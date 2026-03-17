Poslankyně vynesla podrobnosti o Markétě Šichtařové

Kdo problematice totiž nerozumí, může si myslet, že jsme „přivedli na český trh nějaký hrozný zákon“, ale ono tomu tak vůbec není. Pokusím se to vysvětlit velmi stručně a jednoduše. DSA je transpozice a platí u nás již od roku 2024, rozumějte tedy: Nikdo ho neschvaloval. Prostě je to věc, o které Evropská unie rozhodla a ta věc k nám přepadla, jako do všech ostatních zemí, aniž bychom proti tomu cokoliv mohli udělat. Je to technikálie, která zasahuje digitální trh. DSA tedy aktuálně funguje a uplatňuje na nás svoje věci, včetně těch negativ, které s sebou přináší. Nejenom na nás, ale například i v Polsku. Pokud tedy DSA nebudeme implementovat vlastní legislativou, podléháme jakési legislativě „nad tím“, legislativě bruselské, která už na nás dávno dopadla.
V případě, že bychom implementovali DSA směrnici tak, jak ji připravila bývalá vláda, tedy naprosto příšerně a eurohujersky, byl by to taky velký průšvih. A tak jsme vytvořili koaliční dohodu, že zákon změníme: Odstraníme cenzurní pasti, odstříhneme od směrnice nevládní organizace a pak představíme upravenou směrnici tak, že nám ji třeba i Poláci, kteří aktuálně řeší, jak s tím dál, budou závidět.
Kdyby byla bývala paní Markéta Šichtařová pracovala a komunikovala se svými kolegy, věděla by to a nemusela by dělat zbytečná gesta. Ale všichni už asi pochopili, že DSA pouze využila jako záminku, aby mohla odejít, a nemusela začít pracovat, jak ji už i její sněmovní kolegové přemlouvali, protože když poslanec nepracuje, nikam nechodí a má největší neúčast z celé sněmovny, dokonce větší, než všichni ministři, je to prostě vidět, ať chcete, nebo ne.
Paní Šichtařové její odchod nevyčítám. Pro každého ta práce není, to si řekněme upřímně. Když v sobě nemá člověk ani kapku diplomacie, nemá tam co dělat. To by pak vypadalo jako ve čtyřce hospodě. A když v sobě nemá člověk ani kapku demokracie, tedy umění kompromisů, pak taky ne... Ale přijde mi trochu zbytečné při odchodu plivat na všechny okolo, nikdy to nebyl ani nebude můj styl. Je pravdou, že já mám dobrý vztah i se všemi svými bývalými partnery. :)
Na zákonech pracujeme, až se z nás kouří
Na úpravě směrnice DSA aktuálně pracujeme. Vězte, je to fuška. Sedíme na tom od rána do večera, s legislativci, právníky, odborníky. Studujeme, konzultujeme, škrtáme, píšeme... Až seznámíme voliče s výsledkem, myslím, že budou příjemně překvapeni.
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Nepřiměřená forma pomsty převlečená do roušky ctnosti
Možná si pamatujete, že jsem vám pojem „cancel culture“ vysvětlovala v jednom ze svých předchozích deníků.
To, co cancel culture ve skutečnosti znamená, je určitá forma veřejného zostuzení. Lynče a přehnané kritiky za relativně drobnou chybu, v případě Natálie Vachatové spíše za působení vedle pana premiéra, možná netrendové názory. Systematický nátlak, kterým se snaží zničit její pověst a živobytí. A to je zásadní rozdíl od běžné kritiky! Je to nebezpečná a nepřiměřená forma pomsty převlečená do roušky ctnosti.
Tyto neúprosné a kruté útoky totiž nejsou dělány s pouhou vidinou zničení Natálie Vachatové. Je to spíše touha vyslat vzkaz ostatním, kteří by si nedej bože dovolili sdílet její názor.
Před útoky ostrakizace je téměř nemožné se bránit. Cancel culture vytváří atmosféru strachu, v níž se mnozí bojí vyjádřit i ta nejběžnější přesvědčení.
Krojovaná sněmovna
Všechny ty strasti samozřejmě střídá spousta radostí. Jako například Den krojů ve sněmovně! To vám byla nádhera. Lidé tančili, zpívali, cimbálovka hrála, v rámci občerstvení jsem si dala moravské chipsy – tedy škvarky. A to mě zase udělalo šťastnou jako blechu! :)
V sále Státních aktů následně vystoupily folklorní a taneční soubory z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, což byla učiněná nádhera. A tak nemůžu jinak, než v hanáčtině poděkovat kolegovi Radku Vondráčkovi, který prý před třemi lety celou tuhle akci vymyslel:
Radkô, děkôjô tě za tento počên. Je to krásné ôdrženi tradyce a dófám, že nám to vêdrži! Ono jednání v krojích do pozdních večerních hodin nám plénum přinejmenším osvěžilo.
