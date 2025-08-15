„Rybářů je víc než úchylů. Kde mají pořad?“ ČT rozdrcena umělci

Pořad Chi Chi na gauči, věnující se tématu drag queens, který je dostupný na iVysílání České televize, vyvolal obrovskou diskuzi a z některých stran i velkou kritiku. Takovou, až se Česká televize v tiskové zprávě ohradila. Zeptali jsme se proto, co na tento pořad říkají zmíněné veřejně známé osobnosti.
„Co říkáte k pořadu Chi Chi na gauči? Je dobře, že takový pořad uvádí Česká televize, tedy veřejnoprávní médium? A co říci na kritiku, která na tento pořad a v této souvislosti i na ČT z některých míst zazněla? Kritika kvůli vyjadřování zazněla i na adresu moderátorky Chi Chi Tornádo, alias Petra Vostárka, který se stal v 90. letech první českou drag queen. Byla podle vás oprávněná?“ Takové otázky padly v naší anketě.
„Já předem řeknu, že přejedu-li obrazovku, hledám různé pořady a tam na mě vykoukne nějaká příšerně zmalovaná bába, tak se domnívám, že jsem asi najel na nějaký cirkus, nebo něco takového, přejedu to a nedívám se. Takže to nesleduji,“ krčí rameny herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a pokračuje.
„Myslím si, že ČT, na kterou musíme platit poplatky všichni, takže většinová populace určitě tyto výstřelky nemá a ani je nepotřebuje vidět. Ale ta naše televize se tak jako snaží prostě prosadit ty menšiny, že tady máme nakonec pochody hrdosti, kteří sami lidé, kteří jsou tedy z ,druhé strany barikády' než já, tak to sami kritizují. Jako třeba Osmany Laffita. Tohle prostě zbytečně provokuje a zbytečně to vlastně v této tolerantní společnosti budí vůči těmto lidem nenávist. Vlastně neoprávněnou. Jak mi to jeden můj kamarád napsal, když jsem to kritizoval v Parlamentních listech – Ivane, já s tebou naprosto souhlasím. A přitom vím, že on prostě je… Říká ano, já jsem taky, ale my normální buzeranti na takové odporné záležitost nechodíme. Což je krásné spojení,“ usmívá se Ivan Vyskočil.
„Podívejte se, je tady spousta různých streamů na sociálních sítích, kde se prezentují ty názory, které zrovna mainstreamové České televizi nevoní. Tak ať si tyto skupiny najdou také takový kanál a kdo chce, tak si ho vyhledá,“ doporučuje a podotýká.
„Já třeba také můžu mít nějaké libůstky, ale rozhodně s tím nelezu do televize a nechci, aby se to vysílalo. Takže platit na tohle je mi ještě odpornější, než platit na to jejich příšerné zpravodajství,“ nebere si servítky a na závěr ještě vysvětluje.
„Abyste mě dobře chápali, já tyto lidi neodsuzuji. Každý má své nějaké libůstky, nějaké radosti. Ať si každý dělá, co chce. Ale rozhodně, ať to netlačí do televize a na veřejnost ve stylu – jako to je tak báječný, dělejte to také tak. A nejhorší na tom je, že to ta veřejnoprávní televize vezme! A pouští nám to na obrazovky? No to tedy opravdu jsou asi v tom vedení všichni padlí na hlavu? A nebo také chodí do práce v růžových střevíčkách?“ kroutí hlavou herec.
Gulyáš: Souseda, který by se převlékal za ženu, jsem ještě nepotkal
Vyjádřil se i další herec, Michal Gulyáš. „Upřímně, zaznamenal jsem tenhle formát pořadu ze sociálních sítí. Myslím si, že je pravdou, že pokud má být Česká televize veřejnou službou, pak by se asi takové téma mohlo objevit, nejsem si ovšem jistý, jestli formou nějakého pravidelného magazínu, či jak to chceme nazvat. Další otázkou je, v jaké hodině by se takový pořad měl vysílat. Takže za mě, ať někdo klidně natočí nějaký publicistický dokument, ale jako pravidelný pořad mi to připadá méně důležité, než například dokumenty o hmyzu, které jsou v tvorbě České televize zastoupeny minimálně, byť máme asi 30tisícovou oficiální entomologickou komunitu, nemluvě o těch neregistrovaných příznivcích hmyzu, kterých jsou jistě tisíce, možná i desetitisíce,“ míní herec a dodává.
„Abych to zhodnotil dramaturgicky; pro mne je hmyz na obrazovkách daleko důležitější, protože je součástí našeho každodenního života, ale souseda, který by se převlékal za ženu, jsem ještě nepotkal a na zahrádce taky žádného nemám. Ale... Mír každému,“ vzkazuje.
Krátce ke zmíněnému pořadu promluvil i další herec, Jan Kuželka.
„Já jsem to Chi Chi na gauči neviděl. Myslel jsem, že je to o nějakých kočkách, což tedy prý není. Já ani nevím, kdy to vysílají,“ krčí rameny herec a zamýšlí se i nad otázkou, zda takový pořad patří na veřejnoprávní televizi. „No to určitě ne. A někde jsem četl, že kvůli kritice s tím někteří končí?“ ptá se a pokračuje. „Tím, že jsem to neviděl, tak nemůžu ten pořad nějak kritizovat, ale opravdu si myslím, že to na veřejnoprávní televizi nepatří. Ať mají klidně nějaké své vysílání na internetu, já to neodsuzuji, znám některé tyto lidi. Ale myslím, že ještě po zvýšení poplatků tím krmit diváky, to je trošku zvláštní, od té televize,“ krčí rameny.
„Jejda, tak to jste mě nachytali, ta otázka míří do země mně neznámé, ale z kontextu myslím, že se bez její znalosti a navštěvování docela dobře obejdu, ba dokonce že to velmi prospěje mému duševnímu zdraví,“ usmívá se publicista, emeritní bezpečnostní analytik a někdejší bubeník Plastic People of the Universe, dnes i člen Klubu 2019, Jan Schneider a dodává.
„Co se však týče ČT, dlouhodobě zastávám názor, že se má věnovat především zpravodajství, takže na úkor zábavných a ,zábavných' pořadů by měla vyslat své stálé zpravodaje do různých končin světa, mediálně nepokrytých, abychom se zbavili té europo-atlantické soběstřednosti, anebo kupovat zpravodajství o nich od renomovaných agentur, a hlavně by se měla starat o to, aby zpravodajství bylo objektivní a apolitické a komentáře aby byly z celého myslitelného názorového spektra. Ať televize slouží i jako součást kritické infrastruktury, tedy jako informační kanál pro krizové stavy. A ne jako médium, při jehož spuštění si člověk preventivně musí dát frťana kvůli nevolnosti.“
Černocký: Proč to má platit ČT z našich peněz
„Pořad jsem viděl… a myslím si, že se nejenom mě, ale i většině normálních diváků, při pohledu na toho nechutného, vulgárního Chi Chi Vostárka zvedal žaludek. LGBTQ komunita, včetně Brzobohatého, samozřejmě jásala. Pro ně je to normální a velmi vítané,“ říká publicista Pavel Černocký a pokračuje.
„Transvestité tady byli vždy. Legraci z nich si dělal už Woody Allen ve svém slavném filmu „Všechno, co jste chtěli vědět o sexu….“ Proti gustu ovšem žádný dišputát. Když to někoho baví… Nechápu ale, proč to má platit ČT z našich peněz? Ještě, že to je alespoň jenom v iVysílání. A proč tam není speciální pořad třeba pro rybáře, kterých je u nás určitě víc než úchylů?“ ptá se a dodává.
„Nevím, jestli je vůbec nejvhodnější, aby tento typ pořadu veřejnoprávní televize ve své nabídce vůbec měla. Pokud smysl, úkol a cíl České televize má být naplněním právě takový pořad, potom si asi někdo tyto cíle a úkoly nastavil špatně,“ zamýšlí se promotér a hudební producent Aleš Trdla a pokračuje.
„Veřejnoprávní televize je jakýmsi garantem nejen vkusu, avšak i naplněním všech dalších atributů takového zaměření, zejména výchovy další generace ke kultuře, tradicím i českému jazyku jako takovému. A tady myslím, že je ten problém. Sice jde o jakýsi pokus o soudobou formu satiry i humoru včetně narážek na aktuální témata, ale prostřednictvím zcela nevhodné formy. Tedy nespisovnou češtinou za prvé a mnohdy zcela lascivního pojetí konče. Je tedy nutné a potřebné se ptát, co tímto programem naše společnost vlastně získá a jaké ideje tím podporuje?“ ptá se.
„V mládí mě bavilo odpovídat z legrace na jakoukoli otázku slovy: ,Nevím a ani mě to nezajímá'. V případě pořadu ,Chi Chi na gauči' bych mohl tu odpověď použít zcela vážně. Nebýt několika reakcí na facebooku, ani bych netušil, že něco takového existuje. A pak jsem se na ten pořad podíval,“ říká publicista a autor literatury faktu Bruno Solařík a pokračuje.
„Musím říct, že projev herce Brzobohatého ml., který byl v pořadu zpovídán, mě nezvedl ze židle. Herec popisoval svou zálibu v ženských převlecích stejně civilním tónem, jako kdyby dělnice v továrně na kuličková ložiska vysvětlovala, že není jelenice jako jelenice. V rádiu by to byl ovšem příjemnější zážitek, protože by v něm nebylo vidět mohutnou osobu moderátora. Ten by ovšem mohl sloužit jako symbol americké sochy svobody z časů Clintona, Obamy a Bidena. A to myslím vážně, protože Amerika je těchhle ,moderátorů shora' dodnes tak plná, až se člověk zaobírá myšlenkou, jestli snad záměrem kapitánů LGBT nebylo od samého počátku dosáhnout toho, aby se jakákoli ,odchylka' nakonec lidem zprotivila,“ zamýšlí se Bruno Solařík.
„Zpět k věci. Brzobohatý ml. prostě využívá příležitost k tomu, aby se mohl přiznat ke své nevinné zálibě a ještě na tom vydělat. Nic proti tomu. Jen kdyby přitom neznělo tolik nářků na nepřející většinu. Což byl samozřejmě hlavní důvod pro veřejnoprávní uvedení daného typu pořadu. Vzpomněl jsem si v té souvislosti na mediálně oslavovaného mladíka, který se v autobusu zastal trendu LGBT před mužem, láteřícím na nedávno probíhající Gay pride. O hrdinském činu toho mladíka se dá říct jediné. Zachoval se neohroženě jako pravý pionýr: zastal se silnějšího. A to je myslím asi tak všechno, co se dá o tom gaučovém pořadu veřejnoprávní televize říct,“ uzavírá spisovatel.
autor: David Hora