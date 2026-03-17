Poslankyně vynesla podrobnosti o Markétě Šichtařové

17.03.2026 14:00 | Komentář
autor: Gabriela Sedláčková

DENÍK POSLANKYNĚ Exposlankyně Markéta Šichtařová si práci ve sněmovně reálně nevyzkoušela a už ji haní... To soudí poslankyně Gabriela Sedláčková (Motoristé sobě), která s ParlamentnímiListy.cz mluvila o tom, jak to bylo se směrnicí DSA, během jejíhož projednávání Šichtařová složila mandát. Zastává se též Natálie Vachatové. Musíme vydržet, vybízí své kolegy.

Foto: Gabriela Sedláčková
Popisek: poslankyně Gabriela Sedláčková

Nechce se mi v deníku rozvádět tak složitou problematiku, jako Digital Services Act. Ale musím. Už jen proto, že právě ten uvedla Markéta Šichtařová jako důvod svého odchodu a všichni se mě ptáte, jak je možné, že já jsem nehlasovala pro „svobodu projevu“, zatímco Markéta odešla s „rovnou páteří“. Podívejte se, já paní Šichtařové neberu její rozhodnutí. Jen si myslím, že když někdo odchází z práce, protože se podle něj nedá v té práci „efektivně pracovat“, měl by si tu práci alespoň vyzkoušet. Je to totéž, jako bych řekla, že olivy jsou naprosto nechutné, a přitom je nikdy neochutnala. (Což mi je docela podobné, ale v deseti letech, nikoliv v dospělosti.) Paní exposlankyně Šichtařová totiž nikdy nevstoupila do žádného výboru, do žádného podvýboru, do žádné komise, do žádné delegace. Jen si šla občas sednout na plénum. Každý ale ví, že plénum je o ničem. Žvanírna. Komedie pro kamery. A občas se tam možná něco odhlasuje. Reálná práce, kterou poslanec vykonává a kterou nakonec může ony věci měnit, probíhá právě u kulatých a odborných stolů, případně v neoficiálně určených pracovních skupinách.

A já, protože jsem se DSA zabývala poslední tři roky, a od začátku jsem věděla, že tento digitální akt nemůžeme nikdy implementovat s oněmi cenzurními pastmi, které obsahuje, jsem se do jedné takové pracovní skupiny přihlásila. A to s kolegou Igorem Červeným, Radkem Vondráčkem, Markem Novákem, občas přibereme jednoho z kolegů SPD – buď Libora Vondráčka, nebo Tomáše Doležala. Kdyby do takové skupiny chtěla vstoupit bývalá kolegyně Markéta Šichtařová, nikdy bychom jí nebránili. A možná, že kdyby to udělala, nemusela by ze sebe dělat hloupou a udávat DSA jako důvod vlastního odchodu. Chápala by totiž, že jsme pro něj hlasovali v 1. čtení právě proto, abychom ho – dle naší dohody – do 2. čtení okleštili o všechny ty šílenosti, které obsahuje. Posunutím v 1. čtení jsme pouze získali čas...

Kdo problematice totiž nerozumí, může si myslet, že jsme „přivedli na český trh nějaký hrozný zákon“, ale ono tomu tak vůbec není. Pokusím se to vysvětlit velmi stručně a jednoduše. DSA je transpozice a platí u nás již od roku 2024, rozumějte tedy: Nikdo ho neschvaloval. Prostě je to věc, o které Evropská unie rozhodla a ta věc k nám přepadla, jako do všech ostatních zemí, aniž bychom proti tomu cokoliv mohli udělat. Je to technikálie, která zasahuje digitální trh. DSA tedy aktuálně funguje a uplatňuje na nás svoje věci, včetně těch negativ, které s sebou přináší. Nejenom na nás, ale například i v Polsku. Pokud tedy DSA nebudeme implementovat vlastní legislativou, podléháme jakési legislativě „nad tím“, legislativě bruselské, která už na nás dávno dopadla.

V případě, že bychom implementovali DSA směrnici tak, jak ji připravila bývalá vláda, tedy naprosto příšerně a eurohujersky, byl by to taky velký průšvih. A tak jsme vytvořili koaliční dohodu, že zákon změníme: Odstraníme cenzurní pasti, odstříhneme od směrnice nevládní organizace a pak představíme upravenou směrnici tak, že nám ji třeba i Poláci, kteří aktuálně řeší, jak s tím dál, budou závidět.

Kdyby byla bývala paní Markéta Šichtařová pracovala a komunikovala se svými kolegy, věděla by to a nemusela by dělat zbytečná gesta. Ale všichni už asi pochopili, že DSA pouze využila jako záminku, aby mohla odejít, a nemusela začít pracovat, jak ji už i její sněmovní kolegové přemlouvali, protože když poslanec nepracuje, nikam nechodí a má největší neúčast z celé sněmovny, dokonce větší, než všichni ministři, je to prostě vidět, ať chcete, nebo ne.

Paní Šichtařové její odchod nevyčítám. Pro každého ta práce není, to si řekněme upřímně. Když v sobě nemá člověk ani kapku diplomacie, nemá tam co dělat. To by pak vypadalo jako ve čtyřce hospodě. A když v sobě nemá člověk ani kapku demokracie, tedy umění kompromisů, pak taky ne... Ale přijde mi trochu zbytečné při odchodu plivat na všechny okolo, nikdy to nebyl ani nebude můj styl. Je pravdou, že já mám dobrý vztah i se všemi svými bývalými partnery. :)

Na zákonech pracujeme, až se z nás kouří

Na úpravě směrnice DSA aktuálně pracujeme. Vězte, je to fuška. Sedíme na tom od rána do večera, s legislativci, právníky, odborníky. Studujeme, konzultujeme, škrtáme, píšeme... Až seznámíme voliče s výsledkem, myslím, že budou příjemně překvapeni.

Obdobnou patálii potkala i příprava zákonu o registraci neziskovek. Nechápu, jak se může vůbec stát, že první návrh čehokoliv unikne do médií. Návrh navržený jedním člověkem, neopřipomínkovaný ostatními, dokument, který by se ještě třeba stokrát změnil, než by se představil lidem. Asi holt máme na různých resortech záškodníky, kteří nám chtějí ublížit. Tak se stalo se zákonem, který měl sloužit jako rejstřík pro neziskovky. Obyčejný transparentní rejstřík, který by zadával politickým neziskovým společnostem, dotovaným z velké části ze zahraničí, aby onu dotaci přiznali. Nic víc, nic míň. Ven se dostal ovšem první návrh poslance Jindřicha Rajchla (který přitom ve výsledku vůbec nespatří světlo světa), a média se jala ukázat nám cancel culture v přímém přenosu. Premiérova poradkyně Natálie Vachatová je najednou ostřelovaná za něco, co sama vůbec nenapsala. A za bratra s ukrajinským občanstvím, který pracoval v Rusku dávno před válkou. Viděla jsem mnoho honů na čarodějnice. To víte, pracovala jsem dlouho po boku Filipa Turka. Ale tohle? Tak nechutné útoky na drobnou ženu se třemi dětmi, která nikdy neudělala nic zlého? Pouze se objevila na Úřadu vlády, aby expertně připomínala a analyzovala věci týkající se svobody projevu?

Nepřiměřená forma pomsty převlečená do roušky ctnosti

Možná si pamatujete, že jsem vám pojem „cancel culture“ vysvětlovala v jednom ze svých předchozích deníků.

To, co cancel culture ve skutečnosti znamená, je určitá forma veřejného zostuzení. Lynče a přehnané kritiky za relativně drobnou chybu, v případě Natálie Vachatové spíše za působení vedle pana premiéra, možná netrendové názory. Systematický nátlak, kterým se snaží zničit její pověst a živobytí. A to je zásadní rozdíl od běžné kritiky! Je to nebezpečná a nepřiměřená forma pomsty převlečená do roušky ctnosti.

práce ve Sněmovně

Tyto neúprosné a kruté útoky totiž nejsou dělány s pouhou vidinou zničení Natálie Vachatové. Je to spíše touha vyslat vzkaz ostatním, kteří by si nedej bože dovolili sdílet její názor.

Před útoky ostrakizace je téměř nemožné se bránit. Cancel culture vytváří atmosféru strachu, v níž se mnozí bojí vyjádřit i ta nejběžnější přesvědčení.

Co s tím? Vydržet! Dámy a pánové, vím, že to nevypadá, že by to mohlo stačit. Ale je to jediná cesta, jak z tohoto hnusu ven. Ti na opačné straně, než jsme my, jsou vystrašení. Oni mají černé svědomí. Jde totiž o jejich neziskovky, o jejich peníze. Protože my ostatní jsme se nikdy nemuseli za nic stydět, o nic bát... Stejně, jako oni totiž vyjadřujeme jen svoje názory, názory v demokratickém světě naprosto relevantní. Ale na rozdíl od té woke progresivní strany, my nejsme navázáni ani na velké investory, kteří by do nás vráželi miliony, ani jsme nikdy nebrali dotace ze zahraničních vlád, které prostřednictvím nás prosazovaly svoje zájmy, ani za námi nestojí média, která by s námi sdílela naši propagandu. Proč? Prostě nejsme mainstream. A za to teď pykáme vším, co máme. Musíme vydržet. Než všechna ta chapadla chobotnice pomalu odumřou, pravděpodobně nedostatkem financování.

Krojovaná sněmovna

Všechny ty strasti samozřejmě střídá spousta radostí. Jako například Den krojů ve sněmovně! To vám byla nádhera. Lidé tančili, zpívali, cimbálovka hrála, v rámci občerstvení jsem si dala moravské chipsy – tedy škvarky. A to mě zase udělalo šťastnou jako blechu! :)

V sále Státních aktů následně vystoupily folklorní a taneční soubory z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, což byla učiněná nádhera. A tak nemůžu jinak, než v hanáčtině poděkovat kolegovi Radku Vondráčkovi, který prý před třemi lety celou tuhle akci vymyslel:

Radkô, děkôjô tě za tento počên. Je to krásné ôdrženi tradyce a dófám, že nám to vêdrži! Ono jednání v krojích do pozdních večerních hodin nám plénum přinejmenším osvěžilo.

kroje ve Sněmovně

kroje ve Sněmovně

