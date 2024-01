„Bez migrantů jsme mrtví.“ Německo jede proti „plánu“ AfD, který neexistuje

Alternativa pro Německo (AfD) nadále čelí tvrdé kritice. Šéfka poslaneckého klubu německé sociální demokracie Katja Pähle má za to, že AfD se jen snaží za všech sil zakrýt své skutečné plány s Německem. Ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení) upozornil, co by to znamenalo pro německou ekonomiku, kdyby AfD skutečně vyhnala z Německa všechny lidi, které nepovažuje za dostatečně německé. Nebylo by to prý nic pěkného. Podle jeho názoru by se pak Německo proměnilo v mrtvou zemi.

Německem otřásají informace uveřejněné investigativní skupinou Correctiv, která upozornila, že v listopadu 2023 proběhla v Postupimi tajná schůzka politických extremistů, za účasti zástupců Alternativy pro Německo (AfD). Rakouský radikál a pravicový aktivista Martin Sellner agentuře DPA potvrdil, že schůzka proběhla. A prý se na ní mluvilo o tzv. remigraci, což je termín často skloňovaný v německy psaných médiích. Označují se jím deportace migrantů z Německa. I těch, kteří již získali německé občanství.

A teď se téma remigrace poprvé řešilo na půdě zemského parlamentu, konkrétně parlamentu Saska-Anhaltska. Na žádost Alternativy pro Německo. Šéfka poslaneckého klubu německé sociální demokracie Katja Pähle má za to, že jde o „pokus AfD vnést do obecného jazyka a politického použití slovo, které má zastřít to, co strana skutečně plánuje“. Na slova levicové političky upozornil server deníku Bild.

Člen AfD Ulrich Siegmund (34), který se zúčastnil mítinku pravicových extremistů v Postupimi, popírá, že by jeho strana chtěla něco skrývat.

„Debata je o nelegálních a delikventních cizincích, kteří zneužívají náš sociální systém a měli by být deportováni podle naší právní situace. AfD nikdy nic jiného nežádala,“ řekl Siegmund.

Ministr hospodářství Robert Habeck v rozhovoru pro Die Welt nastínil, co by to znamenalo, kdyby AfD dostala prostor plně zrealizovat svou azylovou politiku. Pro Německo by to podle Habecka byla katastrofa.

„Pokud vezmete vážně tyto šílené fašistické plány, které oznámili – tj. vyhoštění všech lidí, kteří podle jejich definice nejsou Němci – pak si můžete spočítat, kolik restaurací, živnostníků a dopravních firem by to postihlo. Pak je tato lokalita mrtvá,“ pravil o Německu. Ignoroval přitom fakt, že zástupci AfD se k plánu vyhoštění všech obyvatel s migračním pozadím nehlásili.

Server listu Süddeutsche Zeitung upozornil, že proti AfD protestují lidé nejen na západě Německa, ale i na východě, kde má však AfD mnohem větší podporu. Např. v Žitavě, kde žije asi 25 tisíc lidí. Město leží ve Spolkové zemi Sasko, poblíž českých a polských hranic. I tady proběhla demonstrace proti AfD. A fotky jedné z organizátorek akce, Dorothei Schneider, předsedkyně sdružení Otevřete oči – ukažte občanskou odvahu, i jejího domu s adresou, se objevily na sociální síti Facebook.

„Měli jsme pořádkovou službu, která se starala o to, aby nikdo z druhé strany nepřišel fotit,“ uvedla Schneider. Měli s sebou také velké deštníky, aby se zabránilo fotografování.

Dorothea Schneider se ale prý nechce nechat odradit. V úterý zaregistrovala nové demonstrace v Žitavě – každé druhé pondělí po celý rok 2024.

