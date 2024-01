„Banda karvinských rusofilních kreté*ů.“ Výjezd Rakušana a drsný „doprovod“ z ODS

U mikrofonu při dnešní debatě v Karviné lidé pokládali Rakušanovi otázky velmi emotivně a bez servítek. Vůbec největší rozruch vzbudilo téma Ukrajina. „Pane Rakušane, já bych se chtěl zeptat, proč tak vehementně podporujete fašistický kyjevský režim na úkor těchto občanů? A jakou finanční a vojenskou pomoc jste poslali, když americký agresor vraždil lidi v Iráku, v Sýrii, v Libyi, v Jugoslávii. Jak jste pomohli těm lidem?“ zněl jeden z dotazů směrem k ministrovi, který opět doprovázel hlasitý křik a pískot.

Ministr zdůraznil, že agresivním režimem, který napadl stát, který se brání, není Ukrajina, ale Rusko. „Máme tady oběť, kterou je Ukrajina, máme tady agresora, kterým je Rusko. Je potřeba odvážně říct, že pokud se teď nepostavíme za Ukrajinu a nepomůžeme, tak se to může otočit proti nám. Rychle jsme vytěsnili vzpomínky na rok 1968, že se Rusko jako takové chovalo agresivně k našemu státu,“ uvedl šéf hnutí STAN.

Psali jsme: „Proč máme tak drahou elektriku, ku*va!“ Rakušan s ochrankou vstoupil do hospody v Karviné. Řev, pískot, nadávky

Během debaty v Karviné pak Vít Rakušan přiznal, že svědomí ohledně vyvěšení Putina v pytli na mrtvoly zpytuje: „Určitě zpytuji svědomí, jestli jsem to měl udělat. Debata o tom, jestli tohle mělo být na Ministerstvu vnitra, to je určitě to, kde svědomí zpytuji, samozřejmě i od spousty mých přátel jsem slyšel, že to sem nepatří. Ale pokud budeme popírat fakt, že Putin se svým režimem a agresí je vrah žen a malých dětí na Ukrajině... tak se neshodneme,“ pokračoval Rakušan, který byl za své vyjádření odměněn hlasitým pískotem.

Přítomní následně skandovali proti Rakušanovi heslo „fašista, fašista, fašista“ a křičeli „fuj“.

Starosta Řeporyjí, který dlouhodobě vystupuje proti Rusku, se neudržel a do Karviňáků se na platformě X zostra pustil, a jak je zvykem, ani on nešetřil nadávkami.

„Banda karvinských rusofilních kreténů. Klobouk dolů před Rakušanem,“ poznamenal na adresu lidí z Karviné, kteří nesouhlasili s podporou Ukrajiny a odsoudili Rakušanovy protiruské aktivity.

Sám by si podle svého vyjádření přál, aby byl s podobnými otázkami konfrontován. „Přišli by i na mě? Asi ne. Nebo jo? Budu tam teď soukromě a pak kongres. Chystám setkání s fans v Ově. Že bych zajel i za debily do Karviné?“ dodal řeporyjský starosta.

Banda karvinských rusofilních kreténů. Klobouk dolú před Rakušanem.



Přišli by i na mě? Asi ne. Nebo jo?



Budu tam teď soukromě a pak kongres. Chystám setkání s fans v Ově. Že bych zajel i ta debily do Karviné? https://t.co/Q6Ty4LOmJ1 — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) January 22, 2024

Jeho fanoušci jej v takovém nápadu podpořili.

„Za mne byste Karvinou dal, možná byste svým originálním vystupováním i řadu rychle získal. Šel bych do toho!“ napsal jeden z diskutérů pod příspěvkem Novotného.

I ostatní nešetřili lidi v Karviné, kteří přišli s Rakušanem diskutovat. „Nějak mám dojem, že se nám ta hovada ve společnosti přemnožila,“ stálo v další reakci.

Nemá to chlapec lehké. Demokraticky diskutovat s někým, kdo diskutovat nechce, je sysifovský úděl. Klobouk dolů, ocenil Rakušanovu debatu Bez cenzury Rostislav Geisler.

Další podotkli, že si Rakušan získává svými výjezdy mezi lidi jejich sympatie nebo že nikdo „nemá větší koule“.

Psali jsme: „Konec koaličního přátelství.“ Rakušanův útok na Fialu odhalil mnohé. Toto zaznělo „Vidíte, i Pavel to tehdy řekl.“ Ze Slovenska přišla připomínka. Zásadní „Německo je stále okupované.“ Jozef Banáš o budoucnu. A Babišovi s Pavlem Tyhlety militantní feministky, zvláštní existence... Ekonomka Šichtařová debatovala s šéfkou České ženské lobby. Po jejích argumentech se už neudržela

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE