to může působit spíše jako skryté financování a kupování si jediné správné pravdy,“ sdělil ParlamentnímListům.cz.
Obavy to podle něj vyvolává zdaleka nejen v Maďarsku. Evropská komise prý totiž ve skutečnosti sleduje jiné zájmy, než které deklaruje na veřejnosti. „Obávám se, že podobné iniciativy mohou mít ve výsledku jediný cíl: zajistit, aby vyhrávalo to, co chce dnešní mainstream. A pokud by náhodou výsledek dopadl jinak, aby bylo možné ho jednoduše označit za ,nedemokratický‘. To je cesta, kterou bychom rozhodně jít neměli,“ zdůrazňuje Knotek.
Předsedkyně KSČM Kateřina Konečná považuje Evropské centrum pro odolnost demokracie za nástroj vměšování do vnitřních záležitostí členských států. Tomu by česká vláda měla bránit například přijetím zákona o financování ze zahraničí, který hnutí Stačilo! dlouhodobě prosazuje.
„Zcela jednoznačně odmítám vměšování EU do voleb jednotlivých členských států. Jsem toho názoru, že říkat lidem, jaká média jsou ta dobrá a jaká jsou ta zlá, si nesmí dovolit ani česká vláda, tím méně by si to měl dovolovat Brusel. Česká republika by si – tak jako ostatní suverénní státy – měla na své volby dohlížet sama a nedovolit omezení demokratické soutěže unijními byrokraty,“ řekla Konečná ParlamentnímListům.cz.
Odpovědi chybějí
Ivan David (SPD) si všímá, že plány Evropské komise už vyvolávají nesouhlas i mezi některými zástupci liberálů, socialistů či Zelených. A domnívá se, že se Komise vměšuje do volebních procesů nejen v EU, ale i mimo ni. S ParlamentnímiListy.cz se podělil o osobní zkušenost ze Srbska.
„Jako člen pozorovatelské mise ve volbách v Srbsku jsem zaznamenal jednoznačnou snahu vypracovat zprávu o průběhu voleb tak, aby byly maximálně zpochybněné výsledky příznivé pro tamní současnou garnituru. Tím nepopírám existenci nedostatků, ale neměly systémový charakter. Obavy jsou namístě. Evropská unie je nepřátelská k demokracii. Směřuje stále více k totalitě,“ varuje europoslanec.
Redakce se obrátila přímo na sekretariát Evropského centra pro odolnost demokracie. Zajímala nás reakce na kritiku, která se na adresu instituce ozývá. Zajímalo nás také to, zda se Brusel v souvislosti se zasahováním do voleb plánuje zaměřit na aktivity jiných států, než je Rusko a Čína, například na USA. Chtěli jsme vědět i to, jak jde masivní financování médií, fact-checkerů a dalších aktérů dohromady s jejich proklamovanou nezávislostí. Odpovědí na naše otázky jsme se však nedočkali.
